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В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу
В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу
В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях 9 мая произведут праздничные... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:57
2024-05-09T10:57
2024-05-09T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях 9 мая произведут праздничные салюты. Соответствующий приказ подписал и.о. министра обороны России Сергей Шойгу.Уточняется, что салютовать будут тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.Шойгу также поздравил всех российских военнослужащих с Днем Победы, отметив, что по прошествии многих лет не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей.Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, добавил и.о. министра."Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войнеС вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВОПутин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности
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сергей шойгу, керчь, севастополь, крым, победа, праздники и памятные даты, министерство обороны рф, новости крыма, город-герой
В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу
Шойгу приказал провести праздничные салюты в Севастополе и Керчи в честь Дня Победы
10:57 09.05.2024 (обновлено: 11:23 09.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях 9 мая произведут праздничные салюты. Соответствующий приказ подписал и.о. министра обороны России Сергей Шойгу.
"9 мая 2024 года в 22:00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - говорится в документе.
Уточняется, что салютовать будут тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.
Шойгу также поздравил всех российских военнослужащих с Днем Победы, отметив, что по прошествии многих лет не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей.
Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, добавил и.о. министра.
"Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя ведомства.
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