https://crimea.ria.ru/20240509/v-sevastopole-i-kerchi-9-maya-budut-prazdnichnye-salyuty--prikaz-shoygu-1137154291.html

В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу

В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу

В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях 9 мая произведут праздничные... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:57

2024-05-09T10:57

2024-05-09T11:23

сергей шойгу

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Керчи и других городах-героях 9 мая произведут праздничные салюты. Соответствующий приказ подписал и.о. министра обороны России Сергей Шойгу.Уточняется, что салютовать будут тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.Шойгу также поздравил всех российских военнослужащих с Днем Победы, отметив, что по прошествии многих лет не тускнеет память о беспримерном героизме фронтовиков и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, узников фашистских лагерей.Сегодня российские военнослужащие достойно продолжают славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны, добавил и.о. министра."Они с честью выполняют свой воинский долг, успешно решают ответственные задачи по защите национальных интересов государства. В ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войнеС вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВОПутин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности

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сергей шойгу, керчь, севастополь, крым, победа, праздники и памятные даты, министерство обороны рф, новости крыма, город-герой