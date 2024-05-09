https://crimea.ria.ru/20240509/sevastopol-prazdnuet-godovschinu-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1137153810.html

Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:44

2024-05-09T10:44

2024-05-09T12:10

севастополь

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крым в великой отечественной войне

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с возложения цветов у мемориала защитникам Севастополя в 1941-42 годах.К Вечному огню, который горит прямо напротив главной площади города имени адмирала Нахимова, пришли представители власти и силовики, общественники и ветераны. Среди них - участники всероссийской организации женщин России 'Берегиня".Сама она из Москвы, и рядом с ней участницы из Новосибирска, Курска, Ставрополя, Миргорода, Краснодара и других городов страны. Рядом с "берегинями" в одном строю почтить память защитников города в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны Вооруженных сил, члены Союза советских офицеров, а также молодежь - пионеры из Союза "Надежда России" и общественники.В домах города жители размещают фото своих героев в рамках акции "Окна Победы", а на улицах установлены праздничные инсталляции. В учреждениях оформили "Стены памяти", Черноморский флот провел парады у домов ветеранов. Школьники устраивали памятные мероприятия, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20240509/80-letie-osvobozhdeniya-sevastopolya-kak-eto-bylo-1137128845.html

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севастополь, победа, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма