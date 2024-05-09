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Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне
В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:44
2024-05-09T12:10
севастополь
победа
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
общество
патриотическое воспитание
праздники и памятные даты
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с возложения цветов у мемориала защитникам Севастополя в 1941-42 годах.К Вечному огню, который горит прямо напротив главной площади города имени адмирала Нахимова, пришли представители власти и силовики, общественники и ветераны. Среди них - участники всероссийской организации женщин России 'Берегиня".Сама она из Москвы, и рядом с ней участницы из Новосибирска, Курска, Ставрополя, Миргорода, Краснодара и других городов страны. Рядом с "берегинями" в одном строю почтить память защитников города в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны Вооруженных сил, члены Союза советских офицеров, а также молодежь - пионеры из Союза "Надежда России" и общественники.В домах города жители размещают фото своих героев в рамках акции "Окна Победы", а на улицах установлены праздничные инсталляции. В учреждениях оформили "Стены памяти", Черноморский флот провел парады у домов ветеранов. Школьники устраивали памятные мероприятия, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20240509/80-letie-osvobozhdeniya-sevastopolya-kak-eto-bylo-1137128845.html
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севастополь, победа, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, патриотическое воспитание, праздники и памятные даты, новости крыма
Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне и освобождения города

10:44 09.05.2024 (обновлено: 12:10 09.05.2024)
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят празднования 80-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 79-й годовщины Великой Победы. Мероприятия начались с возложения цветов у мемориала защитникам Севастополя в 1941-42 годах.
К Вечному огню, который горит прямо напротив главной площади города имени адмирала Нахимова, пришли представители власти и силовики, общественники и ветераны. Среди них - участники всероссийской организации женщин России 'Берегиня".
"Мы, берегиньский состав, приехали сюда, в Севастополь, для того, чтобы вместе с вами встречать этот замечательный праздник. Мы со всех концов великой России передаем вам, севастопольцы, огромный привет. С праздником", - обратилась от имени организации ее руководитель Надежда Токарева.
Сама она из Москвы, и рядом с ней участницы из Новосибирска, Курска, Ставрополя, Миргорода, Краснодара и других городов страны.
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
1 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
2 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
3 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
4 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
5 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
6 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПразднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
7 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
1 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
2 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
3 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
4 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
5 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
6 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
7 из 7
Празднование 79-й годовщины Великой Победы в Севастополе
© РИА Новости Крым
Рядом с "берегинями" в одном строю почтить память защитников города в годы Великой Отечественной войны пришли ветераны Вооруженных сил, члены Союза советских офицеров, а также молодежь - пионеры из Союза "Надежда России" и общественники.
Освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в результате Крымской наступательной операции. - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
07:0380 лет освобождения Крыма
80-летие освобождения Севастополя: как это было
В домах города жители размещают фото своих героев в рамках акции "Окна Победы", а на улицах установлены праздничные инсталляции. В учреждениях оформили "Стены памяти", Черноморский флот провел парады у домов ветеранов. Школьники устраивали памятные мероприятия, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
 
СевастопольПобедаКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаОбществоПатриотическое воспитаниеПраздники и памятные датыНовости Крыма
 
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