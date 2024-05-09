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Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности
Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности
Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:18
2024-05-09T10:18
2024-05-09T10:29
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.Путин отметил, что реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных независимых центров мирового развития.В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.
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Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности
Стратегические силы России всегда находятся в боевой готовности – Путин
10:18 09.05.2024 (обновлено: 10:29 09.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым
. Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве
.
"Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - сказал глава государства.
Путин отметил, что реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных независимых центров мирового развития.
"Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций", - добавил российский лидер.
В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.