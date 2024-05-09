https://crimea.ria.ru/20240509/putin-nashi-strategicheskie-sily-vsegda-nakhodyatsya-v-boegotovnosti-1137152828.html

Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности

Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности

Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:18

2024-05-09T10:18

2024-05-09T10:29

владимир путин (политик)

россия

вооруженные силы россии

безопасность

победа

праздники и памятные даты

военно-промышленный комплекс (впк)

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы в Москве.Путин отметил, что реваншизм, издевательства над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных независимых центров мирового развития.В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.

https://crimea.ria.ru/20240509/v-krymu-prazdnuyut-den-pobedy-1137152558.html

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владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии, безопасность, победа, праздники и памятные даты, военно-промышленный комплекс (впк), оборонно-промышленный комплекс россии