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Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция
Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция
В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители могут видеть самое современное вооружение, находящееся РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T09:57
2024-05-09T09:57
2024-05-09T10:03
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В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители могут видеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" принимают участие в параде.На празднование прибыли иностранные гости. На трибунах разместились лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция
На Красной площади в Москве проходит Парад Победы
09:57 09.05.2024 (обновлено: 10:03 09.05.2024)
В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители могут видеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" принимают участие в параде.
На празднование прибыли иностранные гости. На трибунах разместились лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.