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Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция

Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Парад Победы на Красной площади в Москве. Трансляция

В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители могут видеть самое современное вооружение, находящееся РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T09:57

2024-05-09T09:57

2024-05-09T10:03

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В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрители могут видеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" принимают участие в параде.На празднование прибыли иностранные гости. На трибунах разместились лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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