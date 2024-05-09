https://crimea.ria.ru/20240509/s-vami-vsya-strana-putin-nazval-geroyami-vsekh-uchastnikov-svo-1137153745.html

С вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВО

С вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВО - РИА Новости Крым, 09.05.2024

С вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВО

Все участники специальной военной операции – герои, Россия гордится их стойкостью и самоотверженностью. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на параде РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:42

2024-05-09T10:42

2024-05-09T10:49

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Все участники специальной военной операции – герои, Россия гордится их стойкостью и самоотверженностью. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на параде Победы в Москве.Российский лидер добавил, что духовная сопричастность к судьбам и подвигам участников СВО "нерушимо связывает поколения героев Отечества".Путин отметил, что Россия сейчас "переживает сложный, рубежный период"."Судьба Родины, ее будущее, зависит от каждого из нас. Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей - отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину", – подчеркнул он.Президент выразил уверенность, российский народ, опираясь на вековые традиции, обеспечит свободное, безопасное будущее страны.В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

https://crimea.ria.ru/20240509/pravda-o-vtoroy-mirovoy-voyne-meshaet-kolonializmu-zapada--putin-1137153311.html

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владимир путин (политик), россия, парад, победа, новости сво, герои сво, общество, новости