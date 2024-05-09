Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы
Аксенов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с Днем Победы
13:00 09.05.2024 (обновлено: 13:01 09.05.2024)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с Днем Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину.
Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями.
После войны Нина Владимировна работала в библиотеке медицинской климатологии и климатотерапии имени И.М. Сеченова, а ее супруг Василий Евдокимович, вернувшись с фронта, был директором школы, а после - заведующим Крымским областным отделом народного образования.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВетеран Великой Отечественной войны Нина Потехина показывает фото из своего семейного альбома
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Потехина показывает фото из своего семейного альбома
"И в мирной послевоенной жизни наши фронтовики стремились принести пользу родной стране. Это важный пример служения Отечеству для всех нас, образец для воспитания новых поколений крымчан. А ратный труд и подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны и сегодня вдохновляют наших защитников на новые победы", - написал глава Крыма в своем Telegram.
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