https://crimea.ria.ru/20240509/lichnyy-prazdnik-aksenov-pozdravil-veterana-ninu-potekhinu-s-dnem-pobedy-1137159082.html

Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину. РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T13:00

2024-05-09T13:00

2024-05-09T13:01

крым

сергей аксенов

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину.Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями. После войны Нина Владимировна работала в библиотеке медицинской климатологии и климатотерапии имени И.М. Сеченова, а ее супруг Василий Евдокимович, вернувшись с фронта, был директором школы, а после - заведующим Крымским областным отделом народного образования. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войнеВ "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточкуКод Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая

https://crimea.ria.ru/20240509/v-krymu-prazdnuyut-den-pobedy-1137152558.html

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крым, сергей аксенов, ветераны, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма