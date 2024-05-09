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Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы
Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы
Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину. РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T13:00
2024-05-09T13:01
крым
сергей аксенов
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великая отечественная война
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину.Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями. После войны Нина Владимировна работала в библиотеке медицинской климатологии и климатотерапии имени И.М. Сеченова, а ее супруг Василий Евдокимович, вернувшись с фронта, был директором школы, а после - заведующим Крымским областным отделом народного образования. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войнеВ "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточкуКод Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая
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крым, сергей аксенов, ветераны, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма
Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы

Аксенов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с Днем Победы

13:00 09.05.2024 (обновлено: 13:01 09.05.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с Днем Победы
Сергей Аксенов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Потехину с Днем Победы
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в 79-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана Нину Потехину.
Он рассказал, что Нина Владимировна ушла на фронт в 15 лет. Она работала в медико-санитарном батальоне и прошла дорогами войны от Кавказа до Австрии. Получила ранение при форсировании Днепра, но вновь встала в строй и воевала до Победы в 1945 году. Ветеран награждена орденом и медалями.
После войны Нина Владимировна работала в библиотеке медицинской климатологии и климатотерапии имени И.М. Сеченова, а ее супруг Василий Евдокимович, вернувшись с фронта, был директором школы, а после - заведующим Крымским областным отделом народного образования.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВетеран Великой Отечественной войны Нина Потехина показывает фото из своего семейного альбома
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Потехина показывает фото из своего семейного альбома
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Потехина показывает фото из своего семейного альбома
"И в мирной послевоенной жизни наши фронтовики стремились принести пользу родной стране. Это важный пример служения Отечеству для всех нас, образец для воспитания новых поколений крымчан. А ратный труд и подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны и сегодня вдохновляют наших защитников на новые победы", - написал глава Крыма в своем Telegram.
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КрымСергей АксеновВетераныКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаОбществоНовости Крыма
 
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