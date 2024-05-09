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Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая

Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая

Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T09:29

2024-05-09T09:29

2024-05-09T09:29

80 лет освобождения крыма

крым

сергей аксенов

владимир константинов

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Россия встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции."Нацистская нечисть снова атакует русские города и села. В русских полях снова горят танки с крестами на башнях. Наши войска бьют врага, освобождают русскую землю", - написал он в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что в годы войны советский народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм и ценой огромных жертв отстоял свою государственность, свободу и право на жизнь.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, выразил уверенность, что россияне верны завету предков и на их примере "осваивают науку побеждать".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что 9 мая россияне празднуют День Победы и День освобождения города-героя. Он напомнил, что на защиту города встали и мирные жители. Севастопольцы вместе с воинами возводили оборонительные рубежи, вступали в народное ополчение, создавали бригады помощи фронту.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы 1945 года: интересные факты в цифрах80-летие освобождения Севастополя: как это былоКрымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, победа