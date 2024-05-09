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Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240509/kod-pobedy-v-nashikh-serdtsakh-rukovoditeli-kryma-pozdravili-rossiyan-s-9-maya-1137147066.html
Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая
Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая
Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T09:29
2024-05-09T09:29
80 лет освобождения крыма
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владимир константинов
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Россия встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции."Нацистская нечисть снова атакует русские города и села. В русских полях снова горят танки с крестами на башнях. Наши войска бьют врага, освобождают русскую землю", - написал он в своем Telegram-канале.Аксенов подчеркнул, что в годы войны советский народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм и ценой огромных жертв отстоял свою государственность, свободу и право на жизнь.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, выразил уверенность, что россияне верны завету предков и на их примере "осваивают науку побеждать".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что 9 мая россияне празднуют День Победы и День освобождения города-героя. Он напомнил, что на защиту города встали и мирные жители. Севастопольцы вместе с воинами возводили оборонительные рубежи, вступали в народное ополчение, создавали бригады помощи фронту.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад Победы 1945 года: интересные факты в цифрах80-летие освобождения Севастополя: как это былоКрымские спасатели водрузили знамя Победы на вершине Куш-Кая
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, победа
Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая

Код Победы живет в сердцах российских бойцов-участников СВО – Аксенов

09:29 09.05.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в России
Празднование Дня Победы в России - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что Россия встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции.
"Нацистская нечисть снова атакует русские города и села. В русских полях снова горят танки с крестами на башнях. Наши войска бьют врага, освобождают русскую землю", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что в годы войны советский народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм и ценой огромных жертв отстоял свою государственность, свободу и право на жизнь.
"Это была Великая Победа сил добра над злом. Код Победы в наших сердцах. Он в сердцах наших воинов, участников СВО, которые сегодня громят нацизм. Они, как наши деды и прадеды, сражаются за жизнь и свободу против абсолютного зла. Мы, как и наши славные предки, стоим плечом к плечу за Родину", - добавил он.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, выразил уверенность, что россияне верны завету предков и на их примере "осваивают науку побеждать".
"Одним из кодов нашей непобедимости является историческая память и уважительное отношение к своему прошлому. Мы никогда не предадим поколение Победителей. И будем достойны их Подвига", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что 9 мая россияне празднуют День Победы и День освобождения города-героя. Он напомнил, что на защиту города встали и мирные жители. Севастопольцы вместе с воинами возводили оборонительные рубежи, вступали в народное ополчение, создавали бригады помощи фронту.
"И сейчас, во время специальной военной операции, севастопольцы сплотились, как тогда. В этом наша сила, в этом преемственность поколений, преемственность подвигов", - добавил он.
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80 лет освобождения КрымаКрымСергей АксеновВладимир КонстантиновМихаил РазвожаевСевастопольОбществоПатриотическое воспитаниеНовости КрымаПобеда
 
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