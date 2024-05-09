https://crimea.ria.ru/20240509/80-letie-osvobozhdeniya-sevastopolya-kak-eto-bylo-1137128845.html

80-летие освобождения Севастополя: как это было

80-летие освобождения Севастополя: как это было - РИА Новости Крым, 09.05.2024

80-летие освобождения Севастополя: как это было

9 мая 1944 года советские войска после ожесточенных боев освободили Севастополь от немецко-фашистских оккупантов. Освобождение города стало важнейшим этапом... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T07:03

2024-05-09T07:03

2024-05-09T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. 9 мая 1944 года советские войска после ожесточенных боев освободили Севастополь от немецко-фашистских оккупантов. Освобождение города стало важнейшим этапом Крымской стратегической наступательной операции, которая шла на полуострове с апреля 1944 года.Прорыв обороны и штурм Сапун-горыЗадачу по освобождению Крыма и Севастополя ставка Верховного Главнокомандования возложила на войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Советские войска насчитывали 470 тысяч человек, около 6 тысяч орудий и минометов, свыше 550 танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолетов.Крым обороняла немецкая 17-я армия в составе 195 тысяч человек, около 3,6 тысячи орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий и при поддержке до 300 самолетов.В ходе наступления советским войскам удалось прорвать оборону противника в Крыму и к 15 апреля выйти к Севастополю. Началась подготовка к штурму города. Согласно плану, утвержденному маршалом Александром Василевским, главный удар должен быть нанесен из района Балаклавы. Войскам предстояло прорвать оборону немцев на участке Сапун-горы, чтобы нарушить устойчивость немецкой обороны. Также планировалось на двое суток раньше главного удара нанести вспомогательный удар с целью отвлечения внимания противника.Предпринятые 19 и 23 апреля попытки прорыва основного оборонительного рубежа закончились неудачей. Потребовалась новая перегруппировка и подготовка войск, подвоз им боеприпасов и горючего.5 мая 2-я гвардейская армия начала штурмовать укрепления города. Это заставило войска вермахта перебрасывать к Севастополю силы с других направлений.Генеральный штурм и освобождение города7 мая при массированной поддержке всей авиации фронта начался генеральный штурм Севастопольского укрепрайона. Войска главной ударной группировки фронта на 9-километровом участке прорвали вражескую оборону и в ходе ожесточенных боев овладели Сапун-горой.9 мая советские войска ворвались в Севастополь с севера, востока и юго-востока и освободили город.Остатки немецкой 17-й армии, преследуемые 19-м танковым корпусом, отошли на мыс Херсонес, где были окончательно разгромлены.В результате Крымской наступательной операции потери 17-й армии вермахта только на суше составили 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными.Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тысяч человек убитыми и более 67 тысяч ранеными.Ночью 10 мая Москва салютовала 24-мя залпами из 324 орудий доблестным войскам 4-го Украинского фронта, черноморским морякам и летчикам. Операция по освобождению всего Крымского полуострова заняла 35 дней, а Севастополь был освобожден за 5 дней.Почти 240 человек, участвовавших в освобождении города русской воинской слаыы, были удостоены звания Героя Советского Союза, более 80 соединений наградили особыми знаками отличия. В 1965 году Севастополю было присвоено звание города-героя. Освобождение Крыма и Севастополя стало важным шагом на пути к общей победе над фашизмом.Восстановление СевастополяИз довоенного 112-тысячного населения Севастополя к моменту освобождения в городе остались 3 тысячи жителей. За 22 месяца оккупации города захватчики замучили, расстреляли и сожгли свыше 27 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч евреев и крымчаков. Более 45 тысяч севастопольцев немцы угнали на работы в Германию.На момент освобождения в городе уцелело лишь 6% жилого фонда. Были разрушены все промышленные предприятия, водопровод, канализация, электростанция. По подсчетам специалистов, на каждый квадратный метр севастопольской земли упало полторы тонны бомб. Президент США Франклин Рузвельт, посетивший Севастополь после Ялтинской конференции в феврале 1945 года, сказал первому секретарю Севастопольского горкома партии: "Для восстановления вашего города понадобится 50 лет, и это возможно в том случае, если мы вам поможем, без нашей помощи вам не обойтись".Вопреки этому предсказанию, город полностью отстроили за 13 лет. 6 ноября 1950 года в Севастополе запустили первый троллейбус, а 19 февраля 1957 года горком партии доложил о полном восстановлении города. Строители, прибывшие со всех концов страны, восстановили промышленные предприятия, железную дорогу, построили 700 тысяч квадратных метров жилья, водопровод, канализацию, энергообеспечение, 32 школы, 8 больниц и 350 торговых предприятий.

https://crimea.ria.ru/20240505/osvobozhdenie-sevastopolya---khronika-razgroma-fashistov-v-infografike-1136287427.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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