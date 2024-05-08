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Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе
Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе
В Севастополе накануне Дня Победы торжественно зажгли отреставрированный Вечный огонь у мемориала "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный, где по поручению... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T19:11
2024-05-08T19:16
штык и парус
история
память
михаил развожаев
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
вечный огонь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе накануне Дня Победы торжественно зажгли отреставрированный Вечный огонь у мемориала "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный, где по поручению президента продолжается строительство культурного кластера. Церемония прошла при участии представителей власти, военных и ветеранов, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие открыл духовой оркестр Черноморского флота. Огонь к мемориалу поднесли военнослужащие роты почетного караула. Возложить цветы к памятнику пришли представители правительства и заксобрания города, сотрудники и ветераны силовых структур.Торжества прошли на площадке у памятника с 40-метровой скульптурой "Солдат и Матрос". Площадку со всех сторон окружают масштабные стройки. Пока эта территория недоступна для жителей и гостей города: на мысе Хрустальный сотни рабочих продолжают возводить культурный кластер, частью которого станет и эта территория.Но учитывая, что для Севастополя День Победы – двойной праздник, к тому же в 2024 году город празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, было решено вернуть Вечный огонь к знаковой дате.Он отметил, что сам монумент тоже отреставрирован, таким образом завершен первый этап реконструкции памятника. Территорию вокруг него продолжат благоустраивать.По словам Развожаева, вместе с обелиском "Штык и парус", который открыли ранее утром 8 мая, и Музеем героической обороны и освобождения Севастополя, который еще только проектируется, памятник "Солдат и Матрос" с прилегающей к нему смотровой площадкой станет частью будущего мемориального комплекса.Доступной эта часть мыса Хрустальный станет, когда все работы по строительству культурного кластера будут завершены, уточнил глава города.О начале реставрации мемориального комплекса "Защитникам города 1941-1942 годов" ("Солдат и Матрос") на мысе Хрустальный Развожаев сообщал два месяца назад, 6 марта. Тогда Развожаев сообщал, что отреставрированы будут медные фигуры бойцов и скульптурная композиция "Вечный огонь", пьедестал монумента и внутренние помещения, а также смотровая площадка и ограждение. Отмечалось, что здесь благоустроят сквер, дополнительно озеленят территорию и оборудуют новые прогулочные дорожки и парковки.Памятник солдату и матросу стали строить в 1981 году. К 1989 году готовность объекта была более 70%, но работы приостановили из-за проблем с финансированием. В 2004 году правительство выделило бюджетные деньги – и стройка продолжилась. Открыли памятник ко Дню Победы в 2007 году.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
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штык и парус, история, память, михаил развожаев, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, вечный огонь, новости крыма
Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" в Севастополе

Вечный огонь вернулся к мемориалу "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный в Севастополе

19:11 08.05.2024 (обновлено: 19:16 08.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе накануне Дня Победы торжественно зажгли отреставрированный Вечный огонь у мемориала "Солдат и Матрос" на мысе Хрустальный, где по поручению президента продолжается строительство культурного кластера. Церемония прошла при участии представителей власти, военных и ветеранов, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятие открыл духовой оркестр Черноморского флота. Огонь к мемориалу поднесли военнослужащие роты почетного караула. Возложить цветы к памятнику пришли представители правительства и заксобрания города, сотрудники и ветераны силовых структур.
Торжества прошли на площадке у памятника с 40-метровой скульптурой "Солдат и Матрос". Площадку со всех сторон окружают масштабные стройки. Пока эта территория недоступна для жителей и гостей города: на мысе Хрустальный сотни рабочих продолжают возводить культурный кластер, частью которого станет и эта территория.
Но учитывая, что для Севастополя День Победы – двойной праздник, к тому же в 2024 году город празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, было решено вернуть Вечный огонь к знаковой дате.
"Приняли решение вернуть Вечный огонь, который временно был перенесен и хранился в Музее обороны Севастополя. Тем более что полностью сама конструкция Вечного огня отреставрирована, закуплено новое оборудование, которое позволит ему работать четко, никогда не гаснуть ни при каких ветрах, а здесь очень серьезные ветровые нагрузки", – рассказал журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что сам монумент тоже отреставрирован, таким образом завершен первый этап реконструкции памятника. Территорию вокруг него продолжат благоустраивать.
По словам Развожаева, вместе с обелиском "Штык и парус", который открыли ранее утром 8 мая, и Музеем героической обороны и освобождения Севастополя, который еще только проектируется, памятник "Солдат и Матрос" с прилегающей к нему смотровой площадкой станет частью будущего мемориального комплекса.
Доступной эта часть мыса Хрустальный станет, когда все работы по строительству культурного кластера будут завершены, уточнил глава города.
"Работа с окружающей территорией будет продолжена. Здесь строится культурный кластер, оперный театр, музей, будет полностью благоустраиваться территория. И для посещения этот памятник будет открыт полностью вместе со всем комплексом на мысе Хрустальном", – сказал Развожаев.
О начале реставрации мемориального комплекса "Защитникам города 1941-1942 годов" ("Солдат и Матрос") на мысе Хрустальный Развожаев сообщал два месяца назад, 6 марта.
Тогда Развожаев сообщал, что отреставрированы будут медные фигуры бойцов и скульптурная композиция "Вечный огонь", пьедестал монумента и внутренние помещения, а также смотровая площадка и ограждение. Отмечалось, что здесь благоустроят сквер, дополнительно озеленят территорию и оборудуют новые прогулочные дорожки и парковки.
Памятник солдату и матросу стали строить в 1981 году. К 1989 году готовность объекта была более 70%, но работы приостановили из-за проблем с финансированием. В 2004 году правительство выделило бюджетные деньги – и стройка продолжилась. Открыли памятник ко Дню Победы в 2007 году.
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