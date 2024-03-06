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В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города
В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города - РИА Новости Крым, 06.03.2024
В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города
Специалисты приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный, работы планируется завершить к 9 мая... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T11:22
2024-03-06T11:22
севастополь
памятники крыма
мемориал защитникам севастополя
михаил развожаев
история
новости крыма
реставрация
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный, работы планируется завершить к 9 мая этого года, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.Реставрировать медные фигуры солдата и матроса планируют на месте при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов. Реставрация других элементов будет проходить в условиях мастерской, добавил Развожаев.Прилегающий к скульптуре сквер благоустроят новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию.Губернатор поставил задачу завершить все работы к 9 мая текущего года.Строительство мемориала "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный началось в 1981 году. К 1989 году, когда готовность объекта составляла более 70%, работы приостановились из-за проблем с финансированием. В 2004 году правительство выделило бюджетные деньги, и строительство возобновилось. К 8 мая 2007 года работы были завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрацииЗащитник Отечества: "генерал-метеор" Петр КотляревскийМоре разрушает братскую могилу под Керчью
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севастополь, памятники крыма, мемориал защитникам севастополя, михаил развожаев, история, новости крыма, реставрация, благоустройство
В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города

В Севастополе началась реставрация мемориала Защитникам города 1941-1942 годов – Развожаев

11:22 06.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПамятник Солдату и Матросу в Севастополе
Памятник Солдату и Матросу в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный, работы планируется завершить к 9 мая этого года, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Также планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурную композицию "Вечный огонь", смотровую площадку и ограждение. На всей территории мемориала установят новое освещение, а также сделают подсветку самой скульптуры.
Реставрировать медные фигуры солдата и матроса планируют на месте при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов. Реставрация других элементов будет проходить в условиях мастерской, добавил Развожаев.
Прилегающий к скульптуре сквер благоустроят новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию.
Губернатор поставил задачу завершить все работы к 9 мая текущего года.
Строительство мемориала "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный началось в 1981 году. К 1989 году, когда готовность объекта составляла более 70%, работы приостановились из-за проблем с финансированием. В 2004 году правительство выделило бюджетные деньги, и строительство возобновилось. К 8 мая 2007 года работы были завершены.
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СевастопольПамятники КрымаМемориал Защитникам СевастополяМихаил РазвожаевИсторияНовости КрымаРеставрацияБлагоустройство
 
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