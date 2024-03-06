https://crimea.ria.ru/20240306/v-sevastopole-nachali-restavratsiyu-monumenta-zaschitnikam-goroda-1135449179.html

В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города

В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города - РИА Новости Крым, 06.03.2024

В Севастополе начали реставрацию монумента защитникам города

Специалисты приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный, работы планируется завершить к 9 мая... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T11:22

2024-03-06T11:22

2024-03-06T11:22

севастополь

памятники крыма

мемориал защитникам севастополя

михаил развожаев

история

новости крыма

реставрация

благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный, работы планируется завершить к 9 мая этого года, сообщил губернатор Михаил Развожаев."В первую очередь здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Гранитная облицовка местами отваливается, а сам памятник необходимо чистить и менять те заплатки, которые вставляли в него из черного металла, нарушая технологию", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.Реставрировать медные фигуры солдата и матроса планируют на месте при помощи переносного оборудования и установки строительных инвентарных лесов. Реставрация других элементов будет проходить в условиях мастерской, добавил Развожаев.Прилегающий к скульптуре сквер благоустроят новыми пешеходными дорожками и велосипедными парковками. Также специалисты установят новые скамейки и урны, озеленят территорию.Губернатор поставил задачу завершить все работы к 9 мая текущего года.Строительство мемориала "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный началось в 1981 году. К 1989 году, когда готовность объекта составляла более 70%, работы приостановились из-за проблем с финансированием. В 2004 году правительство выделило бюджетные деньги, и строительство возобновилось. К 8 мая 2007 года работы были завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрацииЗащитник Отечества: "генерал-метеор" Петр КотляревскийМоре разрушает братскую могилу под Керчью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, памятники крыма, мемориал защитникам севастополя, михаил развожаев, история, новости крыма, реставрация, благоустройство