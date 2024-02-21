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Море разрушает братскую могилу под Керчью
Море разрушает братскую могилу под Керчью - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Море разрушает братскую могилу под Керчью
Братская могила в микрорайне Героевка в Керчи нуждается в срочных мерах по ее сохранению. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T16:17
2024-02-21T16:17
2024-02-21T16:18
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Братская могила в микрорайне Героевка в Керчи нуждается в срочных мерах по ее сохранению. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Мэр Керчи осмотрел территорию памятника вместе с представителями организации, которой поручено составить смету необходимых работ."Надо проводить работы с учетом изменений климата, природных условий. На эти мероприятия планируем выделить средства из резервного фонда городского бюджета. И будем обращаться за помощью в республику", - уточнил Святослав Брусаков.По словам главы администрации Керчи, береговая линия в этом микрорайоне сильно изменилась за последние 5-10 лет. Мэр напомнил, что после обильных осадков в ноябре прошлого года произошло подтопление в Нижней Героевке.В период шторма практически снесло Нимфейскую дорогу. Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей для ее восстановления."На этом месте была пляжная зона. Еще год-два, и ситуация усугубится, но братскую могилу мы должны сохранить. Это святое дело", - заключил мэр Керчи.В субботу, 17 февраля, в Героевке нашли останки восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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керчь, святослав брусаков, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, новости крыма
Море разрушает братскую могилу под Керчью
План по сохранению братской могилы в Героевке разрабатывают в Керчи
16:17 21.02.2024 (обновлено: 16:18 21.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Братская могила в микрорайне Героевка в Керчи нуждается в срочных мерах по ее сохранению. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"Выехал сегодня в Героевское, где сложилась непростая ситуация – море подмывает братскую могилу, которую мы отреставрировали буквально в прошлом году. Затягивать нельзя, нужно принимать решение об укреплении берега в этом районе", - написал он с своем Telegram-канале.
Мэр Керчи осмотрел территорию памятника вместе с представителями организации, которой поручено составить смету необходимых работ.
"Надо проводить работы с учетом изменений климата, природных условий. На эти мероприятия планируем выделить средства из резервного фонда городского бюджета. И будем обращаться за помощью в республику", - уточнил Святослав Брусаков.
По словам главы администрации Керчи, береговая линия в этом микрорайоне сильно изменилась за последние 5-10 лет. Мэр напомнил, что после обильных осадков в ноябре прошлого года произошло подтопление
в Нижней Героевке.
В период шторма практически снесло Нимфейскую дорогу. Службе автомобильных дорог республики были выделены средства в размере 67 миллионов рублей
для ее восстановления.
"На этом месте была пляжная зона. Еще год-два, и ситуация усугубится, но братскую могилу мы должны сохранить. Это святое дело", - заключил мэр Керчи.
В субботу, 17 февраля, в Героевке нашли останки
восьми советских бойцов после обрушения части берега из-за зимних штормов. Предположительно они были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции.
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