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Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
Останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Об этом РИА Новости Крым сообщил командир РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T22:01
2024-02-17T22:01
2024-02-17T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Об этом РИА Новости Крым сообщил командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Они могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции и до сих пор считались пропавшими без вести, отметил Густой. Однако в этот раз поисковикам не удалось найти вещей, по которым можно было точно идентифицировать бойцов. "Не нашли ни медалей, ни медальонов, нам в прошлый раз очень повезло, но опыт показывает, что медальоны находят крайне редко. Бывает, и находят медальоны, но они оказываются пустыми или в ненадлежащем состоянии. Так что прочитать медальон - это один на 100 человек", - отметил он.Останки советских бойцов вместе с найденными ранее, ожидают перезахоронения. Решение о месте и времени церемонии будут приниматься администрацией Керчи. Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 летОстанки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской областиКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма
Останки восьми советских бойцов найдены под Керчью после обрушения берега из-за шторма
22:01 17.02.2024 (обновлено: 22:11 17.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым.
Останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Об этом РИА Новости Крым
сообщил командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.
Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма
в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца
– им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.
"Обрушилась часть берега в нескольких метрах от старого места, и обнаружились захоронения. Там была могила два на два, случился обвал и все перемешалось. По черепам получилось восемь человек. Всех мы подняли, почистили и отвезли на временное место хранения", - рассказал Виктор Густой.
Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Они могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции и до сих пор считались пропавшими без вести, отметил Густой.
"Найдено немного личных вещей: пуговицы, ремни, бляхи, зажигалка, монетка советская – 20 копеек 30-х годов, самодельный мундштук - все это говорит о том, что это наши бойцы. На этом месте была Керченско-Эльтигенская операция, на этом месте не меньше трех тысяч человек погибли и не все были найдены, основная масса считается пропавшими без вести – и они все там", - сказал командир поискового отряда.
Однако в этот раз поисковикам не удалось найти вещей, по которым можно было точно идентифицировать бойцов.
"Не нашли ни медалей, ни медальонов, нам в прошлый раз очень повезло, но опыт показывает, что медальоны находят крайне редко. Бывает, и находят медальоны, но они оказываются пустыми или в ненадлежащем состоянии. Так что прочитать медальон - это один на 100 человек", - отметил он.
Останки советских бойцов вместе с найденными ранее, ожидают перезахоронения. Решение о месте и времени церемонии будут приниматься администрацией Керчи.
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