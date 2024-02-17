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Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма

Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Останки 8 советских бойцов найдены под Керчью после шторма

Останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Об этом РИА Новости Крым сообщил командир РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T22:01

2024-02-17T22:01

2024-02-17T22:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Останки восьми советских бойцов нашли в поселке Героевка под Керчью после обрушения части берега из-за зимних штормов. Об этом РИА Новости Крым сообщил командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.Найденные, предположительно, были бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Они могли принимать участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции и до сих пор считались пропавшими без вести, отметил Густой. Однако в этот раз поисковикам не удалось найти вещей, по которым можно было точно идентифицировать бойцов. "Не нашли ни медалей, ни медальонов, нам в прошлый раз очень повезло, но опыт показывает, что медальоны находят крайне редко. Бывает, и находят медальоны, но они оказываются пустыми или в ненадлежащем состоянии. Так что прочитать медальон - это один на 100 человек", - отметил он.Останки советских бойцов вместе с найденными ранее, ожидают перезахоронения. Решение о месте и времени церемонии будут приниматься администрацией Керчи. Читайте также на РИА Новости Крым:В небе над Крымом "Ночные ведьмы": Керченско-Эльтигенской операции 80 летОстанки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской областиКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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