Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
Останки младшего сержанта Михаила Ордова с воинскими почестями перезахоронят на Смоленщине
© Фото предоставлено поисковым объединением "Крымский Рубеж"Михаил Ордов
© Фото предоставлено поисковым объединением "Крымский Рубеж"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.
Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.
Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и буквально на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники – дети и внуки внучатых племянниц Михаила Ордова, поделился командир поискового отряда "Керчь".
"Родственников Михаила Ордова помогли отыскать участники поискового отряда Починковского района Смоленской области. Мы связались с ними, но поначалу они отказывались от комментариев в силу эмоциональности ситуации", – сообщил Густой.
В ходе беседы поисковик сообщил, что родственники хотят забрать останки бойца и захоронить их на большом воинском кладбище Починковского района.
"Этот вопрос уже согласовали с администрацией района и поисковиками. Все выразили желание оказать помощь в организации перезахоронения", – сказал собеседник.
И уточнил, что забирать останки скорее всего будут уже в начале следующего года. За ними приедут участники поисковых отрядов Смоленской области и кто-то из родственников младшего сержанта Михаила Ордова.
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