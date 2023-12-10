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Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области

Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области

Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T20:27

2023-12-10T20:27

2023-12-10T20:27

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керченско-эльтигенская десантная операции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и буквально на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники – дети и внуки внучатых племянниц Михаила Ордова, поделился командир поискового отряда "Керчь".В ходе беседы поисковик сообщил, что родственники хотят забрать останки бойца и захоронить их на большом воинском кладбище Починковского района.И уточнил, что забирать останки скорее всего будут уже в начале следующего года. За ними приедут участники поисковых отрядов Смоленской области и кто-то из родственников младшего сержанта Михаила Ордова.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, виктор густой, керченско-эльтигенская десантная операции, великая отечественная война, смоленская область, крым