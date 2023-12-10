Рейтинг@Mail.ru
Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231210/ostanki-naydennogo-pod-kerchyu-boytsa-perezakhoronyat-v-smolenskoy-oblasti-1133443518.html
Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T20:27
2023-12-10T20:27
эксклюзивы риа новости крым
история
виктор густой
керченско-эльтигенская десантная операции
великая отечественная война
смоленская область
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133443042_0:95:757:521_1920x0_80_0_0_ea73f7618b828310e59dc492a35f1457.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и буквально на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники – дети и внуки внучатых племянниц Михаила Ордова, поделился командир поискового отряда "Керчь".В ходе беседы поисковик сообщил, что родственники хотят забрать останки бойца и захоронить их на большом воинском кладбище Починковского района.И уточнил, что забирать останки скорее всего будут уже в начале следующего года. За ними приедут участники поисковых отрядов Смоленской области и кто-то из родственников младшего сержанта Михаила Ордова.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов
смоленская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133443042_31:0:727:522_1920x0_80_0_0_cb5a2c5a8ee73b03cfedcdf71b5cf6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
история, виктор густой, керченско-эльтигенская десантная операции, великая отечественная война, смоленская область, крым
Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области

Останки младшего сержанта Михаила Ордова с воинскими почестями перезахоронят на Смоленщине

20:27 10.12.2023
 
© Фото предоставлено поисковым объединением "Крымский Рубеж"Михаил Ордов
Михаил Ордов
© Фото предоставлено поисковым объединением "Крымский Рубеж"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Найденные под Керчью останки младшего сержанта Михаила Ордова перезахоронят на родите бойца в Смоленской области. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой.
Медаль и останки 11 участников Керченско-Эльтигенской десантной операции были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка. По номеру медали поисковикам удалось установить личность бойца – им оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона.
Крымские поисковики связались с коллегами из Смоленской области и буквально на второй день после установления личности бойца нашлись его родственники – дети и внуки внучатых племянниц Михаила Ордова, поделился командир поискового отряда "Керчь".

"Родственников Михаила Ордова помогли отыскать участники поискового отряда Починковского района Смоленской области. Мы связались с ними, но поначалу они отказывались от комментариев в силу эмоциональности ситуации", – сообщил Густой.

В ходе беседы поисковик сообщил, что родственники хотят забрать останки бойца и захоронить их на большом воинском кладбище Починковского района.

"Этот вопрос уже согласовали с администрацией района и поисковиками. Все выразили желание оказать помощь в организации перезахоронения", – сказал собеседник.

И уточнил, что забирать останки скорее всего будут уже в начале следующего года. За ними приедут участники поисковых отрядов Смоленской области и кто-то из родственников младшего сержанта Михаила Ордова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью
Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
Пока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИсторияВиктор ГустойКерченско-Эльтигенская десантная операцииВеликая Отечественная войнаСмоленская областьКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Главное за день: 10 декабря
21:16Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое
20:44Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
20:27Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
20:05Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:42Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
19:14Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
18:46В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
18:22Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
18:10Стрельба в Брянске и атака на Крым: топ новостей недели
17:43Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
17:28От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО
17:02В Кремле раскрыли подробности телефонного разговор Путина и Нетаньяху
16:41Стрельба в гимназии Брянска: арестован отец школьницы
16:16Потери исчисляются сотнями: ВСУ потеряли еще 570 боевиков и технику
15:57Дефицит средств от насморка в аптеках: комментарий Росздравнадзора
15:34Вакцину "Спутник Лайт" обновили: когда препарат поступит в регионы
15:01ВКС РФ разгромили место сбора комсостава спецгрупп ВСУ "Катран" и "Омаха"
14:39После стрельбы в школе Брянска замдиректора гимназии под домашним арестом
14:08Масштабы грандиозны: как идет строительство парка "Херсонес Таврический"
Лента новостейМолния