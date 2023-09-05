https://crimea.ria.ru/20230905/ostanki-247-geroev-velikoy-otechestvennoy-voyny-zakhoronili-pod-kerchyu-1131187531.html

Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью

Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью

Защитников Восточного Крыма захоронили в селе Заветное в Ленинском районе полуострова, на воинском мемориальном кладбище командиров и бойцов Крымского и... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T18:35

2023-09-05T18:35

2023-09-05T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Защитников Восточного Крыма захоронили в селе Заветное в Ленинском районе полуострова, на воинском мемориальном кладбище командиров и бойцов Крымского и Северо-Кавказского фронта. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации Ленинского района.Поисковики Восточно-Крымского центра военно-исторических исследований с 2021 года нашли на территории Ленинского района полуострова останки 247 героев, которые пали в годы Великой Отечественной войны.И напомнили, что на территории Ленинского района тысячи людей погибли в боях и навечно остались в крымской земле.По данным властей, во время войны в селе Баксы (нынешняя Глазовка) семья Ярославских тайком по ночам собирала тела убитых фашистами бойцов, командиров и хоронила их на своем придомовом участке. С этого захоронения в послевоенные годы началась работа по увековечиванию памяти павших воинов в Ленинском районе. В 1964 году ее продолжили братья Анатолий и Сергей Надтока и Владимир Шевченко. Они нашли в степи северо-восточнее села Войково останки бойцов Красной Армии. Связались с военкоматом и смогли установить их имена, найти родных."Только с 1964 года по 1994 год поисковики нашли около 1500 останков бойцов и командиров Красной армии. И эта работа продолжается по сей день. Сейчас поисковыми работами на территории Ленинского района занимаются отряды "Крым-поиск", "Наследие" и "Восточно-крымский центр военных исследований", - рассказали в администрации района. - С августа 1994 года работы ведутся на передовых боевых рубежах Крымского фронта в районе Ак-Монайских позиций, в окрестностях сел: Батальное (Арма-Эли), Ячменное (Парпач), Южное (Сейджеут), Фроновое (Кой-Асан), ныне несуществующих сел Корпеч и Огуз-Тобе".Всего в Ленинском районе земле уже предано более 3000 останков бойцов и командиров Красной Армии, установлены сотни имен погибших. Имена героев, захороненных 5 сентября, еще предстоит установить.Читайте также на РИА Новости Крым:Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимаетКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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