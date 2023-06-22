https://crimea.ria.ru/20230622/naydennykh-v-krymu-soldat-vermakhta-rodnaya-zemlya-ne-prinimaet-1129571043.html

Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает

Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает

Государственные органы европейских государств вот уже девятый год не принимают от крымских поисковиков информацию о своих погибших во время Второй мировой... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T20:28

2023-06-22T20:28

2023-06-22T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Государственные органы европейских государств вот уже девятый год не принимают от крымских поисковиков информацию о своих погибших во время Второй мировой солдатах и офицерах. Поэтому невозможно ни установить имя погибшего военнослужащего вражеской армии, ни найти его родственников. Для членов семьи из-за рубежа информация о захоронении их предка также остается недоступной, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель военного-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко."При нахождении военнослужащих другой армии мы должны информировать в том же порядке (как и при нахождении красноармейца – ред.) органы государственной власти. Но Республика Крым уже много лет находится под санкциями, и любое взаимодействие государственных органов европейских государств с органами власти Республики Крым очень ограничено. Мы имели опыт обращения к германским общественным организациям, были даже с их стороны обещания оказать содействие, но после этого нам пришли уведомления, что для Республики Крым консульство Германии находится в Киеве, обращайтесь в Киев", - рассказал он.Прах грузинских защитников Севастополя передали на родину>>Эту ситуацию Николай Шевченко назвал абсурдной. При этом никакого прогресса в решении этого вопроса до сих пор нет. Власти Германии, Румынии и других государств, армии которых воевали на территории Крыма, никак не интересуются ни перезахоронением своих солдат, ни состоянием кладбищ, где их хоронят.Как звали того или иного военнослужащего вермахта и откуда он был призван, можно узнать только после обращения в Федеральный архив Германии (Bundesarchiv)."Дело в том, что в советских медальонах написаны фамилия, имя, отчество, и здесь все зависит от степени его сохранности. В медальонах вермахта записи закодированы, там цифровой и буквенный код. Это номер военнослужащего по порядку в поименной книге подразделения. Поименная книга подразделения находится в Бундесархиве, туда нужен доступ. Само собой, никто нам этого доступа не даст, и уведомить родственников мы тоже не сможем", - пояснил руководитель поискового объединения.С начала сезона-2023 поисковики из военно-патриотического объединения "Крым-Поиск" нашли тела уже 25-ти солдат Красной Армии, имена троих из них удалось установить. Имя одного героя было установлено по сохранившей в смертном медальоне записке.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны боевых действий поздравили с Днем Победы бойцов на передовойФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеКак вошел в историю кордон Красный камень в лесу над Ялтой

https://crimea.ria.ru/20221214/armyanskiy-sled-u-podnozhiya-chatyr-daga-nashli-medal-za-boevye-zaslugi-1125877245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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