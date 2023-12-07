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Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена

Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена

В списках без вести пропавших советских бойцов стало на одно имя меньше. Поисковикам Керчи удалось установить личность одного из воинов, чьи останки были... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T14:30

2023-12-07T14:30

2023-12-07T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В списках без вести пропавших советских бойцов стало на одно имя меньше. Поисковикам Керчи удалось установить личность одного из воинов, чьи останки были найдены на месте высадки Керченско-Эльтигенской десантной операции на размытом штормом берегу. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский Рубеж" ДОСААФ России в республике Виктор Густой, который руководил операцией.Александр Епифанов рассказал, что найти владельца награды удалось буквально за два дня."Мы нашли учетную карточку. На ней указан номер награды, расписаны данные воина, дата приказа о награждении. Выяснилось, что этот молодой человек из Смоленской области был еще представлен и к ордену "Красной звезды" в августе 1943 года. Вероятно, за освобождение Новороссийска. Но, по всей видимости, получить награду не успел", - поделился руководитель поискового объединения.Виктор Густой рассказал, что погибшим героем оказался командир отделения 3-й роты 338-го отдельного инженерного батальона, младший сержант Михаил Ордов. Его воинская специальность – сапер. Родился он в 1922 году в деревне Сверидово Починковского района Смоленской области. То есть на момент гибели герою был всего 21 год.Руководителем поискового отряда Александром Епифановым отправлено письмо в администрацию Починковского района с просьбой помочь в установлении возможных родственников павшего героя. Также с керченскими поисковиками связались коллеги из Смоленской области и тоже обещали помочь в розыске родственников бойца, который больше не числится без вести пропавшим.Медаль и останки 11 советских бойцов, которые, по всей вероятности, участвовали в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году, были найдены в начале декабря после мощного шторма в поселке Героевка.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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