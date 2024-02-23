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Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
Памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому был открыт в самом центре Феодосии, на набережной. Именно в этом приморском городе Котляревский прожил много РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T14:55
2024-02-23T14:57
крым
феодосия
петр котляревский
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Памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому был открыт в самом центре Феодосии, на набережной. Именно в этом приморском городе Котляревский прожил много лет, дружил с художником с Айвазовским и графом Воронцовым.Петр Степанович Котляревский - герой Кавказской войны 1804-1813 годов, кавалер трех орденов Святого Георгия. Прошел путь от рядового до генерала. Солдаты его прозвали "Кавказским Суворовым".Большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, которые действовали в рассыпном строю. Котляревский и его солдаты умели обрушиваться противнику как снег на голову, действовать в разных условиях не числом, а умением. Котляревского называли "генерал-метеор".Крепость Ленкорань была для России объектом стратегическим – она стояла на пути вдоль Каспия вглубь Персии. Подошедши к крепости, генерал дважды предложил сдаться гарнизону Ленкорани, однако персияне предпочли не складывать оружие. В итоге жестоких боев крепость пала: ее взятие сломило волю персов, был заключен Гюлистанский мир, по которому Персия полностью признала приобретения России в Грузии и Азербайджане.Генерал в ходе штурма Ленкорани получил тяжелейшее ранение, из-за которого был вынужден выйти в отставку: он потерял правый глаз, кусок челюсти, виска, а из его головы врачи извлекли десятки костных обломков. Еле дышащего генерала нашли в горе трупов. По легенде, очнувшись, он сказал: "Я умер, но все слышу, и уже догадался о победе вашей".В 1825 году император Николай I предложил Котляревскому стать главнокомандующим Кавказской армией, однако из-за проблем со здоровьем тот ответил государю отказом.Из-за ран молодой военный очень страдал: в холодное время года он совсем не мог находиться на улице. Правую сторону его лица перекосило. Но никто не слышал от него никаких жалоб. Более того, генерал активно ведет хозяйственные дела в поместье под Бахмутом и постоянно ходатайствует за своих ветеранов, а также интенсивно переписывается с ведущими историческими журналами того времени. То есть невероятные ранения не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни генерала Котляревского.Личная жизнь генерала тоже не сложилась: его молодая жена и ребенок умерли в родах. Тяжело больной, но стойко сносивший все удары судьбы, герой Кавказа переезжает жить в Феодосию, климат которой ему подходит гораздо лучше, чем малороссийский. Здесь он прожил почти 14 лет и умер в здравом уме осенью 1851 года.Во время похорон генерала от инфантерии на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. В его честь по инициативе художника Ивана Айвазовского близ Феодосии на высокой горе была построена часовня-мавзолей.К сожалению, в настоящее время и часовня, и могила Петра Котляревского в Феодосии утрачены.Интересно, что впервые память военачальника была увековечена еще при его жизни: лучший друг Котляревского, князь Михаил Воронцов установил памятник генералу в городе Гянджа (Азербайджан), который последний штурмовал в молодости.Монумент в Феодосии установлен в 2020 году по инициативе Российского военно-исторического общества. Скульпторы – молодые и талантливые Андрей Коробцов и Константин Фомин. Именно они являются авторами прогремевшего на всю страну памятника советскому солдату подо Ржевом.Феодосийский монумент представляет собой генерала верхом на вздыбленном коне, ведущим войска на штурм крепости Ленкорань. Скульптура сложная в исполнении – конь под генералом стоит только на задних копытах. То есть, у памятника лишь две небольших точки опоры.Постамент отлитого из бронзы монумента выполнен из особо ценной породы гранита – лабрадорита, который применяется как высококачественный облицовочный камень в основном в монументальной архитектуре. Например, мавзолей на Красной площади отделан именно лабрадоритом.Еще одним уникальным элементом монумента стал мозаичный "персидский ковер" из мелкой смальтовой мозаики под конем. Он символизирует поверженного противника – Персию.
https://crimea.ria.ru/20201128/Medinskiy-rasskazal-o-simvolizme-pamyatnika-generalu-Kotlyarevskomu-1118994908.html
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Ольга Леонова
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крым, феодосия, петр котляревский, авторы, история, крым в истории: секреты, факты, фото
Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский

Памятник герою Кавказской войны стоит в Феодосии - инфографика

14:55 23.02.2024 (обновлено: 14:57 23.02.2024)
 
© пресс-служба администрации ФеодосииСкульптура генерала от инфантерии Петра Котляревского в Феодосии
Скульптура генерала от инфантерии Петра Котляревского в Феодосии
© пресс-служба администрации Феодосии
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Памятник генералу от инфантерии Петру Котляревскому был открыт в самом центре Феодосии, на набережной. Именно в этом приморском городе Котляревский прожил много лет, дружил с художником с Айвазовским и графом Воронцовым.
Петр Степанович Котляревский - герой Кавказской войны 1804-1813 годов, кавалер трех орденов Святого Георгия. Прошел путь от рядового до генерала. Солдаты его прозвали "Кавказским Суворовым".
Большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, которые действовали в рассыпном строю. Котляревский и его солдаты умели обрушиваться противнику как снег на голову, действовать в разных условиях не числом, а умением. Котляревского называли "генерал-метеор".
Крепость Ленкорань была для России объектом стратегическим – она стояла на пути вдоль Каспия вглубь Персии. Подошедши к крепости, генерал дважды предложил сдаться гарнизону Ленкорани, однако персияне предпочли не складывать оружие. В итоге жестоких боев крепость пала: ее взятие сломило волю персов, был заключен Гюлистанский мир, по которому Персия полностью признала приобретения России в Грузии и Азербайджане.
Генерал в ходе штурма Ленкорани получил тяжелейшее ранение, из-за которого был вынужден выйти в отставку: он потерял правый глаз, кусок челюсти, виска, а из его головы врачи извлекли десятки костных обломков. Еле дышащего генерала нашли в горе трупов. По легенде, очнувшись, он сказал: "Я умер, но все слышу, и уже догадался о победе вашей".
В 1825 году император Николай I предложил Котляревскому стать главнокомандующим Кавказской армией, однако из-за проблем со здоровьем тот ответил государю отказом.
Из-за ран молодой военный очень страдал: в холодное время года он совсем не мог находиться на улице. Правую сторону его лица перекосило. Но никто не слышал от него никаких жалоб. Более того, генерал активно ведет хозяйственные дела в поместье под Бахмутом и постоянно ходатайствует за своих ветеранов, а также интенсивно переписывается с ведущими историческими журналами того времени. То есть невероятные ранения не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни генерала Котляревского.
"Ура – Котляревский! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепы избитые, бесценные, геройские твои кости. Но ты жестокими мучениями своими и теперь продолжаешь еще служить государю с пользой, являя собой достойный подражания пример самоотвержения воина и христианина", - писал о коллеге генерал Скобелев.
Личная жизнь генерала тоже не сложилась: его молодая жена и ребенок умерли в родах. Тяжело больной, но стойко сносивший все удары судьбы, герой Кавказа переезжает жить в Феодосию, климат которой ему подходит гораздо лучше, чем малороссийский. Здесь он прожил почти 14 лет и умер в здравом уме осенью 1851 года.
Во время похорон генерала от инфантерии на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. В его честь по инициативе художника Ивана Айвазовского близ Феодосии на высокой горе была построена часовня-мавзолей.
К сожалению, в настоящее время и часовня, и могила Петра Котляревского в Феодосии утрачены.
Интересно, что впервые память военачальника была увековечена еще при его жизни: лучший друг Котляревского, князь Михаил Воронцов установил памятник генералу в городе Гянджа (Азербайджан), который последний штурмовал в молодости.
Монумент в Феодосии установлен в 2020 году по инициативе Российского военно-исторического общества. Скульпторы – молодые и талантливые Андрей Коробцов и Константин Фомин. Именно они являются авторами прогремевшего на всю страну памятника советскому солдату подо Ржевом.
Памятник генералу Петру Котляревскому в Феодосии. ИнфографикаПамятник генералу Петру Котляревскому в Феодосии. Инфографика
Феодосийский монумент представляет собой генерала верхом на вздыбленном коне, ведущим войска на штурм крепости Ленкорань. Скульптура сложная в исполнении – конь под генералом стоит только на задних копытах. То есть, у памятника лишь две небольших точки опоры.
Постамент отлитого из бронзы монумента выполнен из особо ценной породы гранита – лабрадорита, который применяется как высококачественный облицовочный камень в основном в монументальной архитектуре. Например, мавзолей на Красной площади отделан именно лабрадоритом.
Еще одним уникальным элементом монумента стал мозаичный "персидский ковер" из мелкой смальтовой мозаики под конем. Он символизирует поверженного противника – Персию.
В Феодосии открыли памятник генералу Котляревскому
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