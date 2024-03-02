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Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
Начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. А в начале марта здесь проведут намаз. Об этом во время... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T16:12
2024-03-02T16:12
2024-03-02T16:14
юрий гоцанюк
"ханский дворец" в бахчисарае
крым
реставрация
культура
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. А в начале марта здесь проведут намаз. Об этом во время проверки ремонтно-реставрационных работ во дворце сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Юрий Гоцанк объяснил, что в результате работ были обнаружены археологические элементы. Присутствующая на встрече министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, по всей вероятности, найден персидский дворец, который находился на территории Ханского дворца в XVI веке.Поэтому, по словам председателя Совмина, возможно, будет корректировка проекта и какую-то часть благоустройства до конца года сделать не успеют. Но в целом уже можно будет заходить в Ханский дворец. Он будет готов принимать гостей, которые приезжают сюда не только из Крыма, но и со всей России.Также по результатам рабочей поездки в Бахчисарай председатель Совмина РК рассказал подробно, какие объекты Ханского дворца уже сданы, а на каких работа продолжается.В феврале 2022 года муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев потребовал спасти треснувший корпус Ханского дворца. Он указал на необходимость немедленно привлечь высококвалифицированных специалистов под руководством Бахчисарайского историко-культурного, археологического музея-заповедника и Минкульта РК.Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования - свыше 3,5 млрд рублей.В феврале текущего года в министерстве культуры Крыма РИА Новости Крым рассказали, что завершена реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае.В прошлом году сообщалось, что сады и парки Ханского дворца в Бахчисарае обустроят за 626,7 млн рублей, еще более 611 млн направят на реализацию второго и третьего этапов реставрации трех дворцовых объектов.Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце БахчисараяМинкульт Крыма назвал причину появления трещины в стене Ханского дворцаХанскую мечеть в Бахчисарае отреставрируют специалисты из Казани
https://crimea.ria.ru/20240302/persidskiy-dvorets-obnaruzhili-arkheologi-v-bakhchisarae-1135360374.html
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий гоцанюк, "ханский дворец" в бахчисарае, крым, реставрация, культура, общество, новости крыма
Когда Ханский дворец в Бахчисарае полностью откроется после реставрации
Полностью открыть Ханский дворец в Бахчисарае для гостей планируют до конца года - власти
16:12 02.03.2024 (обновлено: 16:14 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. А в начале марта здесь проведут намаз. Об этом во время проверки ремонтно-реставрационных работ во дворце сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
"Это уникальный памятник крымско-татарской ханской архитектуры. Он отличается восточным колоритом. Поставлена задача до конца года завершить все объекты. За исключением благоустройства", - заявил председатель Совмина РК.
Юрий Гоцанк объяснил, что в результате работ были обнаружены археологические элементы. Присутствующая на встрече министр культуры Крыма Татьяна Манежина уточнила, что, по всей вероятности, найден персидский дворец
, который находился на территории Ханского дворца в XVI веке.
Поэтому, по словам председателя Совмина, возможно, будет корректировка проекта и какую-то часть благоустройства до конца года сделать не успеют. Но в целом уже можно будет заходить в Ханский дворец. Он будет готов принимать гостей, которые приезжают сюда не только из Крыма, но и со всей России.
"Мы сейчас договорились с муфтиятом, крымско-татарской общиной Бахчисарая, что уже 10 марта здесь будет проведен намаз. Строители, подрядчики договорятся с общиной, как это возможно будет осуществить", - сообщил Юрий Гоцанюк.
Также по результатам рабочей поездки в Бахчисарай председатель Совмина РК рассказал
подробно, какие объекты Ханского дворца уже сданы, а на каких работа продолжается.
В феврале 2022 года муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев потребовал спасти
треснувший корпус Ханского дворца. Он указал на необходимость немедленно привлечь высококвалифицированных специалистов под руководством Бахчисарайского историко-культурного, археологического музея-заповедника и Минкульта РК.
Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования - свыше 3,5 млрд рублей.
В феврале текущего года в министерстве культуры Крыма РИА Новости Крым
рассказали, что завершена реставрация
десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
В прошлом году сообщалось
, что сады и парки Ханского дворца в Бахчисарае обустроят за 626,7 млн рублей, еще более 611 млн направят на реализацию второго и третьего этапов реставрации трех дворцовых объектов.
Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.
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