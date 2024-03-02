https://crimea.ria.ru/20240302/persidskiy-dvorets-obnaruzhili-arkheologi-v-bakhchisarae-1135360374.html

Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T15:37

2024-03-02T15:37

2024-03-02T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.За это время, по словам министра, на полуострове отремонтировали 161 объект: музыкальные школы, музеи, библиотеки и в том числе комплексы объекты культурного наследия. Один из главных таких объектов – Ханский дворец.По словам Манежиной, сейчас археологи начали работу по музеефикации - проводят преобразование памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа.В апреле 2022 года Манежина заявляла, что на сохранение объектов ансамбля Ханского дворца предусмотрено около 2 млрд рублей.Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат

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