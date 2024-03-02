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Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае
Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T15:37
2024-03-02T16:58
крым
бахчисарайский район
"ханский дворец" в бахчисарае
татьяна манежина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.За это время, по словам министра, на полуострове отремонтировали 161 объект: музыкальные школы, музеи, библиотеки и в том числе комплексы объекты культурного наследия. Один из главных таких объектов – Ханский дворец.По словам Манежиной, сейчас археологи начали работу по музеефикации - проводят преобразование памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа.В апреле 2022 года Манежина заявляла, что на сохранение объектов ансамбля Ханского дворца предусмотрено около 2 млрд рублей.Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат
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крым, бахчисарайский район, "ханский дворец" в бахчисарае, татьяна манежина, минкульт крыма, история, культура, археология в крыму, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма
Персидский дворец обнаружили археологи в Бахчисарае

Персидский дворец найден археологами при реставрации Ханского дворца в Бахчисарае

15:37 02.03.2024 (обновлено: 16:58 02.03.2024)
 
© РИА Новости КрымРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Предположительно элементы персидского дворца найдены археологами во время реставрации на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом журналистам сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
"Когда начинаем проводить археологические раскопки, то обнаруживаем уникальные предметы. То, что мы обнаружили, скорее всего, это персидский дворец, который в XVI веке стоял на территории Ханского дворца", - рассказала министр во время рабочей поездки в Ханский дворец.
Татьяна Манежина напомнила, что комплекс состоит из 16 объектов. Реставрация шести из них уже завершена, четыре объекта сейчас принимаются в эксплуатацию, еще на шести продолжаются работы. Досрочно уже сданы два главных объекта: гарем и мечеть.

"Благодаря пристальному вниманию президента РФ Владимира Путина за 10 лет Крыму было выделено на ремонтные работы учреждений культуры 5 млрд 900 млн рублей. Это колоссальные средства", - сообщила Татьяна Манежина.

За это время, по словам министра, на полуострове отремонтировали 161 объект: музыкальные школы, музеи, библиотеки и в том числе комплексы объекты культурного наследия. Один из главных таких объектов – Ханский дворец.
По словам Манежиной, сейчас археологи начали работу по музеефикации - проводят преобразование памятников истории и культуры, а также природных объектов в объекты музейного показа.
В апреле 2022 года Манежина заявляла, что на сохранение объектов ансамбля Ханского дворца предусмотрено около 2 млрд рублей.
Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.
Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена
14:04
Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена
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