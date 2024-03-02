https://crimea.ria.ru/20240302/restavratsiya-shesti-obektov-khanskogo-dvortsa-v-bakhchisarae-zavershena-1135358415.html

Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена

Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Реставрация шести объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена

Строители завершили реставрацию шести объектов комплекса Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом во время проверки работ на объекте сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T14:04

2024-03-02T14:04

2024-03-02T14:05

крым

бахчисарай

"ханский дворец" в бахчисарае

культура

история

юрий гоцанюк

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Строители завершили реставрацию шести объектов комплекса Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом во время проверки работ на объекте сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Он добавил, что еще на на четырех объектах на данный момент идет приемка выполненных работ. Проверяются реставрация Соколиной башни, Конюшенного и Библиотечного корпусов и набережной с тремя мостами.Еще на шести объектах – Графский (свитский) корпус, Ханская кухня, Главный корпус, Гарем, Ханская мечеть (II этап), Сады и парковые сооружения – продолжаются работы.При этом, во время реставрации удалось достичь сохранности исторического материала на 95%. "Специалистам стройкомплекса удалось достичь сохранности исторического материала на уровне 95%. Реставрация проводилась не только из исторических материалов, но и по воссозданным технологиям строительства того времени. Общая строительная готовность по объекту – 72 процента", - уточнил председатель Совмина РК.Он напомнил, что работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования - свыше 3,5 млрд рублей.В феврале текущего года в министерстве культуры Крыма РИА Новости Крым рассказали, что завершена реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае.В прошлом году сообщалось, что сады и парки Ханского дворца в Бахчисарае обустроят за 626,7 млн рублей, еще более 611 млн направят на реализацию второго и третьего этапов реставрации трех дворцовых объектов.Ханский дворец в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце БахчисараяНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат

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крым, бахчисарай, "ханский дворец" в бахчисарае, культура, история, юрий гоцанюк, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма