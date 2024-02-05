Рейтинг@Mail.ru
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240205/desyat-iz-shestnadtsati-kak-idet-restavratsiya-bakhchisarayskogo-dvortsa-1134702239.html
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T19:08
2024-02-05T19:08
эксклюзивы риа новости крым
"ханский дворец" в бахчисарае
бахчисарай
крым
культура
общество
минкульт крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111449/18/1114491838_0:234:5448:3299_1920x0_80_0_0_ac14b147d6b033a84cda0d0e25f3f4e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреевв - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.Работа в графикеНа сегодняшний день из 16 объектов комплекса "Ханский дворец" десять уже завершены либо находятся в высокой степени готовности, сообщили в минкультуры в ответ на запрос РИА Новости Крым."В частности отреставрированы гробницы "Дюрбе Диляра-Бикеч", "Северное Дюрбе", баня "Сары Гюзель", набережная с тремя мостами, конюшенный и библиотечный корпуса, Соколиная башня, Екатерининская миля, Надгробная ротонда", - перечислили в министерстве.По данным ведомства, подрядчик движется в графике, отставания отсутствуют.Что происходит во дворцеСейчас строители продолжают работы на территории светского корпуса - здесь уже укрепили аварийный участок стен, сейчас демонтируют кровлю и полы, реставрируют черепицу, окна и двери, восстанавливают живопись на фасадах. В ханской кухне ведут аналогичные работы, а также устраивают гидроизоляцию и стропильную систему. В Ханской мечети закончили реставрацию стен и перекрытий, кровли минаретов и черепичной крыши за ними, в молельном зале воссоздали покрытие каменного пола."Сейчас выполняется реставрация восточной и западной галерей мечети, восточного и западного минаретов, минбара (кафедры - ред.) и михраба (ниши в стене мечети, указывающей направление на Мекку - ред.), устройство внутренних электросетей и наружного освещения, оборудование системы пожарной безопасности, благоустройство", - добавили в профильном ведомстве.Также подрядчик продолжает реставрацию помещений гарема и главного корпуса, где воссоздают утраченные дымоходные трубы, реставрируют кровлю, белокаменный цоколь, интерьеры и интерьерную живопись.Сады и фонтаныЕще один из шести незавершенных объектов - ханские сады и парковые сооружения.Кроме того, здесь продолжают земляные работы, прокладывают слаботочные кабели, реставрируют каскадный фонтан и фонтан Александра I."Благодаря комплексному подходу к реставрационному процессу мероприятия одновременно выполняются на всех объектах ансамбля", - подчеркивают в ведомстве.Дворцовые экскурсии"Учитывая значимость объекта и проявляемый к нему туристический интерес, Ханский дворец остается открытым для посещений за исключением ограничения доступа посетителей на строительные площадки", - добавили в министерстве.Все ограничения учли при корректировке туристических маршрутов в границах дворцовой территории - посещение объекта полностью безопасно. Часть ограничений снимут к курортному сезону - до 1 июня: тогда посетители средневекового комплекса смогут увидеть большую часть объектов, расположенных в границах резиденции.Ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце проводятся в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года и продолжаются уже седьмой год. На мероприятия по сохранению уникальных историко-культурных объектов и дворцового ансамбля изначально было предусмотрено 1,98 млрд рублей. Сейчас сумма увеличилась до 3,6 миллиардов. Заказчиком работ выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Ремонтно-реставрационные работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где ведется реставрация отдельных архитектурных элементов музея заповедника.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат
https://crimea.ria.ru/20240201/dom-ayvazovskogo-v-feodosii-otkroetsya-v-marte-i-udivit-gostey-1134628898.html
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111449/18/1114491838_370:0:5079:3532_1920x0_80_0_0_0847431caf95f7bee42364f342871bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"ханский дворец" в бахчисарае, бахчисарай, крым, культура, общество, минкульт крыма, новости крыма
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца

В Ханском дворце завершили реставрацию десяти объектов из шестнадцати - Минкультуры

19:08 05.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреевв - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.

Работа в графике

На сегодняшний день из 16 объектов комплекса "Ханский дворец" десять уже завершены либо находятся в высокой степени готовности, сообщили в минкультуры в ответ на запрос РИА Новости Крым.
"В частности отреставрированы гробницы "Дюрбе Диляра-Бикеч", "Северное Дюрбе", баня "Сары Гюзель", набережная с тремя мостами, конюшенный и библиотечный корпуса, Соколиная башня, Екатерининская миля, Надгробная ротонда", - перечислили в министерстве.
По данным ведомства, подрядчик движется в графике, отставания отсутствуют.
"В соответствии с планом-графиком, приемка работ в целом по ансамблю "Ханский дворец" (XVI - XIX века) запланирована в декабре 2024 года", - уточняется в ответе.

Что происходит во дворце

Сейчас строители продолжают работы на территории светского корпуса - здесь уже укрепили аварийный участок стен, сейчас демонтируют кровлю и полы, реставрируют черепицу, окна и двери, восстанавливают живопись на фасадах. В ханской кухне ведут аналогичные работы, а также устраивают гидроизоляцию и стропильную систему. В Ханской мечети закончили реставрацию стен и перекрытий, кровли минаретов и черепичной крыши за ними, в молельном зале воссоздали покрытие каменного пола.
"Сейчас выполняется реставрация восточной и западной галерей мечети, восточного и западного минаретов, минбара (кафедры - ред.) и михраба (ниши в стене мечети, указывающей направление на Мекку - ред.), устройство внутренних электросетей и наружного освещения, оборудование системы пожарной безопасности, благоустройство", - добавили в профильном ведомстве.
Также подрядчик продолжает реставрацию помещений гарема и главного корпуса, где воссоздают утраченные дымоходные трубы, реставрируют кровлю, белокаменный цоколь, интерьеры и интерьерную живопись.

Сады и фонтаны

Еще один из шести незавершенных объектов - ханские сады и парковые сооружения.
"В настоящее время выполняется реставрация стен ограждения, фонтанов, мощения, устройство подпорных стен, фундаментов вновь возводимых стен, инженерных сетей, воссоздание новых каменных ограждений", - перечислили в республиканском минкультуры текущие работы в парковой зоне дворца.
Кроме того, здесь продолжают земляные работы, прокладывают слаботочные кабели, реставрируют каскадный фонтан и фонтан Александра I.
"Благодаря комплексному подходу к реставрационному процессу мероприятия одновременно выполняются на всех объектах ансамбля", - подчеркивают в ведомстве.

Дворцовые экскурсии

"Учитывая значимость объекта и проявляемый к нему туристический интерес, Ханский дворец остается открытым для посещений за исключением ограничения доступа посетителей на строительные площадки", - добавили в министерстве.
Все ограничения учли при корректировке туристических маршрутов в границах дворцовой территории - посещение объекта полностью безопасно. Часть ограничений снимут к курортному сезону - до 1 июня: тогда посетители средневекового комплекса смогут увидеть большую часть объектов, расположенных в границах резиденции.
Ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце проводятся в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года и продолжаются уже седьмой год. На мероприятия по сохранению уникальных историко-культурных объектов и дворцового ансамбля изначально было предусмотрено 1,98 млрд рублей. Сейчас сумма увеличилась до 3,6 миллиардов. Заказчиком работ выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Ремонтно-реставрационные работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где ведется реставрация отдельных архитектурных элементов музея заповедника.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 году
Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн
Из Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Дом Айвазовского в Феодосии откроется в марте и удивит гостей
 
Эксклюзивы РИА Новости Крым"Ханский дворец" в БахчисараеБахчисарайКрымКультураОбществоМинкульт КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
20:48Как отличить качественную мраморную говядину и правильно готовить стейки
20:41Покушение на руководство Крыма: в ФСБ раскрыли подробности
20:35Встреча Путина и Эрдогана: о чем могут договориться президенты
20:028-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
19:57Поезд Симферополь – Адлер отправился из Туапсе: движение восстановлено
19:39СБУ готовила подрыв автомобиля одного из руководителей Республики Крым
19:37К годовщине Крымской весны жителей Алушты ждет сюрприз
19:14Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
19:08Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
18:57Сколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
18:50В Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверку
18:32Ротару хотят лишить звания и ее виллу в Ялте сделать Домом бракосочетания
18:28Все рейсы в аэропорту Сочи задерживаются из-за непогоды
18:04Залужный уйдет в отставку и станет послом в Британии – депутат Рады
17:51Что изменит новый закон о "наливайках" - депутат Бахарев
17:12Заявка Швеции на членство в НАТО провалилась в парламенте Венгрии
16:37И для бойцов СВО: в КФУ открыт центр физической реабилитации
16:10Жители Крыма получат 5% квартир по льготам в новом курорте в Евпатории
16:06Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
15:5012 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков
Лента новостейМолния