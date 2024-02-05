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Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца

Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца

Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T19:08

2024-02-05T19:08

2024-02-05T19:08

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"ханский дворец" в бахчисарае

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реставрация десяти объектов из шестнадцати на территории Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Как продвигаются работы на объекте, чем заняты строители прямо сейчас и когда отроют главный корпус родовой резиденции династии Гиреевв - об этом РИА Новости Крым сообщили в министерстве культуры Крыма.Работа в графикеНа сегодняшний день из 16 объектов комплекса "Ханский дворец" десять уже завершены либо находятся в высокой степени готовности, сообщили в минкультуры в ответ на запрос РИА Новости Крым."В частности отреставрированы гробницы "Дюрбе Диляра-Бикеч", "Северное Дюрбе", баня "Сары Гюзель", набережная с тремя мостами, конюшенный и библиотечный корпуса, Соколиная башня, Екатерининская миля, Надгробная ротонда", - перечислили в министерстве.По данным ведомства, подрядчик движется в графике, отставания отсутствуют.Что происходит во дворцеСейчас строители продолжают работы на территории светского корпуса - здесь уже укрепили аварийный участок стен, сейчас демонтируют кровлю и полы, реставрируют черепицу, окна и двери, восстанавливают живопись на фасадах. В ханской кухне ведут аналогичные работы, а также устраивают гидроизоляцию и стропильную систему. В Ханской мечети закончили реставрацию стен и перекрытий, кровли минаретов и черепичной крыши за ними, в молельном зале воссоздали покрытие каменного пола."Сейчас выполняется реставрация восточной и западной галерей мечети, восточного и западного минаретов, минбара (кафедры - ред.) и михраба (ниши в стене мечети, указывающей направление на Мекку - ред.), устройство внутренних электросетей и наружного освещения, оборудование системы пожарной безопасности, благоустройство", - добавили в профильном ведомстве.Также подрядчик продолжает реставрацию помещений гарема и главного корпуса, где воссоздают утраченные дымоходные трубы, реставрируют кровлю, белокаменный цоколь, интерьеры и интерьерную живопись.Сады и фонтаныЕще один из шести незавершенных объектов - ханские сады и парковые сооружения.Кроме того, здесь продолжают земляные работы, прокладывают слаботочные кабели, реставрируют каскадный фонтан и фонтан Александра I."Благодаря комплексному подходу к реставрационному процессу мероприятия одновременно выполняются на всех объектах ансамбля", - подчеркивают в ведомстве.Дворцовые экскурсии"Учитывая значимость объекта и проявляемый к нему туристический интерес, Ханский дворец остается открытым для посещений за исключением ограничения доступа посетителей на строительные площадки", - добавили в министерстве.Все ограничения учли при корректировке туристических маршрутов в границах дворцовой территории - посещение объекта полностью безопасно. Часть ограничений снимут к курортному сезону - до 1 июня: тогда посетители средневекового комплекса смогут увидеть большую часть объектов, расположенных в границах резиденции.Ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце проводятся в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года и продолжаются уже седьмой год. На мероприятия по сохранению уникальных историко-культурных объектов и дворцового ансамбля изначально было предусмотрено 1,98 млрд рублей. Сейчас сумма увеличилась до 3,6 миллиардов. Заказчиком работ выступает Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Ремонтно-реставрационные работы ведутся как на территории ансамбля "Ханский дворец", так и на специально оборудованных производственных площадках вне территории музейного комплекса, где ведется реставрация отдельных архитектурных элементов музея заповедника.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Читайте также на РИА Новости Крым:На культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуСады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млнИз Ханского дворца в Бахчисарае перенесут останки сотен немецких солдат

https://crimea.ria.ru/20240201/dom-ayvazovskogo-v-feodosii-otkroetsya-v-marte-i-udivit-gostey-1134628898.html

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"ханский дворец" в бахчисарае, бахчисарай, крым, культура, общество, минкульт крыма, новости крыма