https://crimea.ria.ru/20231010/paryaschie-nad-morem-grimerki-v-teatre-opery-v-sevastopole-stroyat-konsol-1131960687.html

"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль

"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль - РИА Новости Крым, 10.10.2023

"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль

Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T06:01

2023-10-10T06:01

2023-10-10T06:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не просто выдающейся в сторону моря террасой в воздухе, но и "спрячет" в себе помещения для артистов, гримерки и костюмерные. Об этом РИА Новости Крым рассказали представители компании-подрядчика.Возведение более чем двухтонной консоли театра, которая в итоге будет "парить" над землей у моря, – один из самых сложных и масштабных этапов работ на объекте, говорят в компании.Эта часть здания включает в себя девять так называемых ферм – каркасных конструкций, длиной 35 метров и весом 135 тонн каждая, на которых, собственно, и будет "лежать" будущая терраса. Это само по себе уже уникально, отмечает гендиректор "АРГО" Павел Шишков.Именно для таких работ на эту стройплощадку в Севастополе в августе прибыл кран-силач с космодрома "Восточный", грузоподъемностью 750 тонн. Он-то и удерживает ферму, перемещая в нужное место, в то время как другой кран, в три раза "слабее", корректирует процесс.Сейчас первые две фермы уже смонтировали. Остальные встанут на свои места до конца зимы. Это не просто "взял – поставил", элементы сперва собирают на земле, поэтому все небыстро."Необходимо сварить 110 метров, потратить тонну электродов и затянуть 5 тысяч болтов", – рассказал руководитель проекта, представитель компании-субподрядчика, которая занимается монтажом, Владимир Кропанин.Все процессы проходят под тщательным контролем, в том числе геодезическим и ультразвуковым.Но самое интересное даже не в сложности монтажа и не в тысячах болтов. Будущая смотровая площадка, "вылетающая" на десятки метров в сторону моря на высоте 15 м над землей без каких-либо опор, будет "с секретом", говорит пресс-секретарь "Арго" Ирина Зенина.Театр оперы и балета – часть будущего культурно-образовательного кластера, который строится на мысе Хрустальном в Севастополе по поручению президента России. Похожие масштабные проекты возводятся также в Калининграде, Кемерове и Владивостоке.Читайте также на РИА Новости Крым:С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперыТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеТеатр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, театр оперы и балета в севастополе, общество, крым, культура, эксклюзивы риа новости крым, строительство