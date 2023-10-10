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"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль - РИА Новости Крым, 10.10.2023
"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T06:01
2023-10-10T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не просто выдающейся в сторону моря террасой в воздухе, но и "спрячет" в себе помещения для артистов, гримерки и костюмерные. Об этом РИА Новости Крым рассказали представители компании-подрядчика.Возведение более чем двухтонной консоли театра, которая в итоге будет "парить" над землей у моря, – один из самых сложных и масштабных этапов работ на объекте, говорят в компании.Эта часть здания включает в себя девять так называемых ферм – каркасных конструкций, длиной 35 метров и весом 135 тонн каждая, на которых, собственно, и будет "лежать" будущая терраса. Это само по себе уже уникально, отмечает гендиректор "АРГО" Павел Шишков.Именно для таких работ на эту стройплощадку в Севастополе в августе прибыл кран-силач с космодрома "Восточный", грузоподъемностью 750 тонн. Он-то и удерживает ферму, перемещая в нужное место, в то время как другой кран, в три раза "слабее", корректирует процесс.Сейчас первые две фермы уже смонтировали. Остальные встанут на свои места до конца зимы. Это не просто "взял – поставил", элементы сперва собирают на земле, поэтому все небыстро."Необходимо сварить 110 метров, потратить тонну электродов и затянуть 5 тысяч болтов", – рассказал руководитель проекта, представитель компании-субподрядчика, которая занимается монтажом, Владимир Кропанин.Все процессы проходят под тщательным контролем, в том числе геодезическим и ультразвуковым.Но самое интересное даже не в сложности монтажа и не в тысячах болтов. Будущая смотровая площадка, "вылетающая" на десятки метров в сторону моря на высоте 15 м над землей без каких-либо опор, будет "с секретом", говорит пресс-секретарь "Арго" Ирина Зенина.Театр оперы и балета – часть будущего культурно-образовательного кластера, который строится на мысе Хрустальном в Севастополе по поручению президента России. Похожие масштабные проекты возводятся также в Калининграде, Кемерове и Владивостоке.Читайте также на РИА Новости Крым:С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперыТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в СевастополеТеатр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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353
60
севастополь, театр оперы и балета в севастополе, общество, крым, культура, эксклюзивы риа новости крым, строительство
"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль

В Севастополе возводят "парящую" консоль-террасу театра оперы и балета

06:01 10.10.2023
 
© РИА Новости КрымВ Севастополь с космодрома Восточный прибыл кран для строительства театра оперы и балета
В Севастополь с космодрома Восточный прибыл кран для строительства театра оперы и балета - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Уникальную по своей архитектуре "парящую" консоль, весом более двух тонн, начали возводить строители Театра оперы и балета в Севастополе. Конструкция станет не просто выдающейся в сторону моря террасой в воздухе, но и "спрячет" в себе помещения для артистов, гримерки и костюмерные. Об этом РИА Новости Крым рассказали представители компании-подрядчика.
Возведение более чем двухтонной консоли театра, которая в итоге будет "парить" над землей у моря, – один из самых сложных и масштабных этапов работ на объекте, говорят в компании.
Эта часть здания включает в себя девять так называемых ферм – каркасных конструкций, длиной 35 метров и весом 135 тонн каждая, на которых, собственно, и будет "лежать" будущая терраса. Это само по себе уже уникально, отмечает гендиректор "АРГО" Павел Шишков.
"Это действительно значимый и уникальный процесс в отечественном строительстве – одновременно такой длины и такого веса фермы в России еще не монтировали", – заявил он.
Именно для таких работ на эту стройплощадку в Севастополе в августе прибыл кран-силач с космодрома "Восточный", грузоподъемностью 750 тонн. Он-то и удерживает ферму, перемещая в нужное место, в то время как другой кран, в три раза "слабее", корректирует процесс.
Сейчас первые две фермы уже смонтировали. Остальные встанут на свои места до конца зимы. Это не просто "взял – поставил", элементы сперва собирают на земле, поэтому все небыстро.
"Необходимо сварить 110 метров, потратить тонну электродов и затянуть 5 тысяч болтов", – рассказал руководитель проекта, представитель компании-субподрядчика, которая занимается монтажом, Владимир Кропанин.
Все процессы проходят под тщательным контролем, в том числе геодезическим и ультразвуковым.
Но самое интересное даже не в сложности монтажа и не в тысячах болтов. Будущая смотровая площадка, "вылетающая" на десятки метров в сторону моря на высоте 15 м над землей без каких-либо опор, будет "с секретом", говорит пресс-секретарь "Арго" Ирина Зенина.
"Парящая консоль будет эксплуатируемой внутри. Там расположатся помещения, общей площадью более 450 квадратных метров. Фермы, которые мы видим сейчас, будут обшиваться, тем самым формируя вполне стандартные артистические помещения и костюмерные", – рассказала Зенина.
Театр оперы и балета – часть будущего культурно-образовательного кластера, который строится на мысе Хрустальном в Севастополе по поручению президента России. Похожие масштабные проекты возводятся также в Калининграде, Кемерове и Владивостоке.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольТеатр оперы и балета в СевастополеОбществоКрымКультураЭксклюзивы РИА Новости КрымСтроительство
 
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