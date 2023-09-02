https://crimea.ria.ru/20230902/s-kosmodroma-vostochnyy-v-sevastopol-kak-superkran-stroit-teatr-opery-1131102914.html

С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы

С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы - РИА Новости Крым, 02.09.2023

С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы

Из Амурской области, с грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T18:34

2023-09-02T18:34

2023-09-02T18:47

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Из Амурской области, с грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе. Как работают с одним из самых уникальных и масштабных проектов в городе узнавал корреспондент РИА Новости Крым.На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется, говорит начальник участка, представитель компании-подрядчика "Арго" Шамиль Нурмагомедов.Здание имеет 10 этажей, из них два подземных. Снизу доверху кипит работа. Сейчас на объекте около 700 рабочих. На нижних этажах уже ведется предчистовая отделка помещений. Одновременно на верхних продолжают трудиться на "монолите".С недавнего времени к работе вместе с десятками единиц техники присоединился силач из Дальнего Востока: гусеничный кран, способный поднимать до 750 тонн на высоту более 70 метров, доставили в Севастополь со стройки космодрома Восточный специально для монтажа самых сложных конструкций театра. В их числе кровля и открытая терраса, которая будет "вылетать" на 25 метров в сторону моря на высоте более 10 метров над землей.Конструкция здания сложная, объемная, рассказывают в компании: кровля связана с элементами ниже, поэтому, пока все они не будут смонтированы, крышу не установить: "таков процесс". Поэтому новый кран очень важен. "750 тонн на самом деле очень много: все обычные краны рассчитаны на 200-300. Пока здесь достаточно одного такого, но позже будет и второй, без него не справиться", – говорят специалисты.Площадь будущего театра – 62,5 тысячи квадратов. Это в 6 раз больше Лирико в Милане и 7 раз больше Венской оперы. Площадь Академии хореографии, которая готова почти на 2/3, около 28 тысяч кв. метров, а музейного комплекса, в котором разместится Российская государственная художественная галерея, чуть более 14 тысяч.На всех трех объектах задействованы около 2 000 человек и порядка 60 единиц техники. Работы не прекращаются даже в выходные дни.Культурно-образовательный кластер в Севастополе возводится по поручению президента России Владимира Путина. Строительство началось в 2021 году, объект полностью планировался к открытию к концу 2024 года. Его архитектурную концепцию разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au известного австрийского архитектора Вольфа Прикса. Адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит компания "Метрополис".Ранее посещавший объект вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что объект уникальный, сложный, и многие вопросы требуют рассмотрения "в ручном режиме". Кроме Севастополя строятся кластеры во Владивостоке, Кемерове и Калининграде.Читайте также на РИА Новости Крым:Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

севастополь, строительство, крым, новости крыма, театр оперы и балета в севастополе, новости