С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
В Севастополь с космодрома Восточный прибыл кран для строительства театра оперы и балета
18:34 02.09.2023 (обновлено: 18:47 02.09.2023)
© РИА Новости КрымВ Севастополь с космодрома Восточный прибыл кран для строительства театра оперы и балета
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Из Амурской области, с грандиозной стройки космодрома Восточный в Севастополь доставили суперкран грузоподъемностью 750 тонн – его задействуют при монтаже самых сложных и тяжелых конструкций Театра оперы и балета, который возводят на мысе Хрустальном в Севастополе. Как работают с одним из самых уникальных и масштабных проектов в городе узнавал корреспондент РИА Новости Крым.
На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.
Конструкция театра самая уникальная, аналогов ей нет в мире. Ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется, говорит начальник участка, представитель компании-подрядчика "Арго" Шамиль Нурмагомедов.
"Степень сложности – уникальный объект. Очень специфический. Во-первых, играет роль сейсмика региона. Это здание, как и другие, будет выдерживать до 9 баллов, поэтому здесь очень густое армирование, много металла в бетоне, которого всего будет 69 тысяч кубов, на сегодня мы забетонировали уже около 65. Во-вторых, нет ничего одинакового. Ни одно помещение не похоже одно на другое, и каждый этаж своеобразен", – рассказал Нурмагомедов.
Здание имеет 10 этажей, из них два подземных. Снизу доверху кипит работа. Сейчас на объекте около 700 рабочих. На нижних этажах уже ведется предчистовая отделка помещений. Одновременно на верхних продолжают трудиться на "монолите".
© РИА Новости КрымСтроительство Театра оперы и балета в Севастополе
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Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Театра оперы и балета в Севастополе
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Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Театра оперы и балета в Севастополе
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Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Театра оперы и балета в Севастополе
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Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство Театра оперы и балета в Севастополе
5 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
1 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
2 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
3 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
4 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
5 из 5
Строительство Театра оперы и балета в Севастополе
© РИА Новости Крым
С недавнего времени к работе вместе с десятками единиц техники присоединился силач из Дальнего Востока: гусеничный кран, способный поднимать до 750 тонн на высоту более 70 метров, доставили в Севастополь со стройки космодрома Восточный специально для монтажа самых сложных конструкций театра. В их числе кровля и открытая терраса, которая будет "вылетать" на 25 метров в сторону моря на высоте более 10 метров над землей.
"Кран будет монтировать практически все металлоконструкции, они имеют вес немаленький, сотни тонн. Сейчас приступил к работе с поясом, потом перейдет к консоли, потом к крыше", – пояснил Нурмагомедов.
Конструкция здания сложная, объемная, рассказывают в компании: кровля связана с элементами ниже, поэтому, пока все они не будут смонтированы, крышу не установить: "таков процесс". Поэтому новый кран очень важен. "750 тонн на самом деле очень много: все обычные краны рассчитаны на 200-300. Пока здесь достаточно одного такого, но позже будет и второй, без него не справиться", – говорят специалисты.
Площадь будущего театра – 62,5 тысячи квадратов. Это в 6 раз больше Лирико в Милане и 7 раз больше Венской оперы. Площадь Академии хореографии, которая готова почти на 2/3, около 28 тысяч кв. метров, а музейного комплекса, в котором разместится Российская государственная художественная галерея, чуть более 14 тысяч.
На всех трех объектах задействованы около 2 000 человек и порядка 60 единиц техники. Работы не прекращаются даже в выходные дни.
Культурно-образовательный кластер в Севастополе возводится по поручению президента России Владимира Путина. Строительство началось в 2021 году, объект полностью планировался к открытию к концу 2024 года. Его архитектурную концепцию разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au известного австрийского архитектора Вольфа Прикса.
Адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит компания "Метрополис".
Ранее посещавший объект вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что объект уникальный, сложный, и многие вопросы требуют рассмотрения "в ручном режиме".
Кроме Севастополя строятся кластеры во Владивостоке, Кемерове и Калининграде.
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