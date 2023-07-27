https://crimea.ria.ru/20230727/muzey-imeni-kroshitskogo-v-sevastopole-mogut-otkryt-k-novomu-godu-1130320339.html
Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году
Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году
Художественный музей им. Крошицкого в Севастополе смогут открыть после затянувшейся реставрации не раньше ноября этого года, к этому времени подрядчик завершит... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T07:39
2023-07-27T07:39
2023-07-27T07:39
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Художественный музей им. Крошицкого в Севастополе смогут открыть после затянувшейся реставрации не раньше ноября этого года, к этому времени подрядчик завершит укомплектование отреставрированных помещений новым оборудованием. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор подрядной организации Игорь Анацкий.В марте в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что реставрация музея им. Крошицкого завершена и идет приемка выставочного оборудования, "чтобы летом, ко Дню города (14 июня – ред.), провести в обновленном музее выставку, посвященную 240-летию Севастополя".По словам Игоря Анацкого, все это время правительство Севастополя изыскивало деньги для заключения контракта с возглавляемой им компанией "Асгард". На эти средства специалисты будут укомплектовывать музей новым оборудованием – без него музейщики "отказывались заезжать", отметил он.По его словам, самое сложное в предстоящей работе – мультимедийное оборудование и программное обеспечение. "Это такие позиции, которые не месяц комплектуются", – отметил Анацкий.Предстоит также решить проблемы с логистикой, так как часть оборудования – импортное, добавил он."Мультимедиа – производство Кореи, и надо всю логистику сейчас выстраивать, как это привозить", – сказал глава подрядной организации. Полноценно укомплектовать музей всем, чтобы "было очень красиво", по словам Анацкого, должны в ноябре. Тогда, возможно, "один из самых любимых сложных проектов" компании будет сдан и откроется до нового года.В департаменте культуры Севастополя добавили, что в эти дни на объекте проводятся пусконаладочные работы климатического оборудования и ждут "специального оборудования, развесочной системы, предназначенной специально для здания музея".О музее и скандальной реставрацииМузей им. М. П. Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова в центре города – ред.) появился в Севастополе в1899 году. В 2022-м он отметил свое 95-летие.Реставрация музея длится уже пять лет. Первым подрядчиком была компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020 году из-за невыполнения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не произойдет. Компания "Асгард" зашла на объект весной 2021 года. В начале 2023 года Игорь Анацкий сообщал, что основные работы по реставрации здания художественного музея завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Все это время фонды музея хранятся в оборудованных для них помещениях кинотеатра "Москва".Читайте также на РИА Новости Крым:В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж150 россиян и десять турков: как строят Соборную мечеть в КрымуБывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, общество, культура, музеи крыма, новости крыма, художественный музей им. крошицкого, история
Музей имени Крошицкого в Севастополе могут открыть к новому году
Музей имени Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации не раньше ноября 2023 года
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Художественный музей им. Крошицкого в Севастополе смогут открыть после затянувшейся реставрации не раньше ноября этого года, к этому времени подрядчик завершит укомплектование отреставрированных помещений новым оборудованием. Об этом РИА Новости Крым
сообщил директор подрядной организации Игорь Анацкий.
В марте в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что реставрация музея им. Крошицкого завершена и идет приемка выставочного оборудования, "чтобы летом, ко Дню города (14 июня – ред.), провести в обновленном музее выставку, посвященную 240-летию Севастополя".
По словам Игоря Анацкого, все это время правительство Севастополя изыскивало деньги для заключения контракта с возглавляемой им компанией "Асгард". На эти средства специалисты будут укомплектовывать музей новым оборудованием – без него музейщики "отказывались заезжать", отметил он.
"Ну это, наверное, и правильно, иначе им самим пришлось бы все это приобретать. А так правительство Севастополя изыскало средства, это деньги Москвы, и сейчас подписывает с нами контракт на 10 миллионов на доукомплектацию. В августе должны подписать", – сказал Анацкий.
По его словам, самое сложное в предстоящей работе – мультимедийное оборудование и программное обеспечение. "Это такие позиции, которые не месяц комплектуются", – отметил Анацкий.
Предстоит также решить проблемы с логистикой, так как часть оборудования – импортное, добавил он.
"Мультимедиа – производство Кореи, и надо всю логистику сейчас выстраивать, как это привозить", – сказал глава подрядной организации.
Полноценно укомплектовать музей всем, чтобы "было очень красиво", по словам Анацкого, должны в ноябре. Тогда, возможно, "один из самых любимых сложных проектов" компании будет сдан и откроется до нового года.
В департаменте культуры Севастополя добавили, что в эти дни на объекте проводятся пусконаладочные работы климатического оборудования и ждут "специального оборудования, развесочной системы, предназначенной специально для здания музея".
"Возвращение музейных фондов в отреставрированное здание музея будет произведено после окончания всех работ и установки оборудования для показа и хранения коллекции. Это необходимо для того, чтобы не навредить музейным предметам и сохранить коллекцию в целостном состоянии", – пояснили в профильном департаменте.
О музее и скандальной реставрации
Музей им. М. П. Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова в центре города – ред.) появился в Севастополе в1899 году. В 2022-м он отметил свое 95-летие.
Реставрация музея длится уже пять лет. Первым подрядчиком была компания "Гуар", контракты с ней расторгли в 2020 году из-за невыполнения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании
. Позже стало известно, что этого не произойдет
.
Компания "Асгард" зашла на объект весной 2021 года. В начале 2023 года Игорь Анацкий сообщал, что основные работы по реставрации здания художественного музея завершены. Но есть проблемы
, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Все это время фонды музея хранятся в оборудованных для них помещениях кинотеатра "Москва".
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