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Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома
Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома
Бывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота на центральном городском холме Севастополя – объект культурного наследия недалеко от штаба ЧФ и усыпальницы РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T09:27
2023-04-23T09:27
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севастополь
история
культура
архитектурный совет севастополя
архитектура
правительство севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Бывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота на центральном городском холме Севастополя – объект культурного наследия недалеко от штаба ЧФ и усыпальницы адмиралов – остается не только опасной заброшкой, но и хранителем "тайн НКВД". Многоликая история в секретах одного забытого дома, о которых не знают даже многие местные, – в материале РИА Новости Крым.Гордость и позор севастопольской архитектурыСинопский спуск – самая протяженная и величественная лестница в центре Севастополя. Если подняться по ней к скверу у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов, мимо этого дома не пройти.Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры&gt;&gt;Трехэтажное здание привлекает изящными архитектурными формами и одновременно аляповатостью странного обновления фасада. Но больше – ошеломляющей для этого места заброшенностью.Эстетам не стоит рассматривать надписи на изуродованных стенах слишком близко, а любителям треш-досуга открывать эти двери или залазить в окна: есть риск, что падающее на голову потолочное перекрытие станет последним увиденным.Мои опасения разделяет севастопольский историк, руководитель сообщества "Архитектура Севастополя" Степан Самошин.Дом знавал времена и похуже, правда, в годы войны. Построен он был в 1934 году в лаконичных геометрических формах. После разрушений Великой Отечественной реконструировать его взялся талантливый архитектор Виктор Мелик-Парсаданов, автор проектов многих, едва ли не самых красивых послевоенных зданий в городе.С его легкой руки и появилось множество украшающих элементов, ниши на два этажа с арочными завершениями и эдикулы в античном стиле, обрамленные колоннами. А вот лестница из цветного бетона внутри и башенка наверху – оригинальные, еще довоенные.Дизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится&gt;&gt;Десятилетиями здесь располагался отдел гидрографической службы Черноморского флота, говорит историк, но еще в украинский период моряки "съехали", дом уже лет пятнадцать стоит заброшенным. – Странный, – говорю, – герб советский, вроде и красиво, но как-то чужеродно.– Так это киношники его тут оставили.Киношная историяКиношников удалось найти. В 2018-м они снимали здесь несколько сцен фильма "Клятва". Советский герб на фасад прикрепили на время съемок и... забыли снять."Забыли случайно. Был самый пик производства, и в этом месте был не один съемочный день, и все разрозненно, и финал достаточно сумбурный, в суете художники его и не забрали. Сложная "киношная" география немножко нас тут подвела", – рассказала продюсер Елена Калинина.Основанный на реальных событиях это фильм о подвиге крымского медика, врача-психиатра Наума Балабана. В период репрессий он спасал жизни, ставя психиатрические диагнозы, а в годы ВОв – евреев, которых прятал в подвалах клиники, и больных, выдавая им эвакуационные билеты, без которых покинуть полуостров накануне наступления немецких войск было невозможно.Горемычный дом в этой киноистории был зданием НКВД в Симферополе конца 30-х – начала 40-х годов. Примечательно, что в фильме создается иллюзия его посещения многими персонажами, хотя на самом деле внутрь никто из московских гостей зайти не рискнул.По ее словам, съемки в этой локации согласовывали с правительством города: "Был сложный поиск, кто им руководит и, по-моему, нам как-то помогли через Министерство обороны, подсказали, как найти ответственного".Чье культурное наследиеСтепан Самошин говорит: "Здание бесхозное, это правонарушение, и город в праве в принудительном порядке выкупить его у собственника. Вопрос в том, кто этот собственник".В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя подтвердили, что дом не является госсобственностью, то есть городу не принадлежит.В постоянном комитете Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам о собственнике неизвестно, но есть предположения."У меня есть основания предполагать, что концы надо искать в Министерстве обороны или Черноморском флоте. Скорее всего принадлежность военная", – сказал председатель комитета Вячеслав Горелов. В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города&gt;&gt;О том же говорят и в Управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя: "Насколько я помню, это Минобороны", – сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова.В отделе информационного обеспечения ЧФ прояснить ситуацию не удалось. Редакция РИА Новости Крым подготовила информационный запрос в адрес департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ с просьбой уточнить принадлежность здания и его дальнейшую судьбу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил привести в порядок исторические здания в Севастополе&gt;&gt;Реставрация музея Крошицкого в Севастополе: когда картины вернутся домой&gt;&gt;Трапы Севастополя: топ-10 старых лестниц для прогулок и фотосессий&gt;&gt;
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, история, культура, архитектурный совет севастополя, архитектура, правительство севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома

Дом на холме: какие тайны хранит здание гидрографии ЧФ на Синопском спуске в Севастополе

09:27 23.04.2023
 
© Анна ПетроваБывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота в Севастополе
Бывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота в Севастополе
© Анна Петрова
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Бывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота на центральном городском холме Севастополя – объект культурного наследия недалеко от штаба ЧФ и усыпальницы адмиралов – остается не только опасной заброшкой, но и хранителем "тайн НКВД". Многоликая история в секретах одного забытого дома, о которых не знают даже многие местные, – в материале РИА Новости Крым.

Гордость и позор севастопольской архитектуры

Синопский спуск – самая протяженная и величественная лестница в центре Севастополя. Если подняться по ней к скверу у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов, мимо этого дома не пройти.
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Трехэтажное здание привлекает изящными архитектурными формами и одновременно аляповатостью странного обновления фасада. Но больше – ошеломляющей для этого места заброшенностью.

Эстетам не стоит рассматривать надписи на изуродованных стенах слишком близко, а любителям треш-досуга открывать эти двери или залазить в окна: есть риск, что падающее на голову потолочное перекрытие станет последним увиденным.

Мои опасения разделяет севастопольский историк, руководитель сообщества "Архитектура Севастополя" Степан Самошин.
"К сожалению, много лет это здание стоит заброшенным, с выбитыми стеклами в окнах, в одной из комнат даже был пожар, многие перекрытия обрушены. Состояние ужасное, там опасно находиться, и это при том, что здание – объект культурного наследия (ОКН) регионального значения. Это позор Севастополя в самом его центре", – делится он наболевшим.
Дом знавал времена и похуже, правда, в годы войны. Построен он был в 1934 году в лаконичных геометрических формах. После разрушений Великой Отечественной реконструировать его взялся талантливый архитектор Виктор Мелик-Парсаданов, автор проектов многих, едва ли не самых красивых послевоенных зданий в городе.

С его легкой руки и появилось множество украшающих элементов, ниши на два этажа с арочными завершениями и эдикулы в античном стиле, обрамленные колоннами. А вот лестница из цветного бетона внутри и башенка наверху – оригинальные, еще довоенные.
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Десятилетиями здесь располагался отдел гидрографической службы Черноморского флота, говорит историк, но еще в украинский период моряки "съехали", дом уже лет пятнадцать стоит заброшенным.

– Странный, – говорю, – герб советский, вроде и красиво, но как-то чужеродно.
– Так это киношники его тут оставили.

Киношная история

Киношников удалось найти. В 2018-м они снимали здесь несколько сцен фильма "Клятва". Советский герб на фасад прикрепили на время съемок и... забыли снять.

"Забыли случайно. Был самый пик производства, и в этом месте был не один съемочный день, и все разрозненно, и финал достаточно сумбурный, в суете художники его и не забрали. Сложная "киношная" география немножко нас тут подвела", – рассказала продюсер Елена Калинина.

Основанный на реальных событиях это фильм о подвиге крымского медика, врача-психиатра Наума Балабана. В период репрессий он спасал жизни, ставя психиатрические диагнозы, а в годы ВОв – евреев, которых прятал в подвалах клиники, и больных, выдавая им эвакуационные билеты, без которых покинуть полуостров накануне наступления немецких войск было невозможно.

Горемычный дом в этой киноистории был зданием НКВД в Симферополе конца 30-х – начала 40-х годов. Примечательно, что в фильме создается иллюзия его посещения многими персонажами, хотя на самом деле внутрь никто из московских гостей зайти не рискнул.
"Мы думали, что внутри все в порядке более-менее, а была полная разруха, поэтому, когда изображали, что туда входят наши герои, дверь старались широко не распахивать, некоторые даже собой немножко прикрывали, чтобы не было видно внутри степени ужаса", – вспоминает продюсер.
По ее словам, съемки в этой локации согласовывали с правительством города: "Был сложный поиск, кто им руководит и, по-моему, нам как-то помогли через Министерство обороны, подсказали, как найти ответственного".

Чье культурное наследие

Степан Самошин говорит: "Здание бесхозное, это правонарушение, и город в праве в принудительном порядке выкупить его у собственника. Вопрос в том, кто этот собственник".
В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя подтвердили, что дом не является госсобственностью, то есть городу не принадлежит.
В постоянном комитете Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам о собственнике неизвестно, но есть предположения.
"У меня есть основания предполагать, что концы надо искать в Министерстве обороны или Черноморском флоте. Скорее всего принадлежность военная", – сказал председатель комитета Вячеслав Горелов.
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О том же говорят и в Управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя: "Насколько я помню, это Минобороны", – сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова.
В отделе информационного обеспечения ЧФ прояснить ситуацию не удалось. Редакция РИА Новости Крым подготовила информационный запрос в адрес департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ с просьбой уточнить принадлежность здания и его дальнейшую судьбу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольИсторияКультураАрхитектурный совет СевастополяАрхитектураПравительство СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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