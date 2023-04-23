Бывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома
Дом на холме: какие тайны хранит здание гидрографии ЧФ на Синопском спуске в Севастополе
© Анна ПетроваБывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота в Севастополе
© Анна Петрова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Бывшее здание отдела гидрографии Черноморского флота на центральном городском холме Севастополя – объект культурного наследия недалеко от штаба ЧФ и усыпальницы адмиралов – остается не только опасной заброшкой, но и хранителем "тайн НКВД". Многоликая история в секретах одного забытого дома, о которых не знают даже многие местные, – в материале РИА Новости Крым.
Гордость и позор севастопольской архитектуры
Синопский спуск – самая протяженная и величественная лестница в центре Севастополя. Если подняться по ней к скверу у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов, мимо этого дома не пройти.
Трехэтажное здание привлекает изящными архитектурными формами и одновременно аляповатостью странного обновления фасада. Но больше – ошеломляющей для этого места заброшенностью.
Эстетам не стоит рассматривать надписи на изуродованных стенах слишком близко, а любителям треш-досуга открывать эти двери или залазить в окна: есть риск, что падающее на голову потолочное перекрытие станет последним увиденным.
Мои опасения разделяет севастопольский историк, руководитель сообщества "Архитектура Севастополя" Степан Самошин.
Эстетам не стоит рассматривать надписи на изуродованных стенах слишком близко, а любителям треш-досуга открывать эти двери или залазить в окна: есть риск, что падающее на голову потолочное перекрытие станет последним увиденным.
Мои опасения разделяет севастопольский историк, руководитель сообщества "Архитектура Севастополя" Степан Самошин.
"К сожалению, много лет это здание стоит заброшенным, с выбитыми стеклами в окнах, в одной из комнат даже был пожар, многие перекрытия обрушены. Состояние ужасное, там опасно находиться, и это при том, что здание – объект культурного наследия (ОКН) регионального значения. Это позор Севастополя в самом его центре", – делится он наболевшим.
Дом знавал времена и похуже, правда, в годы войны. Построен он был в 1934 году в лаконичных геометрических формах. После разрушений Великой Отечественной реконструировать его взялся талантливый архитектор Виктор Мелик-Парсаданов, автор проектов многих, едва ли не самых красивых послевоенных зданий в городе.
С его легкой руки и появилось множество украшающих элементов, ниши на два этажа с арочными завершениями и эдикулы в античном стиле, обрамленные колоннами. А вот лестница из цветного бетона внутри и башенка наверху – оригинальные, еще довоенные.
С его легкой руки и появилось множество украшающих элементов, ниши на два этажа с арочными завершениями и эдикулы в античном стиле, обрамленные колоннами. А вот лестница из цветного бетона внутри и башенка наверху – оригинальные, еще довоенные.
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Десятилетиями здесь располагался отдел гидрографической службы Черноморского флота, говорит историк, но еще в украинский период моряки "съехали", дом уже лет пятнадцать стоит заброшенным.
– Странный, – говорю, – герб советский, вроде и красиво, но как-то чужеродно.
– Так это киношники его тут оставили.
Десятилетиями здесь располагался отдел гидрографической службы Черноморского флота, говорит историк, но еще в украинский период моряки "съехали", дом уже лет пятнадцать стоит заброшенным.
– Странный, – говорю, – герб советский, вроде и красиво, но как-то чужеродно.
– Так это киношники его тут оставили.
Киношная история
Киношников удалось найти. В 2018-м они снимали здесь несколько сцен фильма "Клятва". Советский герб на фасад прикрепили на время съемок и... забыли снять.
"Забыли случайно. Был самый пик производства, и в этом месте был не один съемочный день, и все разрозненно, и финал достаточно сумбурный, в суете художники его и не забрали. Сложная "киношная" география немножко нас тут подвела", – рассказала продюсер Елена Калинина.
Основанный на реальных событиях это фильм о подвиге крымского медика, врача-психиатра Наума Балабана. В период репрессий он спасал жизни, ставя психиатрические диагнозы, а в годы ВОв – евреев, которых прятал в подвалах клиники, и больных, выдавая им эвакуационные билеты, без которых покинуть полуостров накануне наступления немецких войск было невозможно.
Горемычный дом в этой киноистории был зданием НКВД в Симферополе конца 30-х – начала 40-х годов. Примечательно, что в фильме создается иллюзия его посещения многими персонажами, хотя на самом деле внутрь никто из московских гостей зайти не рискнул.
"Забыли случайно. Был самый пик производства, и в этом месте был не один съемочный день, и все разрозненно, и финал достаточно сумбурный, в суете художники его и не забрали. Сложная "киношная" география немножко нас тут подвела", – рассказала продюсер Елена Калинина.
Основанный на реальных событиях это фильм о подвиге крымского медика, врача-психиатра Наума Балабана. В период репрессий он спасал жизни, ставя психиатрические диагнозы, а в годы ВОв – евреев, которых прятал в подвалах клиники, и больных, выдавая им эвакуационные билеты, без которых покинуть полуостров накануне наступления немецких войск было невозможно.
Горемычный дом в этой киноистории был зданием НКВД в Симферополе конца 30-х – начала 40-х годов. Примечательно, что в фильме создается иллюзия его посещения многими персонажами, хотя на самом деле внутрь никто из московских гостей зайти не рискнул.
"Мы думали, что внутри все в порядке более-менее, а была полная разруха, поэтому, когда изображали, что туда входят наши герои, дверь старались широко не распахивать, некоторые даже собой немножко прикрывали, чтобы не было видно внутри степени ужаса", – вспоминает продюсер.
По ее словам, съемки в этой локации согласовывали с правительством города: "Был сложный поиск, кто им руководит и, по-моему, нам как-то помогли через Министерство обороны, подсказали, как найти ответственного".
Чье культурное наследие
Степан Самошин говорит: "Здание бесхозное, это правонарушение, и город в праве в принудительном порядке выкупить его у собственника. Вопрос в том, кто этот собственник".
В департаменте имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Севастополя подтвердили, что дом не является госсобственностью, то есть городу не принадлежит.
В постоянном комитете Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам о собственнике неизвестно, но есть предположения.
"У меня есть основания предполагать, что концы надо искать в Министерстве обороны или Черноморском флоте. Скорее всего принадлежность военная", – сказал председатель комитета Вячеслав Горелов.
О том же говорят и в Управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя: "Насколько я помню, это Минобороны", – сообщила глава Севнаследия Ирина Масликова.
В отделе информационного обеспечения ЧФ прояснить ситуацию не удалось. Редакция РИА Новости Крым подготовила информационный запрос в адрес департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ с просьбой уточнить принадлежность здания и его дальнейшую судьбу.
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