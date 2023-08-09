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Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя
Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя
Купол здания музея обороны Севастополя, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, возведут вручную из меди и стекла до следующего лета, работая... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:05
2023-08-09T08:05
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севастополь
культура
общество
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Купол здания музея обороны Севастополя, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, возведут вручную из меди и стекла до следующего лета, работая исключительно в световые дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель подрядчика, руководитель проекта Александр Добрынин.Все руками и молоточкомПо словам Добрынина, главная часть кровли здания панорамы – купол имеет уникальную конструкцию. Ее застекленный фрагмент – для естественного освещения, так называемый зенитный фонарь, независим от остальной части – медной. Но и то, и другое будет выполняться вручную. Новый купол над зданием панорамы появится в будущем году, к лету. Сложность связана с капризами погоды: работы проведут посекторно и только днем – на ночь все будут закрывать. Полностью кровлю доделают через год, к осени 2024 года, а вот стеклянную часть планируют установить уже через три месяца, к концу октября, говорит Добрынин.Именно эта конструкция обеспечивает атмосферу внутри, трудностей нет, но работа серьезная, объясняет его коллега Дмитрий Орлов. Окна, говорит он, особенные. Это стеклопакеты, первый слой у которых – 6-миллиметровое стекло с ультрафиолетовой защитой, потом триплекс из стекол с матовой пленкой, чтобы свет на полотно панорамы попадал рассеянный и не было теней. Ему даже град, который порой пугает Севастополь, страшен не будет, убеждает специалист.Абажур из "парашюта""Зенитный фонарь – круговое остекление, через него свет падает на внешнюю отражающую поверхность зонта-рефлектора, который крепится вверху купола. Сейчас это стеклоткань с серебристым напылением, 1954 год. А будет новая, аналог парашютной. Другая часть внутренняя, "абажур", – тоже, но другой плотности. Вверху зонта "вытяжка": когда люди стоят под зонтом, он собирает тепло, которое выделяет человеческое тело, и через эту решетку выводит, не давая идти в сторону полотна, где должен быть свой микроклимат", – объяснил Орлов.Весит зонт 4 300 кг, но после реставрации лишние килограммы уйдут. Старую ткань с него сейчас снимают, а поднимать наверх во всем новом будут в самый последний момент, когда пыльные работы останутся позади.Самое сложное – защитить ценностиСейчас полотно находится под несколькими слоями защиты, включая армированную пленку и брезент. Рядом с ним, за шторой, альпинисты ремонтируют стену. А над украшающим экспозицию предметным планом возвышается сложная защитная конструкция, которая позволит работать и с кровлей, а потом с картиной, ничего не испортив. Специалисты говорят, это самая сложная работа: навесу, сварки нет – все на болтах. Деньги и срокиФундаменты здания уже укрепили, стены от старой штукатурки освободили и даже разобрали кирпичный угольный котел, который работал с 1954 года и в последний раз топился в марте 2023-го – отопление в обновленной панораме будет централизованным.Работы ведутся и внутри, и снаружи – на смотровой, которая для части здания является крышей. Задействованы здесь более 50 человек. Специалисты говорят, процент готовности объекта оценить сложно, так как мероприятия и сроки разные, но приблизительно это 17%.Масштабная реконструкция здания панорамы проводится с октября 2022 года. Тогда директор музея Михаил Смородкин сообщил, что работы будут проходить в течение трех лет – до 2024 года. На объекте сейчас работает ООО "Равелин". На реставрацию здания ему было выделено около 700 млн рублей. Представители подрядчика говорят, что никакие трудности пока не увеличили стоимость. Реставрация полотна обойдется в 325 млн. Исполнитель на этот этап пока не выбран.Ранее мы рассказывали, как перед началом строительных работ специалисты, используя мед и яд, консервировали главное достояние панорамы – масштабное живописное полотно Франца Рубо. А также о том, как проводилась реставрация полотна в Диораме Севастополя, на Сапун-горе. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульварДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, культура, общество, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя

Купол панорамы Севастополя будут делать из меди и стекла вручную почти год

08:05 09.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗдание музея обороны Севастополя
Здание музея обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Купол здания музея обороны Севастополя, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, возведут вручную из меди и стекла до следующего лета, работая исключительно в световые дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель подрядчика, руководитель проекта Александр Добрынин.

Все руками и молоточком

По словам Добрынина, главная часть кровли здания панорамы – купол имеет уникальную конструкцию. Ее застекленный фрагмент – для естественного освещения, так называемый зенитный фонарь, независим от остальной части – медной. Но и то, и другое будет выполняться вручную.
"Окна отдельно, медь отдельно. Полностью будет меняться вся стропильная система, пароизоляция будет, утеплитель. "Скелет" металлический обшивается деревом, по нему укладывается медь – заказываем рулонную. Раньше она просто на сплошную обрешетку укладывалась, теперь будет специальная гидроизоляция. И полностью воссоздадим рисунок. Все вручную: каждый фальц молоточком. И водосточная система будет из меди", – рассказал Добрынин.
© РИА Новости КрымАлександр Добрынин
Александр Добрынин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
Александр Добрынин
Новый купол над зданием панорамы появится в будущем году, к лету. Сложность связана с капризами погоды: работы проведут посекторно и только днем – на ночь все будут закрывать. Полностью кровлю доделают через год, к осени 2024 года, а вот стеклянную часть планируют установить уже через три месяца, к концу октября, говорит Добрынин.
Именно эта конструкция обеспечивает атмосферу внутри, трудностей нет, но работа серьезная, объясняет его коллега Дмитрий Орлов. Окна, говорит он, особенные. Это стеклопакеты, первый слой у которых – 6-миллиметровое стекло с ультрафиолетовой защитой, потом триплекс из стекол с матовой пленкой, чтобы свет на полотно панорамы попадал рассеянный и не было теней. Ему даже град, который порой пугает Севастополь, страшен не будет, убеждает специалист.
© РИА Новости КрымЗдание музея обороны Севастополя
Здание музея обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
Здание музея обороны Севастополя

Абажур из "парашюта"

"Зенитный фонарь – круговое остекление, через него свет падает на внешнюю отражающую поверхность зонта-рефлектора, который крепится вверху купола. Сейчас это стеклоткань с серебристым напылением, 1954 год. А будет новая, аналог парашютной. Другая часть внутренняя, "абажур", – тоже, но другой плотности. Вверху зонта "вытяжка": когда люди стоят под зонтом, он собирает тепло, которое выделяет человеческое тело, и через эту решетку выводит, не давая идти в сторону полотна, где должен быть свой микроклимат", – объяснил Орлов.
Весит зонт 4 300 кг, но после реставрации лишние килограммы уйдут. Старую ткань с него сейчас снимают, а поднимать наверх во всем новом будут в самый последний момент, когда пыльные работы останутся позади.

Самое сложное – защитить ценности

Сейчас полотно находится под несколькими слоями защиты, включая армированную пленку и брезент. Рядом с ним, за шторой, альпинисты ремонтируют стену. А над украшающим экспозицию предметным планом возвышается сложная защитная конструкция, которая позволит работать и с кровлей, а потом с картиной, ничего не испортив. Специалисты говорят, это самая сложная работа: навесу, сварки нет – все на болтах.

"Сложность в том, что здесь очень большой объем предметного плана – 900 кв. метров, и защитная конструкция находится метров на восемь от пола. Моноблоки ставились на балки, вес одной более 800 кг, на них устанавливались настилы, и все это собиралось вручную", – рассказал начальник отдела капремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько в ходе специально организованной встречи для журналистов.

Деньги и сроки

Фундаменты здания уже укрепили, стены от старой штукатурки освободили и даже разобрали кирпичный угольный котел, который работал с 1954 года и в последний раз топился в марте 2023-го – отопление в обновленной панораме будет централизованным.
Работы ведутся и внутри, и снаружи – на смотровой, которая для части здания является крышей. Задействованы здесь более 50 человек. Специалисты говорят, процент готовности объекта оценить сложно, так как мероприятия и сроки разные, но приблизительно это 17%.
© РИА Новости КрымПолностью будет меняться вся стропильная система
Полностью будет меняться вся стропильная система - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
Полностью будет меняться вся стропильная система
Масштабная реконструкция здания панорамы проводится с октября 2022 года. Тогда директор музея Михаил Смородкин сообщил, что работы будут проходить в течение трех лет – до 2024 года. На объекте сейчас работает ООО "Равелин". На реставрацию здания ему было выделено около 700 млн рублей. Представители подрядчика говорят, что никакие трудности пока не увеличили стоимость. Реставрация полотна обойдется в 325 млн. Исполнитель на этот этап пока не выбран.
Ранее мы рассказывали, как перед началом строительных работ специалисты, используя мед и яд, консервировали главное достояние панорамы – масштабное живописное полотно Франца Рубо. А также о том, как проводилась реставрация полотна в Диораме Севастополя, на Сапун-горе.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаСевастопольКультураОбществоРеконструкция панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг"
 
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