https://crimea.ria.ru/20230809/med-i-steklo--i-vse-vruchnuyu-kak-vozvedut-kupol-panoramy-sevastopolya-1130610296.html

Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя

Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя

Купол здания музея обороны Севастополя, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, возведут вручную из меди и стекла до следующего лета, работая... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T08:05

2023-08-09T08:05

2023-08-09T08:05

эксклюзивы риа новости крым

новости крыма

севастополь

культура

общество

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130610355_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f4133f0552cb5b31c91965073298fcf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Купол здания музея обороны Севастополя, где находится знаменитое полотно Франца Рубо, возведут вручную из меди и стекла до следующего лета, работая исключительно в световые дни. Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель подрядчика, руководитель проекта Александр Добрынин.Все руками и молоточкомПо словам Добрынина, главная часть кровли здания панорамы – купол имеет уникальную конструкцию. Ее застекленный фрагмент – для естественного освещения, так называемый зенитный фонарь, независим от остальной части – медной. Но и то, и другое будет выполняться вручную. Новый купол над зданием панорамы появится в будущем году, к лету. Сложность связана с капризами погоды: работы проведут посекторно и только днем – на ночь все будут закрывать. Полностью кровлю доделают через год, к осени 2024 года, а вот стеклянную часть планируют установить уже через три месяца, к концу октября, говорит Добрынин.Именно эта конструкция обеспечивает атмосферу внутри, трудностей нет, но работа серьезная, объясняет его коллега Дмитрий Орлов. Окна, говорит он, особенные. Это стеклопакеты, первый слой у которых – 6-миллиметровое стекло с ультрафиолетовой защитой, потом триплекс из стекол с матовой пленкой, чтобы свет на полотно панорамы попадал рассеянный и не было теней. Ему даже град, который порой пугает Севастополь, страшен не будет, убеждает специалист.Абажур из "парашюта""Зенитный фонарь – круговое остекление, через него свет падает на внешнюю отражающую поверхность зонта-рефлектора, который крепится вверху купола. Сейчас это стеклоткань с серебристым напылением, 1954 год. А будет новая, аналог парашютной. Другая часть внутренняя, "абажур", – тоже, но другой плотности. Вверху зонта "вытяжка": когда люди стоят под зонтом, он собирает тепло, которое выделяет человеческое тело, и через эту решетку выводит, не давая идти в сторону полотна, где должен быть свой микроклимат", – объяснил Орлов.Весит зонт 4 300 кг, но после реставрации лишние килограммы уйдут. Старую ткань с него сейчас снимают, а поднимать наверх во всем новом будут в самый последний момент, когда пыльные работы останутся позади.Самое сложное – защитить ценностиСейчас полотно находится под несколькими слоями защиты, включая армированную пленку и брезент. Рядом с ним, за шторой, альпинисты ремонтируют стену. А над украшающим экспозицию предметным планом возвышается сложная защитная конструкция, которая позволит работать и с кровлей, а потом с картиной, ничего не испортив. Специалисты говорят, это самая сложная работа: навесу, сварки нет – все на болтах. Деньги и срокиФундаменты здания уже укрепили, стены от старой штукатурки освободили и даже разобрали кирпичный угольный котел, который работал с 1954 года и в последний раз топился в марте 2023-го – отопление в обновленной панораме будет централизованным.Работы ведутся и внутри, и снаружи – на смотровой, которая для части здания является крышей. Задействованы здесь более 50 человек. Специалисты говорят, процент готовности объекта оценить сложно, так как мероприятия и сроки разные, но приблизительно это 17%.Масштабная реконструкция здания панорамы проводится с октября 2022 года. Тогда директор музея Михаил Смородкин сообщил, что работы будут проходить в течение трех лет – до 2024 года. На объекте сейчас работает ООО "Равелин". На реставрацию здания ему было выделено около 700 млн рублей. Представители подрядчика говорят, что никакие трудности пока не увеличили стоимость. Реставрация полотна обойдется в 325 млн. Исполнитель на этот этап пока не выбран.Ранее мы рассказывали, как перед началом строительных работ специалисты, используя мед и яд, консервировали главное достояние панорамы – масштабное живописное полотно Франца Рубо. А также о том, как проводилась реставрация полотна в Диораме Севастополя, на Сапун-горе. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульварДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, севастополь, культура, общество, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"