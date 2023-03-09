https://crimea.ria.ru/20230309/md-i-yad-kak-restavriruyut-panoramu-oborony-sevastopolya--1127447345.html

Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя

Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны Севастополя

Гипсокартон – на натуральный камень, плитка – на мрамор, заложенные кирпичом стены с трещинами и "аварии" на живописном полотне. С таким украинским наследием... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T21:34

2023-03-09T21:34

2023-03-09T21:34

севастополь

культура

реализация нацпроектов в крыму

нацпроекты в крыму

реконструкция исторического бульвара в севастополе

история

панорама

рубо

крымская война

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Гипсокартон – на натуральный камень, плитка – на мрамор, заложенные кирпичом стены с трещинами и "аварии" на живописном полотне. С таким украинским наследием здание панорамы обороны Севастополя встретило новый большой ремонт. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как идет реставрация здания и огромного полотна авторства Франца Рубо на Историческом бульваре и какие открытия в ходе работ делают специалисты.Удивительный ремонт Почти разрушенное в годы Великой Отечественной войны здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", построенное в начале прошлого века, восстанавливали в 1948-м, потом реставрировали в 1974-м. С тех пор почти сорок лет комплексных работ не проводили – только "косметику". Сейчас специалисты закончили демонтажные работы и все стены "оголены". Руководитель проектов компании-подрядчика, ООО "Равелин", Дмитрий Орлов делится впечатлениями: Еще больше удивило, что некоторые стены выстояли почти 70 лет без укрепления. Например, вот эта, к которой подходим, спустившись на цокольный этаж, где размещался экспозиционный зал подземно-минной войны. "Стена была заложена кирпичом на расстоянии 10 сантиметров. Есть предположение, что её заложили в 1974 году, чтобы не ремонтировать. А она имела большую трещину, по осадке здания", – говорит Орлов. Внутренняя стена, которой заканчивался экспозиционный зал, была выложена из кирпича, имела толщину в семь сантиметров и, оказывается, никак не была укреплена. Ее разобрали. Теперь экспозиционное помещение станет больше. Еще одна стена при демонтаже штукатурного слоя обнаружила в себе кладку "камня-ракушечника и кирпича вперемешку". Когда разобрали, поняли, что там ниши. По словам Орлова, закладывать их снова не будут: "Это были внутристенные пустоты. Они будут облагорожены и станут достоянием общественности, когда здесь будет экспозиционный зал". А вот так называемый контрфорс – вертикальная конструкция, принимающая на себя горизонтальную нагрузку здания, которая его фактически "держит". Камень сыпется, всё нужно укреплять. С потолка здесь сняли гипсокартон и обнаружили потолочные карнизы, которые, есть основание полагать, "самые первые, которые были сделаны". Стены на первом этаже обработают специальным бактерицидным раствором и восстановят штукатурный слой. При этом "все архитектурные и планировочные решения останутся прежними", уверяет представитель подрядчика. "Сердце" панорамы авторства Рубо На втором этаже здания специалисты консервируют его главное достояние – масштабное живописное полотно Франца Рубо, размером 115 х14 метров. А также закрывают предметный план. Приступить к реставрации картины смогут только, когда "уже будет крыша, сухо и без пыли", говорит начальник отдела реставрации живописи компании-подрядчика "Равелин" Марина Верховодко. А пока полотно обеспыливают и заклеивают специальной микалентной реставрационной бумагой. Это так называемая профзаклейка. Способ проверенный: его применяют и на штукатурной живописи, и на станковой, и на реставрации икон, уверяет специалист. Мёд, в свою очередь, делает состав более эластичным. Это важно в том числе потому, что полотно местами обветшало. С "авариями" разбираются прямо сейчас, потом будет поздно – можно утратить часть авторского живописного слоя. "Самые аварийные участки мы уже подклеили для сохранения, чтобы, когда будут снимать профзаклейку больших размеров, не повредился красочный слой, где было отслоение", – пояснила Верховодко. Сейчас с полотном работает пять человек, но будет больше: все только начинается, говорит специалист. Миллиард на реставрацию Не исключено, что реставрацией живописи займется тоже эта команда: все решит конкурс. Так или иначе, до этого этапа работ, по словам директора музея Михаила Смородкина, полтора года. Все работы ведутся в соответствии с графиком и "профинансированы до самого конца", заверил он. "И у нас нет никаких сомнений, что они закончатся в срок и качественно", – заключил Смородкин. Ранее директор музея обороны Севастополя заявлял, что прогнозируемая стоимость реставрации панорамы и предметного плана составит порядка 300 млн рублей. А реставрация здания обойдется в 711,2 миллионов. Итого - больше миллиарда. Деньги выделяются в рамках нацпроекта "Культура" Минкульта России. Напомним, панорама "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг." была закрыта на реставрацию в октябре 2022. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вестись в течение трех лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар>> В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию>>Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму>>

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