В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма - это первый, самый объемный этап художественных работ, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма со ссылкой на подрядную компанию "СпецстройКрым".По его данным, общий объем художественных работ на куполах мечети выполнен примерно на треть. Специалисты используют натуральные краски - это позволит максимально "продлить жизнь" узорам. К росписи привлечены ведущие турецкие мастера. Орнаменты на куполах выполняют в крымско-татарской традиции.Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте - административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из ТурцииБольшая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительствоСоборная мечеть Крыма: от грез к реалиям
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма - это первый, самый объемный этап художественных работ, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма со ссылкой на подрядную компанию "СпецстройКрым".
"Главный купол мечети уже готов, осталось его покрыть сусальным золотом", - цитирует ДУМК руководителя предприятия Евгения Зуева.
По его данным, общий объем художественных работ на куполах мечети выполнен примерно на треть. Специалисты используют натуральные краски - это позволит максимально "продлить жизнь" узорам. К росписи привлечены ведущие турецкие мастера. Орнаменты на куполах выполняют в крымско-татарской традиции.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить строительство Соборной мечети в Крыму. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте - административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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