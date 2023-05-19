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Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T17:01
2023-05-19T17:05
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Вопрос о готовности Соборной мечети Путин задал члену Совета по делам национальностей, депутату крымского парламента Чингизу Якубову."Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения", - ответил он.На уточняющий вопрос президента, сколько времени потребуется для завершения всех работ, Якубов ответил:"Думаю, осталось совсем немного. Может быть, месяца три-четыре".Президент призвал ускорить сроки завершения работ и отметил, что открытие Соборной мечети станет долгожданным и очень важным событием для мусульманской общины Крыма.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости КрымКогда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
https://crimea.ria.ru/20230119/bolshaya-sobornaya-mechet-kryma-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-1126472676.html
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), крым, россия, соборная мечеть, религия, крымские татары, ислам, мусульмане, новости крыма
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму

Путин: соборная мечеть в Симферополе строится уже достаточно долго, надо завершать процесс

17:01 19.05.2023 (обновлено: 17:05 19.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
"Я с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) переговорю, если надо что-то помочь, пусть скажет тогда. Строительство (мечети) в принципе длится уже достаточно давно, надо завершать", – сказал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Вопрос о готовности Соборной мечети Путин задал члену Совета по делам национальностей, депутату крымского парламента Чингизу Якубову.
"Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения", - ответил он.
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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На уточняющий вопрос президента, сколько времени потребуется для завершения всех работ, Якубов ответил:
"Думаю, осталось совсем немного. Может быть, месяца три-четыре".
Президент призвал ускорить сроки завершения работ и отметил, что открытие Соборной мечети станет долгожданным и очень важным событием для мусульманской общины Крыма.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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Владимир Путин (политик)КрымРоссияСоборная мечетьРелигияКрымские татарыИсламМусульманеНовости Крыма
 
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