https://crimea.ria.ru/20230519/putin-prizval-uskorit-zavershenie-stroitelstva-sobornoy-mecheti-v-krymu-1128836108.html
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T17:01
2023-05-19T17:01
2023-05-19T17:05
владимир путин (политик)
крым
россия
соборная мечеть
религия
крымские татары
ислам
мусульмане
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/01/1119749709_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_916365048588c7acb2c060aab48ab988.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Вопрос о готовности Соборной мечети Путин задал члену Совета по делам национальностей, депутату крымского парламента Чингизу Якубову."Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения", - ответил он.На уточняющий вопрос президента, сколько времени потребуется для завершения всех работ, Якубов ответил:"Думаю, осталось совсем немного. Может быть, месяца три-четыре".Президент призвал ускорить сроки завершения работ и отметил, что открытие Соборной мечети станет долгожданным и очень важным событием для мусульманской общины Крыма.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости КрымКогда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
https://crimea.ria.ru/20230119/bolshaya-sobornaya-mechet-kryma-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-1126472676.html
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/01/1119749709_96:0:1536:1080_1920x0_80_0_0_d370a9ea337a77bee7e43d967f574046.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), крым, россия, соборная мечеть, религия, крымские татары, ислам, мусульмане, новости крыма
Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
Путин: соборная мечеть в Симферополе строится уже достаточно долго, надо завершать процесс
17:01 19.05.2023 (обновлено: 17:05 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
"Я с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) переговорю, если надо что-то помочь, пусть скажет тогда. Строительство (мечети) в принципе длится уже достаточно давно, надо завершать", – сказал российский лидер на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Вопрос о готовности Соборной мечети Путин задал члену Совета по делам национальностей, депутату крымского парламента Чингизу Якубову.
"Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения", - ответил он.
На уточняющий вопрос президента, сколько времени потребуется для завершения всех работ, Якубов ответил:
"Думаю, осталось совсем немного. Может быть, месяца три-четыре".
Президент призвал ускорить сроки завершения работ и отметил, что открытие Соборной мечети станет долгожданным и очень важным событием для мусульманской общины Крыма.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
Читайте также на РИА Новости Крым