https://crimea.ria.ru/20230519/putin-prizval-uskorit-zavershenie-stroitelstva-sobornoy-mecheti-v-krymu-1128836108.html

Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму

Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму

Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T17:01

2023-05-19T17:01

2023-05-19T17:05

владимир путин (политик)

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе и пообещал поговорить на эту тему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.Вопрос о готовности Соборной мечети Путин задал члену Совета по делам национальностей, депутату крымского парламента Чингизу Якубову."Мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения", - ответил он.На уточняющий вопрос президента, сколько времени потребуется для завершения всех работ, Якубов ответил:"Думаю, осталось совсем немного. Может быть, месяца три-четыре".Президент призвал ускорить сроки завершения работ и отметил, что открытие Соборной мечети станет долгожданным и очень важным событием для мусульманской общины Крыма.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости КрымКогда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

https://crimea.ria.ru/20230119/bolshaya-sobornaya-mechet-kryma-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-1126472676.html

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владимир путин (политик), крым, россия, соборная мечеть, религия, крымские татары, ислам, мусульмане, новости крыма