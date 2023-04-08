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Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году
Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году
Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж –... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T18:54
2023-04-08T18:54
радио "спутник в крыму"
крым
хадж
крымские татары
думк (духовное управление мусульман крыма)
запорожская область
херсонская область
новые регионы россии
общество
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж – паломничество в Мекку к святыням ислама. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, большинство мусульманских общин Херсонской области состоит из крымских татар, которые "ориентировались и продолжают ориентироваться на Крым".Замглавы Духовного управления мусульман Крыма отметил, что после 2014 года украинские власти "проводили манипуляции" с этими общинами, чтобы окончательно разорвать все их связи с единоверцами в Крыму, но этого сделать не удалось."Сейчас эти искусственные ограничения спали, все процессы постепенно придут в норму и люди вольются обратно в нашу общую семью", - выразил уверенность Баиров и отметил, что мусульмане Крыма регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в новые регионы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по итогам встречи делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в январе этого года была достигнута договоренность о предоставлении крымским мусульманам квоты в размере 600 мест для совершения хаджа в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерствоСвященный месяц Рамадан: как он начался в КрымуКрымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана
https://crimea.ria.ru/20230110/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-etom-godu--1126326283.html
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крым, хадж, крымские татары, думк (духовное управление мусульман крыма), запорожская область, херсонская область, новые регионы россии, общество, религия, новости крыма
Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году

Муфтият Крыма: мусульмане из новых регионов России смогут отправиться в хадж в этом году

18:54 08.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж – паломничество в Мекку к святыням ислама. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"Более 500 человек от Крыма и от ближайших территорий, той же Херсонской и Запорожской областей, я думаю, ожидаем (для совершения паломничества). Мы открыты к этому (организации хаджа для мусульман новых регионов – ред.), будут решаться их вопросы с документацией. Насколько я знаю, вопрос в этом направлении движется", - сказал Баиров.
По его словам, большинство мусульманских общин Херсонской области состоит из крымских татар, которые "ориентировались и продолжают ориентироваться на Крым".
Паломники во время хаджа в мечети Масджид аль-Харам в Мекке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:58
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
Замглавы Духовного управления мусульман Крыма отметил, что после 2014 года украинские власти "проводили манипуляции" с этими общинами, чтобы окончательно разорвать все их связи с единоверцами в Крыму, но этого сделать не удалось.
"Сейчас эти искусственные ограничения спали, все процессы постепенно придут в норму и люди вольются обратно в нашу общую семью", - выразил уверенность Баиров и отметил, что мусульмане Крыма регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в новые регионы.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по итогам встречи делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в январе этого года была достигнута договоренность о предоставлении крымским мусульманам квоты в размере 600 мест для совершения хаджа в 2023 году.
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