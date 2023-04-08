Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году
Муфтият Крыма: мусульмане из новых регионов России смогут отправиться в хадж в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж – паломничество в Мекку к святыням ислама. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".
"Более 500 человек от Крыма и от ближайших территорий, той же Херсонской и Запорожской областей, я думаю, ожидаем (для совершения паломничества). Мы открыты к этому (организации хаджа для мусульман новых регионов – ред.), будут решаться их вопросы с документацией. Насколько я знаю, вопрос в этом направлении движется", - сказал Баиров.
По его словам, большинство мусульманских общин Херсонской области состоит из крымских татар, которые "ориентировались и продолжают ориентироваться на Крым".
10 января, 16:58Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
Замглавы Духовного управления мусульман Крыма отметил, что после 2014 года украинские власти "проводили манипуляции" с этими общинами, чтобы окончательно разорвать все их связи с единоверцами в Крыму, но этого сделать не удалось.
"Сейчас эти искусственные ограничения спали, все процессы постепенно придут в норму и люди вольются обратно в нашу общую семью", - выразил уверенность Баиров и отметил, что мусульмане Крыма регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в новые регионы.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по итогам встречи делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в январе этого года была достигнута договоренность о предоставлении крымским мусульманам квоты в размере 600 мест для совершения хаджа в 2023 году.
Читайте также на РИА Новости Крым: