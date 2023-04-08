https://crimea.ria.ru/20230408/krym-pomozhet-musulmanam-iz-novykh-regionov-rf-poekhat-v-khadzh-v-etom-godu-1128062274.html

Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году

Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Крым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом году

Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж –... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T18:54

2023-04-08T18:54

2023-04-08T18:54

радио "спутник в крыму"

крым

хадж

крымские татары

думк (духовное управление мусульман крыма)

запорожская область

херсонская область

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религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Представители мусульманских общин новых регионов России, в частности, Херсонской и Запорожской областей, в этом году получат возможность совершить хадж – паломничество в Мекку к святыням ислама. Об этом сообщил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".По его словам, большинство мусульманских общин Херсонской области состоит из крымских татар, которые "ориентировались и продолжают ориентироваться на Крым".Замглавы Духовного управления мусульман Крыма отметил, что после 2014 года украинские власти "проводили манипуляции" с этими общинами, чтобы окончательно разорвать все их связи с единоверцами в Крыму, но этого сделать не удалось."Сейчас эти искусственные ограничения спали, все процессы постепенно придут в норму и люди вольются обратно в нашу общую семью", - выразил уверенность Баиров и отметил, что мусульмане Крыма регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь в новые регионы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по итогам встречи делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии в январе этого года была достигнута договоренность о предоставлении крымским мусульманам квоты в размере 600 мест для совершения хаджа в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерствоСвященный месяц Рамадан: как он начался в КрымуКрымские татары Херсонщины жестко отреагировали на сожжение Корана

https://crimea.ria.ru/20230110/skolko-musulman-kryma-otpravyatsya-v-khadzh-v-etom-godu--1126326283.html

крым

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

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