Рейтинг@Mail.ru
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/svyaschennyy-mesyats-ramadan-kak-on-nachalsya-v-krymu-1127709482.html
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму
Этим вечером с закатом солнца у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан – время строго поста, усиленной молитвы и особо активной... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T21:41
2023-03-22T21:54
рамадан
мусульмане
религия
общество
традиции
крым многонациональный
крым
новости крыма
крымские татары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127715107_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4994d34580d7bbd769d4c75a965e91a2.jpg
Этим вечером с закатом солнца у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан – время строго поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан.Это девятый месяц мусульманского календаря. Дата у Рамадана каждый год разная, потому что его начало и окончание рассчитываются по лунному календарю. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере.Фактически, говорят имамы и муфтии, это период, когда каждый верующий мусульманин внутренне обновляется, ограничивая себя в еде, питье, интимных отношениях от рассвета до заката.Кроме того, нужно ограничивать себя и мысленно – от дурных привычек, поступков и мыслей. Но зато быть более милосердным, помогать страждущим и нуждающимся, проявлять социальную активность, учиться хорошему и полезному, завершив уразу обновленным и одухотворенным, поборов одолевающие страсти.Для соблюдающих пост – уразу, есть ограничения: человек должен быть совершеннолетним и здоровым. То есть беременным и кормящим женщинам, детям и людям в возрасте строгая ураза не показана. Выразить свою веру они могут усиленной молитвой. Также от уразы освобождены воины и путешественники. Интересно, что мусульмане могут возместить пост в любое другое время, если не смогли соблюдать Рамадан в установленные даты.В Рамадан ночью мусульмане, помимо пяти ежедневных намазов, также встают на ночную молитву – таравих, которая длится около 40 минут.Традиционно во время священного месяца Рамадан мусульманские общины организовывают так называемые ифтары — коллективные вечерние приемы пищи после вечерней молитвы, фактически, ежедневные разговения. На ифтар стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей, угостить их, а также нуждающихся.В течение Рамадана верующие подают специальную милостыню, которая называется закят аль-фитр. Собранные средства идут на благотворительность, на них в праздник Ураза-Байрам поздравляют пожилых и социально незащищенных людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяНачинается Великий пост: что важно знатьПраздник света: как крымские евреи отмечают Хануку
https://crimea.ria.ru/20230318/reaktsiya-musulman-kryma-na-sozhzhenie-korana-soldatami-vsu-1127633512.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
У мусульман Крыма начался священный месяц Рамадан
У мусульман Крыма начался священный месяц Рамадан
2023-03-22T21:41
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127715107_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_21dea7c355f9fb972d31a4d2711e7cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рамадан, мусульмане, религия, общество, традиции, крым многонациональный, крым, новости крыма, крымские татары
Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму

Как правоверному мусульманину правильно провести священный месяц Рамадан

21:41 22.03.2023 (обновлено: 21:54 22.03.2023)
 
Читать в
Этим вечером с закатом солнца у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан – время строго поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан.
Это девятый месяц мусульманского календаря. Дата у Рамадана каждый год разная, потому что его начало и окончание рассчитываются по лунному календарю. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.
Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере.
Рамадан имеет особое значение в жизни каждого мусульманина. Проводить это время надо, основываясь на вере и в надежде на прощение грехов Всевышним. Мусульмане подчеркивают, что слово "пост" не совсем правильное, вернее будет говорить все же "ураза", то есть воздержание – не только от пищи в светлое время суток, но и от дурных мыслей, сквернословия, болтовни. При этом соблюдать уразу и совершать благие дела очень важно не по принуждению, а от чистого сердца.
Фактически, говорят имамы и муфтии, это период, когда каждый верующий мусульманин внутренне обновляется, ограничивая себя в еде, питье, интимных отношениях от рассвета до заката.
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
1 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
2 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
Начало месяца Рамадана в Крыму
3 из 7
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
4 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
5 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
6 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
Начало месяца Рамадана в Крыму
7 из 7
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
1 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
2 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
3 из 7
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
4 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
5 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
6 из 7

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
7 из 7
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Кроме того, нужно ограничивать себя и мысленно – от дурных привычек, поступков и мыслей. Но зато быть более милосердным, помогать страждущим и нуждающимся, проявлять социальную активность, учиться хорошему и полезному, завершив уразу обновленным и одухотворенным, поборов одолевающие страсти.
Для соблюдающих пост – уразу, есть ограничения: человек должен быть совершеннолетним и здоровым. То есть беременным и кормящим женщинам, детям и людям в возрасте строгая ураза не показана. Выразить свою веру они могут усиленной молитвой. Также от уразы освобождены воины и путешественники. Интересно, что мусульмане могут возместить пост в любое другое время, если не смогли соблюдать Рамадан в установленные даты.
В Рамадан ночью мусульмане, помимо пяти ежедневных намазов, также встают на ночную молитву – таравих, которая длится около 40 минут.
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
Начало месяца Рамадана в Крыму
1 из 6
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
2 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
3 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
4 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
5 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

Начало месяца Рамадана в Крыму
6 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
1 из 6
Начало месяца Рамадана в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
2 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
3 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
4 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
5 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
6 из 6

Начало месяца Рамадан в Крыму. Молитва в мечети Кебир-Джами

© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Традиционно во время священного месяца Рамадан мусульманские общины организовывают так называемые ифтары — коллективные вечерние приемы пищи после вечерней молитвы, фактически, ежедневные разговения. На ифтар стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей, угостить их, а также нуждающихся.
В течение Рамадана верующие подают специальную милостыню, которая называется закят аль-фитр. Собранные средства идут на благотворительность, на них в праздник Ураза-Байрам поздравляют пожилых и социально незащищенных людей.
Коран и четки - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
18 марта, 18:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ
Читайте также на РИА Новости Крым:
Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновиться
Начинается Великий пост: что важно знать
Праздник света: как крымские евреи отмечают Хануку
РамаданМусульманеРелигияОбществоТрадицииКрым многонациональныйКрымНовости КрымаКрымские татары
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:20Главные события и заявления дня: 22 марта
21:41Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму 1:00
21:28Главные события Крыма: 22 марта
20:59Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
20:38В Севастополе резко выросло число заболевших ОРВИ
20:16Херсонские фермеры получат поливную воду бесплатно - власти региона
19:52Радиация дойдет до Европы: ученый о применении оружия с ураном на Украине
19:40Улавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
19:27Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей в Симферополе – что известно
19:12В Евпатории в ДТП пострадал ребенок
19:02Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
18:41Когда все населенные пункты Крыма будут с газом
18:30"Жертвы" атаки дронов в Севастополе: комментарий Развожаева
18:11Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
18:01Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора 1:53
17:43Крым в лидерах по надоям молока 0:54
17:21Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
17:08Потери ВСУ исчисляются сотнями – ход спецоперации
17:00В Джанкое увековечили память героя спецоперации Дмитрия Котова
16:47Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
Лента новостейМолния