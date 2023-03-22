Священный месяц Рамадан: как он начался в Крыму

Этим вечером с закатом солнца у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан – время строго поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан.Это девятый месяц мусульманского календаря. Дата у Рамадана каждый год разная, потому что его начало и окончание рассчитываются по лунному календарю. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере.Фактически, говорят имамы и муфтии, это период, когда каждый верующий мусульманин внутренне обновляется, ограничивая себя в еде, питье, интимных отношениях от рассвета до заката.Кроме того, нужно ограничивать себя и мысленно – от дурных привычек, поступков и мыслей. Но зато быть более милосердным, помогать страждущим и нуждающимся, проявлять социальную активность, учиться хорошему и полезному, завершив уразу обновленным и одухотворенным, поборов одолевающие страсти.Для соблюдающих пост – уразу, есть ограничения: человек должен быть совершеннолетним и здоровым. То есть беременным и кормящим женщинам, детям и людям в возрасте строгая ураза не показана. Выразить свою веру они могут усиленной молитвой. Также от уразы освобождены воины и путешественники. Интересно, что мусульмане могут возместить пост в любое другое время, если не смогли соблюдать Рамадан в установленные даты.В Рамадан ночью мусульмане, помимо пяти ежедневных намазов, также встают на ночную молитву – таравих, которая длится около 40 минут.Традиционно во время священного месяца Рамадан мусульманские общины организовывают так называемые ифтары — коллективные вечерние приемы пищи после вечерней молитвы, фактически, ежедневные разговения. На ифтар стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей, угостить их, а также нуждающихся.В течение Рамадана верующие подают специальную милостыню, которая называется закят аль-фитр. Собранные средства идут на благотворительность, на них в праздник Ураза-Байрам поздравляют пожилых и социально незащищенных людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяНачинается Великий пост: что важно знатьПраздник света: как крымские евреи отмечают Хануку
Этим вечером с закатом солнца у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан – время строго поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан.
Это девятый месяц мусульманского календаря. Дата у Рамадана каждый год разная, потому что его начало и окончание рассчитываются по лунному календарю. В этом году Рамадан начинается с заходом солнца 23 марта и заканчивается 21 апреля праздником разговения – Ураза-байрам.
Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере.
Рамадан имеет особое значение в жизни каждого мусульманина. Проводить это время надо, основываясь на вере и в надежде на прощение грехов Всевышним. Мусульмане подчеркивают, что слово "пост" не совсем правильное, вернее будет говорить все же "ураза", то есть воздержание – не только от пищи в светлое время суток, но и от дурных мыслей, сквернословия, болтовни. При этом соблюдать уразу и совершать благие дела очень важно не по принуждению, а от чистого сердца.
Фактически, говорят имамы и муфтии, это период, когда каждый верующий мусульманин внутренне обновляется, ограничивая себя в еде, питье, интимных отношениях от рассвета до заката.
Кроме того, нужно ограничивать себя и мысленно – от дурных привычек, поступков и мыслей. Но зато быть более милосердным, помогать страждущим и нуждающимся, проявлять социальную активность, учиться хорошему и полезному, завершив уразу обновленным и одухотворенным, поборов одолевающие страсти.
Для соблюдающих пост – уразу, есть ограничения: человек должен быть совершеннолетним и здоровым. То есть беременным и кормящим женщинам, детям и людям в возрасте строгая ураза не показана. Выразить свою веру они могут усиленной молитвой. Также от уразы освобождены воины и путешественники. Интересно, что мусульмане могут возместить пост в любое другое время, если не смогли соблюдать Рамадан в установленные даты.
В Рамадан ночью мусульмане, помимо пяти ежедневных намазов, также встают на ночную молитву – таравих, которая длится около 40 минут.
Традиционно во время священного месяца Рамадан мусульманские общины организовывают так называемые ифтары — коллективные вечерние приемы пищи после вечерней молитвы, фактически, ежедневные разговения. На ифтар стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей, угостить их, а также нуждающихся.
В течение Рамадана верующие подают специальную милостыню, которая называется закят аль-фитр. Собранные средства идут на благотворительность, на них в праздник Ураза-Байрам поздравляют пожилых и социально незащищенных людей.
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