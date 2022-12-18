https://crimea.ria.ru/20221218/prazdnik-sveta-kak-krymskie-evrei-otmechayut-khunuku-1125969736.html

Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку

Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку

Евреи всего мира готовятся отмечать один из главных иудейских праздников - Праздник Света - Хануку. В этом году он начнется с заходом солнца 18 декабря и... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T15:40

2022-12-18T15:40

2022-12-18T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Евреи всего мира готовятся отмечать один из главных иудейских праздников - Праздник Света - Хануку. В этом году он начнется с заходом солнца 18 декабря и продлится 8 дней – до 26 декабря. О традициях этого дня и о том, как крымские евреи хранят древние обычаи, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представители еврейской общины Крыма.Свет всегда побеждает тьму"Само слово "Ханука ", по одной из версий, переводится как "остановились 25-го". Дело, в том, что по нашему календарю праздник отмечается в 25-й день месяца кислева (третий месяц еврейского календаря), поскольку именно в этот день евреи одержали победу над греками", - рассказывает главный раввин Крыма Йехезкель Лазар.Ханука называется также Праздником Света, или Праздником Свечей. Впервые его отметили в 165 году до нашей эры в память о чуде, свершившемся после победы восставших евреев над греко-сирийскими войсками и освобождения Иерусалима.Традиции ХанукиВ свою очередь, член Общественной палаты РК Григорий Рикман заметил, что Ханука - веселый праздник. К нему начинают готовиться заранее, детям покупают подарки, которые преподносят в каждый из восьми дней Хануки. "Самый главный, основной подарок дарят на восьмой день, а также объясняют детям важность отдавать свой свет и добро людям", - поясняет Рикман.Делиться светом - основной посыл всех восьми дней. Поэтому домашние меноры ставят на подоконниках - чтобы свет был виден на улице. Свечи зажигают по одной в день, обязательно слева направо, поскольку левая сторона в иудейской традиции - темная, правая же - светлая сторона силы. Еще в Хануку крутят дрейдл- ханукальный волчок, символизирует колесо истории, центром которого является Израиль."Также в этот день нельзя поститься. Традиционно готовят латкес - картофельные котлеты, которые жарятся в большом количестве растительного масла. А еще ханукальные пончики суфганиёт - жирные и сладкие, с сахарной пудрой, с повидлом и другими сладкими начинками. Говорят, мы едим много жирного в Хануку, но вес не поднимается. Если же поднялся - проблема не в человеке, а в весах", - шутит Рикман.Ханука в КрымуПо словам председателя Объединения еврейских организаций Крыма Аркадия Цырульникова, в этом году каждая еврейская семья получит уникальные подарочные наборы."В них есть все, чтобы дома можно было отпраздновать Хануку по всем правилам. В том числе Сидур - молитвенник, который есть в синагоге, но ни у каждого дома. Таким образом каждый сможет читать тексты и найти общий язык со Всевышним. Помимо основных текстов еврейских молитв на все случаи жизни, в этом издании очень хорошее объяснение, для чего мы это делаем, какие значения имеют те или иные слова на иврите".Также Цырульников напомнил о программе "Тора в каждый дом", которая второй год подряд реализуется в Крыму за средства меценатов и по которой еврейским семьям бесплатно передают священные книги, издаваемые большими тиражами специально для этих целей.Ханука— иудейский праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета (месяцы декабря еврейского календаря соответствующие декабрю-началу января).Ханука посвящена чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), было, по легенде, осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но хватило на восемь дней горения меноры — именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями веселья в будущих поколениях, будет произноситься благодарственная молитва Галель и каждую ночь будут зажигаться светильники для публичного прославления чуда..Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили ХанукуУзнай, кто твой сосед: национальная мозаика КрымаВ отличие от Европы, евреи в Крыму чувствуют себя спокойно – раввин Севастополя

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