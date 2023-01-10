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Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
Крымским мусульманам восстановили квоту в 600 мест для совершения паломничества в Мекку в 2023 году, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T16:58
2023-01-10T16:58
2023-01-10T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Крымским мусульманам восстановили квоту в 600 мест для совершения паломничества в Мекку в 2023 году, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.Как уточнили в муфтияте, соответствующая договоренность была достигнута на встрече делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.В муфтияте добавили, что власти Саудовской Аравии решили снять всех возрастные ограничения для паломников, действующие ранее в связи с пандемией коронавируса.О датах и деталях организации сезона хаджа в 2023 году будет известно позже.В 2020-2022 годах Эр-Рияд вводил ряд ограничений на посещение святых мест в городах Мекке и Медине в связи с пандемией COVID-19. На хадж было допущено лишь ограниченное число паломников. В частности, в 2022 году паломничество могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний. Из России в прошлом году в хадж отправились 12,5 тысяч человек – половина из допандемийной квоты. Среди них было 270 мусульман из Крыма.Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму построят новые храмыВ Крыму помогут мусульманам Херсонской области совершить хаджНа каком этапе находится строительство Соборной мечети в Крыму
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новости крыма, крым, религия, думк (духовное управление мусульман крыма), хадж, крым многонациональный
Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
ДУМК: 600 паломников из Крыма отправятся в хадж в 2023 году
16:58 10.01.2023 (обновлено: 17:03 10.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Крымским мусульманам восстановили квоту в 600 мест для совершения паломничества в Мекку в 2023 году, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.
Как уточнили в муфтияте, соответствующая договоренность была достигнута на встрече делегации Совета Федерации с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии.
"По итогам встречи было подписано двустороннее соглашение между Королевством Саудовская Аравия и Российской Федерацией об организации паломничества российских мусульман в 2023 году. Саудовскими властями была подтверждена квота для российских паломников в размере 25 тысяч мест. В этом году восстановлена квота и для крымских паломников – 600 мест", - говорится в сообщении.
В муфтияте добавили, что власти Саудовской Аравии решили снять всех возрастные ограничения для паломников, действующие ранее в связи с пандемией коронавируса.
О датах и деталях организации сезона хаджа в 2023 году будет известно позже.
В 2020-2022 годах Эр-Рияд вводил ряд ограничений на посещение святых мест в городах Мекке и Медине в связи с пандемией COVID-19. На хадж было допущено лишь ограниченное число паломников. В частности, в 2022 году паломничество могли совершить лишь лица в возрасте от 18 до 65 лет, полностью вакцинированные или имеющие иммунитет от коронавируса, без хронических заболеваний. Из России в прошлом году в хадж отправились 12,5 тысяч человек – половина из допандемийной квоты. Среди них было 270 мусульман из Крыма.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.
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