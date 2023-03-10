Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе
Губернатор Аксенов: Соборную мечеть в Крыму достроят и сдадут в 2023 году
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Крымская мечеть - один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве, бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он напомнил, что о реализации проекта говорили еще в украинское время, однако строить ее начали только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией. В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин поручил правительствам России и республики оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе.
"Строительство этой мечети было заморожено при Украине, все крымчане это знают. Кроме того, что там политические споры были, столкновения, пытались спровоцировать разные политические силы, другой динамики не было. И наш лидер, после принятия указа о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, принял решение, в том числе, достроить культурные, культовые для крымских мусульман объекты. В этом году точно сдадим (объект – ред.). Не могу к дате пока привязаться, плюс-минус, потому что процесс не бюджетный", - пояснил Аксенов.
Глава региона добавил, что один из главных храмов Крыма - православный собор Александра Невского – также был достроен при поддержке президента.
"Поэтому объекты культуры, объекты истории и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся", - заключил он.
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Ранее главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко сообщил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования, поэтому исполнителям пришлось искать альтернативу и корректировать проект. На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены и сейчас проект с учетом корректировок готовят к прохождению государственной экспертизы.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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