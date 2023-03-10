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Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-dostroyat-sobornuyu-mechet-v-simferopole-1127449530.html
Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе
Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе
Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.Все о религии в Крыму читайте тут&gt;&gt;&gt;"Крымская мечеть - один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве, бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что о реализации проекта говорили еще в украинское время, однако строить ее начали только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией. В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин поручил правительствам России и республики оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе.Глава региона добавил, что один из главных храмов Крыма - православный собор Александра Невского – также был достроен при поддержке президента."Поэтому объекты культуры, объекты истории и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся", - заключил он.Ранее главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко сообщил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования, поэтому исполнителям пришлось искать альтернативу и корректировать проект. На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены и сейчас проект с учетом корректировок готовят к прохождению государственной экспертизы.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительствоСколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом годуГде в Крыму построят новые храмы
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сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, соборная мечеть, религия, общество, крым, новости крыма, крымские татары
Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе

Губернатор Аксенов: Соборную мечеть в Крыму достроят и сдадут в 2023 году

11:00 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.
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"Крымская мечеть - один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве, бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он напомнил, что о реализации проекта говорили еще в украинское время, однако строить ее начали только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией. В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин поручил правительствам России и республики оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе.
"Строительство этой мечети было заморожено при Украине, все крымчане это знают. Кроме того, что там политические споры были, столкновения, пытались спровоцировать разные политические силы, другой динамики не было. И наш лидер, после принятия указа о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, принял решение, в том числе, достроить культурные, культовые для крымских мусульман объекты. В этом году точно сдадим (объект – ред.). Не могу к дате пока привязаться, плюс-минус, потому что процесс не бюджетный", - пояснил Аксенов.
Глава региона добавил, что один из главных храмов Крыма - православный собор Александра Невского – также был достроен при поддержке президента.
"Поэтому объекты культуры, объекты истории и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся", - заключил он.
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Ранее главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко сообщил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования, поэтому исполнителям пришлось искать альтернативу и корректировать проект. На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены и сейчас проект с учетом корректировок готовят к прохождению государственной экспертизы.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.
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