https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-dostroyat-sobornuyu-mechet-v-simferopole-1127449530.html

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе

Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T11:00

2023-03-10T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Строительство Соборной мечети в Симферополе завершится в 2023 году. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.Все о религии в Крыму читайте тут>>>"Крымская мечеть - один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве, бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.Он напомнил, что о реализации проекта говорили еще в украинское время, однако строить ее начали только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией. В 2021 году по итогам встречи с общественностью Крыма и Севастополя президент РФ Владимир Путин поручил правительствам России и республики оказать содействие в завершении строительства Соборной мечети в Симферополе.Глава региона добавил, что один из главных храмов Крыма - православный собор Александра Невского – также был достроен при поддержке президента."Поэтому объекты культуры, объекты истории и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся", - заключил он.Ранее главный инженер генподрядной организации Сергей Литвиненко сообщил, что в ходе строительства мечети возникли сложности с поставкой некоторых материалов и оборудования, поэтому исполнителям пришлось искать альтернативу и корректировать проект. На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены и сейчас проект с учетом корректировок готовят к прохождению государственной экспертизы.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Соборная мечеть Крыма: как продвигается строительствоСколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом годуГде в Крыму построят новые храмы

https://crimea.ria.ru/20210212/Khanskuyu-mechet-v-Bakhchisarae-otrestavriruyut-spetsialisty-iz-Kazani-1119252047.html

https://crimea.ria.ru/20220420/sanktsii-meshayut-dostroit-sobornuyu-mechet-v-krymu-1123001454.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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