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Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции
Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции
Строящуюся в Симферополе Соборную мечеть начали расписывать – к работам привлечены специалисты из Турции. Об этом со ссылкой на генподрядчика сообщает Духовное... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T21:34
2023-05-29T21:35
соборная мечеть
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строящуюся в Симферополе Соборную мечеть начали расписывать – к работам привлечены специалисты из Турции. Об этом со ссылкой на генподрядчика сообщает Духовное управление мусульман Крыма.По словам специалистов, для стойкости и долговечности цвета в росписи будут использовать краски на природной основе. При этом роспись куполов будут вести одновременно с пуско-наладочными работами инженерной инфраструктуры мечети.В Муфтияте рассказали, что Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 метров, который поддерживают своды, и восьми малых полукуполов. Все это будут выполнено с элементами крымскотатарской орнаменталистики. Основные цвета росписи – голубой, золотой и красный.На куполах и сводах будет изображен желтый тюльпан, который считается цветком Аллаха. Над сводами появятся уникальные "мукарнасы" – орнаменты с декоративными выступами, которые используются в исламской архитектуре с давних времен и не только украшают, но и выполняют акустическую функцию.Сообщается, что все необходимые материалы для росписи уже закуплены и поставлены. Завершить работу планируется в течение четырех месяцев.Напомним, 19 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе. Спустя четыре дня глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дату окончания строительства. По его словам, строительно-монтажные работы здесь завершат в сентябре. Ранее депутат крымского парламента Чингиз Якубов сообщал, что мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения.Генеральный подрядчик работ по строительству Соборной мечете – копания "СпецСтройКрым". Инвестор – НКО "Фонд поддержки социально-культурных проектов". Заказчик – Централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиПутин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму
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соборная мечеть, симферополь, крым, строительство, турция, новости крыма
Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции

В Крыму мастера из Турции приступили к работам в Соборной мечети – идет роспись куполов

21:34 29.05.2023 (обновлено: 21:35 29.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСоборная мечеть
Соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строящуюся в Симферополе Соборную мечеть начали расписывать – к работам привлечены специалисты из Турции. Об этом со ссылкой на генподрядчика сообщает Духовное управление мусульман Крыма.
"Начался один из самых красивых и долгожданных этапов в строительстве Соборной мечети – роспись. Работают 10 мастеров-орнаменталистов из Турции", – сообщил руководитель генподрядной организации Евгений Зуев.
По словам специалистов, для стойкости и долговечности цвета в росписи будут использовать краски на природной основе. При этом роспись куполов будут вести одновременно с пуско-наладочными работами инженерной инфраструктуры мечети.
"Для выполнения этих работ подкупольное пространство было отделено от основного, что позволяет выполнять роспись без ожидания завершения других работ", – пояснил Зуев.
В Муфтияте рассказали, что Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 метров, который поддерживают своды, и восьми малых полукуполов. Все это будут выполнено с элементами крымскотатарской орнаменталистики. Основные цвета росписи – голубой, золотой и красный.
На куполах и сводах будет изображен желтый тюльпан, который считается цветком Аллаха. Над сводами появятся уникальные "мукарнасы" – орнаменты с декоративными выступами, которые используются в исламской архитектуре с давних времен и не только украшают, но и выполняют акустическую функцию.

"Орнамент росписи не похож ни на один другой в мире и разработан специально для Соборной мечети Крыма. Он представляет собой неповторимый союз староосманской и крымскотатарской орнаментов, а также элементов орнаментов руми и ислими. Будет присутствовать каллиграфия и суры из Священного Корана", – уточнили в Муфтияте.

Сообщается, что все необходимые материалы для росписи уже закуплены и поставлены. Завершить работу планируется в течение четырех месяцев.
Напомним, 19 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе.
Спустя четыре дня глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дату окончания строительства. По его словам, строительно-монтажные работы здесь завершат в сентябре.
Ранее депутат крымского парламента Чингиз Якубов сообщал, что мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения.
Генеральный подрядчик работ по строительству Соборной мечете – копания "СпецСтройКрым". Инвестор – НКО "Фонд поддержки социально-культурных проектов". Заказчик – Централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя".
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