https://crimea.ria.ru/20230529/sobornuyu-mechet-v-stolitse-kryma-raspisyvayut-khudozhniki-iz-turtsii-1129064061.html

Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции

Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Соборную мечеть в столице Крыма расписывают художники из Турции

Строящуюся в Симферополе Соборную мечеть начали расписывать – к работам привлечены специалисты из Турции. Об этом со ссылкой на генподрядчика сообщает Духовное... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T21:34

2023-05-29T21:34

2023-05-29T21:35

соборная мечеть

симферополь

крым

строительство

турция

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/01/1119749709_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_916365048588c7acb2c060aab48ab988.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Строящуюся в Симферополе Соборную мечеть начали расписывать – к работам привлечены специалисты из Турции. Об этом со ссылкой на генподрядчика сообщает Духовное управление мусульман Крыма.По словам специалистов, для стойкости и долговечности цвета в росписи будут использовать краски на природной основе. При этом роспись куполов будут вести одновременно с пуско-наладочными работами инженерной инфраструктуры мечети.В Муфтияте рассказали, что Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 метров, который поддерживают своды, и восьми малых полукуполов. Все это будут выполнено с элементами крымскотатарской орнаменталистики. Основные цвета росписи – голубой, золотой и красный.На куполах и сводах будет изображен желтый тюльпан, который считается цветком Аллаха. Над сводами появятся уникальные "мукарнасы" – орнаменты с декоративными выступами, которые используются в исламской архитектуре с давних времен и не только украшают, но и выполняют акустическую функцию.Сообщается, что все необходимые материалы для росписи уже закуплены и поставлены. Завершить работу планируется в течение четырех месяцев.Напомним, 19 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Симферополе. Спустя четыре дня глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дату окончания строительства. По его словам, строительно-монтажные работы здесь завершат в сентябре. Ранее депутат крымского парламента Чингиз Якубов сообщал, что мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения.Генеральный подрядчик работ по строительству Соборной мечете – копания "СпецСтройКрым". Инвестор – НКО "Фонд поддержки социально-культурных проектов". Заказчик – Централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКогда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал срокиПутин призвал ускорить завершение строительства Соборной мечети в Крыму

симферополь

крым

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соборная мечеть, симферополь, крым, строительство, турция, новости крыма