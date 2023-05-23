https://crimea.ria.ru/20230523/kogda-dostroyat-sobornuyu-mechet-v-simferopole-aksenov-nazval-sroki-1128901242.html

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал сроки

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал сроки - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Когда достроят Соборную мечеть в Симферополе: Аксенов назвал сроки

Строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T12:17

2023-05-23T12:17

2023-05-23T12:17

соборная мечеть

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе завершат в сентябре. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На необходимость завершить строительство мечети указал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.Ранее депутат крымского парламента Чингиз Якубов сообщал, что мечеть уже практически готова, остались последние штрихи до ее завершения. По словам парламентария, эти работы потребуют не более трех-четырех месяцев.Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Строительство началось в 2015 году. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году, однако в середине декабря его вновь перенесли уже на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят Соборную мечеть в СимферополеКрым поможет мусульманам из новых регионов РФ поехать в хадж в этом годуПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

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соборная мечеть, сергей аксенов, строительство, крым, новости, новости крыма, симферополь