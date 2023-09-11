https://crimea.ria.ru/20230911/takoe-delaesh-raz-v-zhizni-kak-serb-godami-zhivet-i-stroit-v-sevastopole-1131199384.html

Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе

Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Такое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе

Гроздан Чиркович – один из 45 сербов, которые вот уже два года живут и работают в Севастополе, в числе почти двух тысяч строителей возводят культурный кластер... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T07:39

2023-09-11T07:39

2023-09-11T00:48

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театр оперы и балета в севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Гроздан Чиркович – один из 45 сербов, которые вот уже два года живут и работают в Севастополе, в числе почти двух тысяч строителей возводят культурный кластер на мысе Хрустальном. Он – начальник участка на одном из трех знаковых объектов, самом сложном, это Театр оперы и балета. В российском Крыму Гроздан по рабочей визе, гражданство у него сербское, семья в Белграде – ее он ждет в гости к новому году в своей съемной квартире, в нескольких минутах ходьбы от работы. Что думает о жизни в Крыму, о чем мечтает?Ожидания и реальность: погода и военныеКогда Гроздан впервые узнал о Севастополе, город был закрытым, въезд разрешали только по пропускам, военным и родственникам. Потом случился развал Советского Союза, потеря Россией Крыма, побывать на полуострове тогда так и не довелось. Теперь, когда "широка страна моя родная" – не просто слова многими забытой песни, судьба все-таки привела его в город военных на берегу Черного моря, под теплое крымское солнце.Каково же было удивление Гроздана, когда он не увидел ни военных, с которыми, как представлял себе, тут не разминуться, ни солнца, которое, считал он, греет здесь даже зимой. А только море и корабли. И холод."Думал, тут военные везде, и все на тебя смотрят подозрительно, а ничего такого. Корабли, да. А погода! Я, правда, приехал в декабре, но читал: "280 дней солнца над Крымом", ну и ждал моря и солнца. Так в Сербии люди только в свитерах ходят, а тут то дождь, то мороз, снег полметра. Краны встали, ветер, арматуру засыпало, мы неделю не могли работать. А потом и всю весну погода ужасная. Только в июне все закончилось", – вспоминает Гроздан.Хотя тогда, можно сказать, все только началось. Ведь декабрь, в который он приехал, был порогом 2022 года. Очень скоро Гроздан понял, что военные, которых нет, на самом деле везде. Там, где надо.Братья русскиеГород, говорит Гроздан, красивый: есть где погулять, где посидеть, что посмотреть, вот только особо некогда. На работе он, как и другие, проводит в среднем до 14 часов каждый день, кроме воскресенья: "Сроки прижимают, а мы стараемся их соблюдать".Но кое-где, кроме набережной с кафешками неподалеку, все-таки успел побывать за минувшие почти два года. Сходил в театр, разведал все на Сапун-горе, познакомился с артефактами музейного комплекса "35-я береговая батарея".Есть и непреходящая радость именно благодаря работе:"Море – вот что радует. В Сербии моря нет, а мы на него тут смотрим каждый день. Красиво".Общее с Сербией все же нашлось и тут. Например, старые дома в центре Севастополя. Они, говорит Гроздан, похожи на здания в старой части Белграда под названием Земун: "Там они тоже невысокие, с интересной архитектурой".Посмотреть Крым, хотя бы урывками, пока не удалось – смог выбраться однажды только в Ялту. "На западе, где Евпатория, не был, хотя мне говорили, что в той стороне тоже красиво. Очень хотелось бы побывать, такая природа в Крыму замечательная".Но в главном Гроздан уже успел убедиться: сербы и русские – братья в Крыму и Севастополе, как и во всей России.Правда, с русским языком подружиться удалось не сразу, хоть и учил его еще в школе."Я учил его с пятого класса. Но потом, когда приехал в Россию, понял, что все понимаю, а сказать ничего не могу. И только спустя пару месяцев стал связывать слова и говорить так, чтобы меня поняли. Сейчас хорошо знаю русский, поэтому иногда здесь ощущаю себя как в Белграде. Иногда в Сербии начинаю разговаривать на русском. А когда дома смотрю фильмы русские с титрами, понимаю, что перевод вообще никакой, это не то, что говорит актер, разговорный язык отличается, и я всем перевожу правильно", – поделился Гроздан. Севастопольская стройка жизниДочь Гроздана тоже "знает русский как родной". В особенности благодаря папиной работе, с которой он годы напролет проводит на разных строительных объектах в России и Сербии. Семья не раз моталась к нему с чемоданами туда и обратно, так что первый класс ребенок окончил в Белграде, а второй – в Сыктывкаре.В Севастополе жена и дочь еще не были, и он надеется, что у них получится приехать на новогодние каникулы, а пока ездит домой сам. И то ли "привык туда-сюда, и спокойно", то ли и правда быстро – до Сочи маршруткой, которые ездят часто, оттуда самолет, прямой рейс до Белграда, этим утром выезжаешь – на следующее дома", – но, говорит, не устает. Надолго не уедешь – раз в полгода и недели на три, говорит Гроздан. Объект, над которым сейчас трудится вместе с товарищами, не дает расслабиться: "Все очень сложно". И это после 35 лет в строительстве, после крупных жилых комплексов, элитных гостиниц, заводов, фабрик, международного аэропорта. Нет, ничто с его нынешней стройкой не сравнится."Этот проект нас и заинтересовал, потому что он необыкновенный. Один раз в жизни строишь такое. Проектные решения не дают расслабиться. Нельзя надолго выключаться, иначе что-то может пойти не так", – объясняет он.Теперь мечта Гроздана – не только поскорее вновь увидеть семью, но и закончить Театр оперы и балета, "чтобы увидеть его в полной красоте, в какой он задуман, и сфотографироваться на его фоне".А потом можно и на пенсию, потому что "ну что после этого еще можно строить?" – смеется Гроздан. Но мы продолжаем разговор, и, оказывается, можно и очень нужно."Мы все построим""Не знаю, когда люди опомнятся. Наверное, какой-то маленькой группе не хватает острых ощущений, а страдают миллионы. Я так считаю. Потому что обычным людям что нужно? Жить и радоваться каждому дню вместе со своей семьей. Но им не дают", – рассуждает Гроздан.Ему было 29 лет, когда "в Сербию залезли НАТО и самолеты стали бомбить Белград", он хорошо это помнит, и все сербы, говорит, не забыли."Люди помнят все это. Самолеты НАТО летели из Италии, новейшие тогда были F-16, считались невидимыми, потом мы такой сбили. Центр Белграда весь разбомбили. Потом сбрасывали бомбы с ураном, а Сербия маленькая, они набросали это все куда попало, и после войны начались очень сложные онкологические заболевания у людей… И вот точно так же НАТО влезает сейчас решать не свои проблемы. Лезет к России. Последние восемь лет бомбежки Донбасса ежедневные. Дети страдают. Комок в горле, когда думаешь обо всем этом. Это ведь все родной народ", – видно, что непросто ему и вспоминать, и анализировать, и вообще говорить на эту тему, будто он не из сербского городка Прибой, а из Мариуполя.Сам Гроздан готов поднимать города новых регионов России. Говорит, что, если такая возможность представится, он не откажется.Ранее уроженец сербского Крушеваца, маркетолог Йовица Тодорович рассказал, чего ему не хватает для счастья в Крыму. Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниКрасота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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