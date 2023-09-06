https://crimea.ria.ru/20230906/uzhe-zimoy-khozhu-bez-shapki-kak-afrikanets-zhivet-v-krymu-polovinu-zhizni-1131169941.html

"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни

"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни - РИА Новости Крым, 06.09.2023

"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни

Симпатичный старшеклассник в песочной форме в струнку вытянулся на плацу. На нем красный берет. Он – юнармеец. Очень смуглый. Его зовут Умар. Фотографию сына... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T07:29

2023-09-06T07:29

2023-09-06T09:44

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Симпатичный старшеклассник в песочной форме в струнку вытянулся на плацу. На нем красный берет. Он – юнармеец. Очень смуглый. Его зовут Умар. Фотографию сына отец показывает с гордостью, рассказывает, что в этом году Умар поступил в вуз и уехал учиться в Казань. Умар – гражданин России, а его отец Адам – гражданин Республики Чад.Патриот Республики ЧадПаспорт Адам менять не хочет ни за что. Говорит, что таким образом предаст свою страну, в которой, правда, не был уже 36 лет.Адама учиться в Россию отправило государство. Это было еще в Советском Союзе. Тогда СССР активно помогал странам Африки, врачи на "черном континенте" были очень нужны, ведь Республика Чад – государство совсем небогатое, если не сказать бедное. Треть населения до сих пор страдает от недостатка питьевой воды, половина страны – пустыня Сахара.Это здесь он Адам, чтобы людям было понятнее. А по паспорту – Адум, так на одном из языков Республики Чад зовут первого мужчину, созданного Богом, мужа Евы. Буа Адум Мамаду, где последнее – имя отца, отчество.Первое впечатление у Адама от России – группа будущих африканских студентов сначала добралась самолетом до Москвы, а потом уже поездом в Донецк – это холод. Несмотря на то, что прибыли на учебу в августе.И еда совершенно другая, непривычные продукты, сало, которое Адам не ест до сих пор, даже не пробовал. Ведь он – мусульманин. И еще солянку – просто очень этот суп не любит.Уже потом пришла любовь к пельменям и борщу, но в семье нашего героя едят и другие блюда.Большая часть жизни – в РоссииРазвал СССР стал трагедией и для африканских студентов, которые учились в вузах на его территории. Они остались между небом и землей – Чад за них платить перестал, все связи были нарушены, а денег, чтоб вернуться, у студентов зачастую не было.Так Адам остался в Симферополе. Он уже более 36 лет не был на родине. И все беды переживал вместе с бывшими гражданами Советского Союза."90-е годы были жуткие, особенно когда была Украина. Один доллар стоил полторы тысячи карбованцев", – вспоминает Адам.В это смутное время он расписался со своей первой женой, работать врачом не получилось – надо было кормить семью. И Адам Буа пошел в мебельный цех. Где и трудится до сих пор.Адам на хорошем счету у дирекции фабрики и у соседей – ведь он, не нарушая законов ислама, не выпивает и, следовательно, его не тянет на приключения.Теперь у Адама есть вторая жена и двое детей. И еще приемная дочь.Сейчас в Крыму из Республики Чад – он один. Соотечественников больше нет. А в самом Чаде в живых остались только сестра и брат. И множество племянников – семьи в этой африканской стране очень многодетные: 10 детей – норма.С родственниками Адам связывается через интернет. Расспрашивает, как им живется, рассказывает о своей жизни в Крыму. И о том, как в 2014 году в Крымскую весну ходил на площадь перед Госсоветом в Симферополе на митинги за Россию.Кого поддерживает Африка"Россия на правильном пути. Запад только эксплуатирует богатство разных стран. Когда я говорю "запад", я имею ввиду Западную Европу и Америку. Они воруют наше богатство и жируют. Я могу вам привести простой пример. После окончания Второй мировой войны французы нам независимость не дали. Запад положил карту Африки на стол и делил ее как торт: это принадлежит Англии, это – Франции, это – Португалии, это – Испании. И творили, что хотели. Советский Союз помогал странам Африки добиваться своей независимости. Но независимость в 1960 году нам дали номинально, Республика Чад до сих пор зависит от французов", – говорит Адам.Африка очень богатая, в ней есть нефть, золото, алмазы, металлы. Но все это за редким исключением добывают иностранные кампании и сырьем переправляют в ту же Францию. А в самой Африке нет даже переработки добытого сырья, за исключением Нигерии, Южной Африки и Анголы.По его мнению, африканцев превратили в рабов и благодаря этому построили Америку. Комментируя те революции, которые сейчас происходят в африканских странах, Адам замечает, что Франция фактически стравливает близкие народы, заставляя одних воевать против других, организует гражданские войны, обвиняя некоторые правительства, которые сами же и поставили, в нелегитимности. Аналогичные планы у Запада и на Россию, уверен Адам:При этом Адам Буа не отрицает, что у России тоже есть интересы в Африке. Но – "Россия самая честная"."Помимо БРИКСа Россия еще создала банк "Развитие". И это очень хорошо, это замена Международного валютного фонда. Потому что Международный валютный фонд, когда какая-нибудь страна из Африки просит помощь, дает кредит с условиями, что они должны какие-то реформы делать в этой стране, впустить западные предприятия. То есть с нашей стороны они получают выгоды. Мы только беднеем, а они богатеют".Из исключительно положительных примеров сотрудничества Африки с СССР и Россией Адам вспоминает Ассуанскую плотину в Египте, построенную еще при Советском Союзе, и атомную электростанцию в Буркина-Фасо – первую, которую построят в Африке. То есть огромные инфраструктурные проекты, позволяющие достичь экономических и социальных прорывов.36 лет в КрымуАдаму очень нравится в Крыму – и климат, и люди. Скучает по своим, конечно. Изо всех, с кем учились, в Крыму остался только один друг из Конго, преподает экономику в аграрном университете.Что хотел бы поменять здесь, так это нравы: юбки у женщин бы чуть подлиннее да декольте поскромнее. А в Чад хотел бы перенести нашу российскую доброту:"У нас там из-за социальных проблем люди немножко озверели, они друг друга готовы сожрать", – с сожалением замечает он.Своим домом Адам считает и Африку, и Россию. Ведь здесь проведена большая часть жизни.Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskiy-gerb-krymskogo-serba-chem-krym-pokhozh-i-ne-pokhozh-na-serbiyu-1131081194.html

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, новые русские: иностранцы в крыму, авторы, республика чад, адам буа , россия, африка, общество