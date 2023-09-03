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Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию

Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию

Йовица Тодорович в Крыму живет совсем немного – с конца мая. А до этого – в Америке, Черногории, Белоруссии и в Москве. Хотя родился в городке Крушевац – в 200... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T17:19

2023-09-03T17:19

2023-09-03T17:19

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Йовица Тодорович в Крыму живет совсем немного – с конца мая. А до этого – в Америке, Черногории, Белоруссии и в Москве. Хотя родился в городке Крушевац – в 200 километрах от Белграда - столицы Сербии. Наша с ним встреча была сложной: никак не могли застать активного серба на месте.На работу из МосквыЕсли на карте ставить флажки, где Йовица работал, то их потребуется немало. То кафе, то гостиницы – в миллионнике-Ростове, на Рублевке, в Барвихе… Кризис-маркетинг: запустить, наладить, настроить бизнес – это к нему. Как часто бывает у южных людей – а люди с Балкан тоже южные – в Крыму оказался по личной просьбе хозяина ресторана, давнего друга отца. Правда, это оказался счастливый случай, так как Йовица уже устал от московского темпа жизни и подумывал о более спокойном, чем столичное, существовании:"Не хотел больше по два-три часа на работу в одну сторону ездить. Я посчитал, что, если я еще так 30 лет поработаю, то где-то пять лет проведу в метро. Здесь же все близко".И вот Крымский мост, а за ним, после двух часов по трассе "Таврида", - Симферополь. И сразу в гущу ресторанного бизнеса. Никакого спокойствия.Говорит, что, даже понимая, где находится Крым, ему абсолютно не страшно было сюда ехать, потому что, во-первых, полуострову ничего не грозит, а, во-вторых, "человек может и на лестнице упасть, если судьба".Кстати, про судьбу. Жена у Тодоровича – белоруска. Дружба восточных и западных славян переросла в любовь. Хотя, по словам нашего собеседника, ни русские, ни белорусы, ни крымчане на сербов не похожи.Чего сербу не хватает в КрымуКак не похожи на сербов люди в фильмах режиссера, которого очень любят в России – Эмира Кустурицы. По крайней мере, именно это утверждает Йовица:"Кустурица всегда использовал самую дешевую актерскую силу, работал с цыганами, чтобы дешевле было. У него сейчас очень много снималось кино даже на Кубе, потому что тоже там все недорого. И его юмор – это юмор не сербов, а сербских цыган, он использует их притчи. Самые похожие сербские характеры - в фильме "Завет".В Крыму Йовице пока не хватает общения с соотечественниками. В Симферополе, кроме своего повара, он не знает ни одного."Меня обещали познакомить. Говорят, есть еще в Ялте и в Севастополе. Оперный театр в Севастополе строит сербская компания. Да и во всей России нет большой нашей общины, только маленькие. Я в Москве начинал процесс создания большой, сильной общины, ведь в России не менее 20 тысяч сербов живут и работают, но срочно сюда приехал. Так что пока этот процесс притормозил", - надеется встретить земляков наш собеседник.Активный и деятельный Тодорович сетует, что все ему в Крыму очень нравится, и люди добрые. Но есть нюансы."Тяжело дается найти молодых работников. Вроде вот устроился повар нормальный, честный, порядочный. А потом звонит: "Меня побили 10 человек, я в больнице". А на следующий день выходит на работу без царапины. Вот такая безответственность".И еще никак не может найти хорошего мяса – основы балканской кухни. Но попыток не оставляет."У нас в Сербии намного больше натуральных продуктов, ягненка там не кормят, сам пасется. И сыра найти хорошего не могу. И помидоров. Про Москву даже и не говорю – все еще хуже".Двуглавые орлы-братьяНа галстуке у нашего собеседника – российский герб – двуглавый орел. Кстати, очень похожий на орла сербского. Йовица перехватывает мой взгляд:"Это мне один наш гость подарил. Мы с ним разговорились о монастырях на греческом Афоне, где есть и сербский монастырь Хиландар".А еще рассказывает, что совсем не выспался: перед самым закрытием в ресторан приехали люди в камуфляже."Солдаты с СВО. Мы с ними до четырех утра сидели, разговаривали. Они мне шевроны подарили. Прямо с себя сняли и подарили", - хлопает себя по плечу Тодорович.Йовица и сам хорошо знает, что такое защищать родину. В Сербии очень многие знают и помнят 1992-1993 год, а потом американские бомбардировки 1999 года. Через три года после этого Йовица Тодорович и сам встал под ружье – пошел в армию. Но, как человек абсолютно мирной профессии, говорит об этом неохотно.А пока он хочет простого – вкусно кормить россиян, которые в свое время пришли на помощь маленькой Сербии. И получить паспорт России – такой же красный, как сербский. И с почти таким же двуглавым орлом.Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230824/provansalnyy-chelovek-kak-russkiy-frantsuz-v-krymu-rastit-vinograd-1130855324.html

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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