Рейтинг@Mail.ru
Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230903/rossiyskiy-gerb-krymskogo-serba-chem-krym-pokhozh-i-ne-pokhozh-na-serbiyu-1131081194.html
Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию
Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию
Йовица Тодорович в Крыму живет совсем немного – с конца мая. А до этого – в Америке, Черногории, Белоруссии и в Москве. Хотя родился в городке Крушевац – в 200... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T17:19
2023-09-03T17:19
эксклюзивы риа новости крым
новые русские: иностранцы в крыму
крым
йовица тодорович
авторы
балаклава
мнения
общество
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131132400_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5beaa37fa8c99026fc4027acb92cba15.jpg
Йовица Тодорович в Крыму живет совсем немного – с конца мая. А до этого – в Америке, Черногории, Белоруссии и в Москве. Хотя родился в городке Крушевац – в 200 километрах от Белграда - столицы Сербии. Наша с ним встреча была сложной: никак не могли застать активного серба на месте.На работу из МосквыЕсли на карте ставить флажки, где Йовица работал, то их потребуется немало. То кафе, то гостиницы – в миллионнике-Ростове, на Рублевке, в Барвихе… Кризис-маркетинг: запустить, наладить, настроить бизнес – это к нему. Как часто бывает у южных людей – а люди с Балкан тоже южные – в Крыму оказался по личной просьбе хозяина ресторана, давнего друга отца. Правда, это оказался счастливый случай, так как Йовица уже устал от московского темпа жизни и подумывал о более спокойном, чем столичное, существовании:"Не хотел больше по два-три часа на работу в одну сторону ездить. Я посчитал, что, если я еще так 30 лет поработаю, то где-то пять лет проведу в метро. Здесь же все близко".И вот Крымский мост, а за ним, после двух часов по трассе "Таврида", - Симферополь. И сразу в гущу ресторанного бизнеса. Никакого спокойствия.Говорит, что, даже понимая, где находится Крым, ему абсолютно не страшно было сюда ехать, потому что, во-первых, полуострову ничего не грозит, а, во-вторых, "человек может и на лестнице упасть, если судьба".Кстати, про судьбу. Жена у Тодоровича – белоруска. Дружба восточных и западных славян переросла в любовь. Хотя, по словам нашего собеседника, ни русские, ни белорусы, ни крымчане на сербов не похожи.Чего сербу не хватает в КрымуКак не похожи на сербов люди в фильмах режиссера, которого очень любят в России – Эмира Кустурицы. По крайней мере, именно это утверждает Йовица:"Кустурица всегда использовал самую дешевую актерскую силу, работал с цыганами, чтобы дешевле было. У него сейчас очень много снималось кино даже на Кубе, потому что тоже там все недорого. И его юмор – это юмор не сербов, а сербских цыган, он использует их притчи. Самые похожие сербские характеры - в фильме "Завет".В Крыму Йовице пока не хватает общения с соотечественниками. В Симферополе, кроме своего повара, он не знает ни одного."Меня обещали познакомить. Говорят, есть еще в Ялте и в Севастополе. Оперный театр в Севастополе строит сербская компания. Да и во всей России нет большой нашей общины, только маленькие. Я в Москве начинал процесс создания большой, сильной общины, ведь в России не менее 20 тысяч сербов живут и работают, но срочно сюда приехал. Так что пока этот процесс притормозил", - надеется встретить земляков наш собеседник.Активный и деятельный Тодорович сетует, что все ему в Крыму очень нравится, и люди добрые. Но есть нюансы."Тяжело дается найти молодых работников. Вроде вот устроился повар нормальный, честный, порядочный. А потом звонит: "Меня побили 10 человек, я в больнице". А на следующий день выходит на работу без царапины. Вот такая безответственность".И еще никак не может найти хорошего мяса – основы балканской кухни. Но попыток не оставляет."У нас в Сербии намного больше натуральных продуктов, ягненка там не кормят, сам пасется. И сыра найти хорошего не могу. И помидоров. Про Москву даже и не говорю – все еще хуже".Двуглавые орлы-братьяНа галстуке у нашего собеседника – российский герб – двуглавый орел. Кстати, очень похожий на орла сербского. Йовица перехватывает мой взгляд:"Это мне один наш гость подарил. Мы с ним разговорились о монастырях на греческом Афоне, где есть и сербский монастырь Хиландар".А еще рассказывает, что совсем не выспался: перед самым закрытием в ресторан приехали люди в камуфляже."Солдаты с СВО. Мы с ними до четырех утра сидели, разговаривали. Они мне шевроны подарили. Прямо с себя сняли и подарили", - хлопает себя по плечу Тодорович.Йовица и сам хорошо знает, что такое защищать родину. В Сербии очень многие знают и помнят 1992-1993 год, а потом американские бомбардировки 1999 года. Через три года после этого Йовица Тодорович и сам встал под ружье – пошел в армию. Но, как человек абсолютно мирной профессии, говорит об этом неохотно.А пока он хочет простого – вкусно кормить россиян, которые в свое время пришли на помощь маленькой Сербии. И получить паспорт России – такой же красный, как сербский. И с почти таким же двуглавым орлом.Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230824/provansalnyy-chelovek-kak-russkiy-frantsuz-v-krymu-rastit-vinograd-1130855324.html
https://crimea.ria.ru/20230828/krasota-i-svoboda-chem-shveytsartsa-pokoril-poluostrov-krym-1130635841.html
крым
балаклава
сербия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/03/1131132400_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_c2f3e6244fb61d1a3c779b6e6f6bf8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые русские: иностранцы в крыму, крым, йовица тодорович, авторы, балаклава, мнения, общество, сербия
Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию

Чего сербам не хватает в Крыму: как живет и работает в Симферополе менеджер из Крушеваца

17:19 03.09.2023
 
© РИА Новости КрымЙовица Тодорович
Йовица Тодорович - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Йовица Тодорович в Крыму живет совсем немного – с конца мая. А до этого – в Америке, Черногории, Белоруссии и в Москве. Хотя родился в городке Крушевац – в 200 километрах от Белграда - столицы Сербии. Наша с ним встреча была сложной: никак не могли застать активного серба на месте.

На работу из Москвы

Если на карте ставить флажки, где Йовица работал, то их потребуется немало. То кафе, то гостиницы – в миллионнике-Ростове, на Рублевке, в Барвихе… Кризис-маркетинг: запустить, наладить, настроить бизнес – это к нему. Как часто бывает у южных людей – а люди с Балкан тоже южные – в Крыму оказался по личной просьбе хозяина ресторана, давнего друга отца. Правда, это оказался счастливый случай, так как Йовица уже устал от московского темпа жизни и подумывал о более спокойном, чем столичное, существовании:
"Не хотел больше по два-три часа на работу в одну сторону ездить. Я посчитал, что, если я еще так 30 лет поработаю, то где-то пять лет проведу в метро. Здесь же все близко".
И вот Крымский мост, а за ним, после двух часов по трассе "Таврида", - Симферополь. И сразу в гущу ресторанного бизнеса. Никакого спокойствия.
"Я первое время Крым вообще не видел, я на ресторан смотрел - что надо сделать. Первый выходной у меня был спустя месяц непрерывной работы. И потом уже поехали в Балаклаву. И то погода плохой оказалась, пришлось вернуться, не отдохнув. Крым показался мне очень похожим на Черногорию - красивая природа. Но инфраструктура, конечно, еще не до конца развита. Но я вижу, что многое делается", - рассказывает Тодорович.
Говорит, что, даже понимая, где находится Крым, ему абсолютно не страшно было сюда ехать, потому что, во-первых, полуострову ничего не грозит, а, во-вторых, "человек может и на лестнице упасть, если судьба".
Кстати, про судьбу. Жена у Тодоровича – белоруска. Дружба восточных и западных славян переросла в любовь. Хотя, по словам нашего собеседника, ни русские, ни белорусы, ни крымчане на сербов не похожи.
Патрис Ле Ланн - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 07:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград

Чего сербу не хватает в Крыму

Как не похожи на сербов люди в фильмах режиссера, которого очень любят в России – Эмира Кустурицы. По крайней мере, именно это утверждает Йовица:
"Кустурица всегда использовал самую дешевую актерскую силу, работал с цыганами, чтобы дешевле было. У него сейчас очень много снималось кино даже на Кубе, потому что тоже там все недорого. И его юмор – это юмор не сербов, а сербских цыган, он использует их притчи. Самые похожие сербские характеры - в фильме "Завет".
В Крыму Йовице пока не хватает общения с соотечественниками. В Симферополе, кроме своего повара, он не знает ни одного.
"Меня обещали познакомить. Говорят, есть еще в Ялте и в Севастополе. Оперный театр в Севастополе строит сербская компания. Да и во всей России нет большой нашей общины, только маленькие. Я в Москве начинал процесс создания большой, сильной общины, ведь в России не менее 20 тысяч сербов живут и работают, но срочно сюда приехал. Так что пока этот процесс притормозил", - надеется встретить земляков наш собеседник.
Активный и деятельный Тодорович сетует, что все ему в Крыму очень нравится, и люди добрые. Но есть нюансы.
"Тяжело дается найти молодых работников. Вроде вот устроился повар нормальный, честный, порядочный. А потом звонит: "Меня побили 10 человек, я в больнице". А на следующий день выходит на работу без царапины. Вот такая безответственность".
И еще никак не может найти хорошего мяса – основы балканской кухни. Но попыток не оставляет.
"У нас в Сербии намного больше натуральных продуктов, ягненка там не кормят, сам пасется. И сыра найти хорошего не могу. И помидоров. Про Москву даже и не говорю – все еще хуже".
Несмотря на это, в планах у Йовицы – расширение сети сербских ресторанов на полуострове. И прямо признается, что в Крыму он надолго. На получение российского гражданства уже подавал в Москве, но в связи с переездом на полуостров придется проходить весь путь заново.
Швейцарец Сандро Фонтана вместе с женой выращивают страусов в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа, 07:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым

Двуглавые орлы-братья

На галстуке у нашего собеседника – российский герб – двуглавый орел. Кстати, очень похожий на орла сербского. Йовица перехватывает мой взгляд:
"Это мне один наш гость подарил. Мы с ним разговорились о монастырях на греческом Афоне, где есть и сербский монастырь Хиландар".
А еще рассказывает, что совсем не выспался: перед самым закрытием в ресторан приехали люди в камуфляже.
"Солдаты с СВО. Мы с ними до четырех утра сидели, разговаривали. Они мне шевроны подарили. Прямо с себя сняли и подарили", - хлопает себя по плечу Тодорович.
Йовица и сам хорошо знает, что такое защищать родину. В Сербии очень многие знают и помнят 1992-1993 год, а потом американские бомбардировки 1999 года. Через три года после этого Йовица Тодорович и сам встал под ружье – пошел в армию. Но, как человек абсолютно мирной профессии, говорит об этом неохотно.
А пока он хочет простого – вкусно кормить россиян, которые в свое время пришли на помощь маленькой Сербии. И получить паспорт России – такой же красный, как сербский. И с почти таким же двуглавым орлом.
Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовые русские: иностранцы в КрымуКрымЙовица ТодоровичАвторыБалаклаваМненияОбществоСербия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Атаку украинских беспилотников пресекли в Курской области
18:26Идеальный старт бархатного сезона: прогноз погоды в Крыму
17:55Кому обязательно вакцинироваться от гриппа - в Крыму назвали группы риска
17:52Олигарха Коломойского лишили гражданства Украины – СМИ
17:19Российский герб крымского серба: чем Крым похож и не похож на Сербию
16:40В Крыму и Севастополе почтили память жертв террористических актов
16:17Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции
15:47Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена
15:33В Симферополь доставят ковчег с мощами святого Георгия Победоносца
15:07Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста днем в воскресенье
14:46Эксперт назвал скрытую цель попыток высадить десант ВСУ в Крыму
14:29Минус 650 боевиков ВСУ и 5 складов боеприпасов: армия России громит врага
14:07Российские летчики сбили украинский МиГ-29 на Запорожье
13:45Возможны подтопления: на Сочи обрушатся ливни с градом и смерчи
13:29В порту Рени разбиты хранилища с топливом для военной техники ВСУ
13:08Над Белгородской областью уничтожен вражеский беспилотник
12:41Удары по пункту пропуска и селам Белгородчины: есть погибший и раненые
12:19Армия России уничтожила пять вражеских складов с ракетами С-200 в ДНР
12:01Бойцы "Днепра" разбили позиции подразделений ВСУ на Херсонщине
11:40Российскому ВПК нужно производить больше малогабаритной техники – эксперт
Лента новостейМолния