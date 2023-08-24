https://crimea.ria.ru/20230824/provansalnyy-chelovek-kak-russkiy-frantsuz-v-krymu-rastit-vinograd-1130855324.html

"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград

"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград - РИА Новости Крым, 24.08.2023

"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград

Высокий человек под палящим крымским солнцем низко склоняется к небольшим виноградным кустам. Таким маленьким, что они еще не подвязаны на шпалеры. Гладит их по РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T07:48

2023-08-24T07:48

2023-08-24T10:15

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Высокий человек под палящим крымским солнцем низко склоняется к небольшим виноградным кустам. Таким маленьким, что они еще не подвязаны на шпалеры. Гладит их по листьям, как детей гладят по голове. И, как детей, называет по именам:- Вот там Гренаш, там Алиготе, здесь Санджовезе, правее Мальбек, а это полоса – Сенсо.Этот мужчина – француз с российским паспортом. И его призвание – выращивать виноград в Крыму.Русские корни французской лозыО сортах винограда, его выращивании, о том, какое вино из какого сорта получится, Патрис Ле Ланн может говорить часами – сказывается южный темперамент: наш герой родом из Марселя. В Москву впервые приехал в 1994 году и сначала занимался далеким от виноградарства делом – косметологией. Говорит, что интерес к России у него был всегда: давали о себе знать русские корни. Дедушка, капитан царской армии, эмигрировал вместе с Белым движением. Бабушка еле нашла своего мужа в водовороте гражданской войны."Это хорошая история любви. Моя бабушка не знала, что ее муж жив. Когда она узнала, что он живет в Болгарии, то все продала, чтобы уехать из страны. Новую жизнь они вместе начали во Франции, работали на заводе. Бабушка получила французское гражданство только после 1945 года. Я никогда не чувствовал, что я где-то немножечко русский – я точно знал об этом всегда. И интерес к России у меня всегда был", - улыбается Патрис.Он говорит, что больше всего в России его удивила готовность людей к переменам. Россияне охотно подхватывают идеи, активны, готовы рисковать и пробовать, у них есть блеск в глазах, несмотря на массу проблем.Патрис Ле Ланн уже почти 30 лет живет в РФ, у него русская жена и отличный русский язык. И российский паспорт. И жизнь в России, такая "страшная" для некоторых европейцев.Вкус Сен-Тропе в КрымуСвои 200 га виноградников в Крыму Патрис знает поименно. Землю выбирал сам. Сначала, правда, с партнерами думали разбить виноградник в Краснодарском крае."Но там земля стоит дороже, чем в Крыму, и, я думаю, дороже, чем в Севастополе. И мы нашли компромисс между стоимостью и возможностями. Бахчисарайский район – изначально отличное место для виноделия", - рассказывает наш собеседник.Мы взбиваем ногами пыль на проселочных дорогах между виноградниками, поднимаемся на холм и спускаемся. И снова движемся наверх – к точке, откуда на горизонте видно море."Чувствуете ветер? Он здесь постоянный. Эта уникальность и панорама очень хороши для винограда. Тут воздух крутится", - замечает винодел.По правую руку от нас виноградники уже большие, вдоль рядов лозы нежно тарахтит комбайн.Патрис называет несколько известных в Крыму винодельческих фирм, это их лозы курчавятся."Соседи наши. На поле мы не конкуренты, мы одна семья виноделов, у нас одинаковые проблемы и задачи – сделать вино и его продать", - объясняет российский француз отношения с коллегами.Он быстро и ловко оперирует цифрами процентовки сахара в разных сортах винограда, тут же рассчитывает, сколько спирта даст центнер того или иного винограда и при каких условиях. В общем, сразу видно, что он на этом съел собаку. Или как там эта поговорка звучит у французов?Цель Патриса – производство тихих вин. На закладку шпалер в прошлом и позапрошлом году его фирма получила от государства почти 5 млн рублей. И на покупку саженцев – еще 27,5. Но выращивают здесь не только отечественные сорта."В Крыму сорта Сенсо ни у кого нет", - хвастается Патрис Ле Ланн.Саженцы везли из Франции. И из них Патрис через 3-4 года попробует сделать розовое вино, похожее на то, что пьют во Франции.История о милосердии с поля Альминского сраженияПока лозы набираются сил, Патрис и его партнеры уже принимают участие в различных винных мероприятиях и фестивалях, изучили рынок продаж, открыли несколько небольших винных магазинов в Москве. То есть, когда первое вино будет разливаться, к его продаже в розницу уже будет все готово – от места на полке до названия компании. Которое, кстати, донельзя крымское.Патрис признается, что в самом начале винодельческого пути ему было очень важно найти общее между понятиями "вино", "Франция", "Россия" и "Крым". И общее нашлось – участие французов в Крымской войне:"Наши виноградники находятся недалеко от поля Альминского сражения. В Париже даже есть Альминский мост. Однажды я увидел одну картинку: девушка одета как зуав – красная юбка, синяя куртка, а на плече бочонок. Эти дамы были на первой линии фронта, в том числе и в Альминском сражении. Они из бочонков поили спиртом или вином раненых солдат. Они на поле боя были без оружия - вино было их оружием. И тогда я подумал, что вот наш Вивандьер. Так назывались эти женщины, которые подобно английским сестрам милосердия приехали в Крым за французскими солдатами".Эта красивая и правдивая история – о милосердии и мире. Такой урок русский по происхождению француз вынес из свидетельств о несправедливой Крымской войне.Здесь, в Крыму, Ле Ланн занимается не быстрым, но очень интересным и благородным бизнесом, который в современной Франции был бы, по его словам, совершенно невозможен."Во Франции землю продают только вместе с уже посаженными виноградниками. Цена гораздо выше и возможности для творчества нет. Мне же интереснее начинать свою собственную историю - название, вино, бутылка, выбор саженцев… Это не бизнес, это большое удовольствие".Он снова и снова наклоняется над кустиками винограда, выдергивает сорняки, замечает, что, может, и игристое будет делать тоже, что пригласит из Франции друзей-виноделов, и что вон там – на холмах –построит беседку с видом на море для друзей и туристов. И, может быть, личный дом.

https://crimea.ria.ru/20230822/ot-nemetskogo-biznesa-v-selo-zachem-yakhtsmen-poselilsya-v-glubinke-kryma-1130753782.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, виноделие в крыму, авторы, бахчисарайский район, общество, патрис ле ланн , сельское хозяйство, россия, крымская война