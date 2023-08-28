https://crimea.ria.ru/20230828/krasota-i-svoboda-chem-shveytsartsa-pokoril-poluostrov-krym-1130635841.html

Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым

Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым

На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T07:26

2023-08-28T07:26

2023-08-28T07:26

эксклюзивы риа новости крым

крым

севастополь

новые русские: иностранцы в крыму

авторы

сандро фонтана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130976512_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_777e4c89772a238a3e32fc8861d46183.jpg.webp

На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые руки. Будто жил тут с рождения. И зовут его Сандро – чем не южное имя. Только ударение на первый слог. И родом наш крымский фермер из чинной европейской Швейцарии.Мы переезжаем в Крым!- Я, когда начали строить ферму, в магазин в Орлином приходил за стройматериалами, все на пальцах объяснял, на бумажке писал, что мне надо, сколько, - рассказывает Сандро Фонтана, айтишник из-под Давоса.Объясняемся на дикой смеси русского, немецкого и английского. И еще жестами. Но прекрасно друг друга понимаем.В том, что он оказался в Крыму, виновата любовь. Десять лет назад познакомился по интернету с девушкой из России. Начали общаться, потом Сандро прилетел в Москву, затем Алена в Швейцарию. Поженились. Родили сына.- И я понял, что я не хочу такой жизни для своих детей, как у нас в Швейцарии. Да, там очень безопасно, очень стабильно, никаких внезапностей. Но нет свободы. Скучно. Этот порядок психологически давит. Вы представляете, после 10 вечера, если живешь в многоквартирном доме, нельзя смывать унитаз – чтобы не побеспокоить соседей.И тогда Алена и Сандро придумали, как им жить дальше. Решимости придала пандемия коронавируса, когда запретов стало еще больше. Составили план, все тщательно расписали. И поехали осуществлять мечты в Россию, в Крым.- Я мужу сказала, что в России поеду только в Крым, хотя я сама жила и в Москве, и в Забайкалье и еще в советское время в Приднестровье, и в Белгороде. А на западе Крыма я работала какое-то время еще студенткой, каждое лето. И родители мои тоже в Крыму жить хотели. Папа еще при Украине хотел приехать и даже продумывал это все. А потом ррраз – и Крым российский. И он говорит: "Классно, ничего придумывать с видом на жительство не надо, теперь Крым русский. Мы переезжаем".Алена тоже отмечает, что швейцарские порядки для русского смерть, хотя в Европе, признает она, очень высокий уровень жизни, хороший уровень дохода и высокая социальная защищенность.Ферма в горахМы сидим в беседке с видом на крымские горы, Сандро разводит руками, показывает свои владенья:- Здесь высадил 120 кустов фундука, по этой стенке – 50 грецких орехов. Это все уже не мне, это детям будет. И еще думаю высадить павловнию, - он с трудом вспоминает, как называется это дерево по-русски. - Растет быстро, а древесина у нее очень ценится. Из нее делают музыкальные инструменты и доски для сноуборда.Сандро знает, о чем говорит, ведь он жил рядом с альпийскими горнолыжными трассами.Основное дело русско-швейцарско-крымского семейства Фонтана – разведение страусов. Не на мясо, а выращивание птенцов для продажи.- Даже если птица смертельно травмируется, Садро очень ее жалко, приходится работников приглашать, чтоб страус не мучался, - говорит Алена.- Но я очень хочу! Только как сдать экзамен по русскому – не представляю! Думал, зимой буду учить язык, но и зимой на ферме всегда есть работа: то страус сломает загородку, надо чинить, то по дому что-то…Крымская ШвейцарияДвое сыновей Алены и Сандро – билингвы, а изначально будущие супруги общались на интернациональном английском. Потом, уже в Швейцарии, Алена выучила немецкий.- Я всегда старалась подтягивать разговорный английский, и наша переписка с Сандро была для меня хорошей практикой. Вот мы с ним общались, и я так двух зайцев убила - английский подтянула и мужа нашла, - улыбается Алена Фонтана.Родители Сандро уже приезжали сюда, в Крым, на ферму. Им понравилось. А еще Алена рассказывает, что совсем недавно сюда, в Орлиное, приезжала еще пара швейцарцев. Ехали присмотреться и проконсультироваться, как бы им тоже остаться на полуострове.Сандро одобрительно кивает, когда я замечаю, что Байдарскую долину, где расположено село Орлиное, называют "крымской Швейцарией".- Похоже. Но Швейцария разная: в сторону Женевы больше холмистая, есть виноградники. А мы жили возле Давоса, там высокие Альпы. Страна маленькая, но очень разнообразная пейзажами – как Крым.- Крым тоже очень разный: запад и юг полуострова сравнить нельзя – совершенно разные виды. Крым волшебный, - добавляет Алена.Вот моя деревня, вот мой дом родной- Мы каждый год уезжаем в Швейцарию на католическое Рождество (25 декабря – ред.), стараемся родителей Сандро навестить. И так получается, что и православное Рождество (7 января) мы тоже там отмечаем, - говорит Алена.Тем временем Сандро по традиции европейского мужчины не гонит свою женщину на кухню, а сам идет к плите, чтобы сварить нам кофе.- Мой муж очень хорошо готовит. Особенно итальянское блюда, ризотто. У него мама итальянка, - с гордостью рассказывает Алена."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>И тут я понимаю, почему что-то такое яркое и южное есть в Сандро Фонтана.С дымящимися чашками возвращается и сам Сандро.- Я еще хорошо хлеб пеку в духовке. Сам. Мне местный хлеб не нравится. Не то, чтобы он плохой, но не такой, к которому я привык с детства.Чуть выше Орлиного, по трассе на Южный берег Крыма, расположен знаменитый ресторан, где уже 60 лет делают чебуреки. Конечно же, мы и про них спрашиваем.- Первые сто штук мне нравились, потом нет, - шутит наш крымский швейцарец.- Люди в Крыму очень милые. Помогают. Нас тут почему-то все знают. Что здесь швейцарец и его страусы живут, - улыбается Сандро. – Это моя деревня.Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

https://crimea.ria.ru/20230822/ot-nemetskogo-biznesa-v-selo-zachem-yakhtsmen-poselilsya-v-glubinke-kryma-1130753782.html

https://crimea.ria.ru/20230827/krymskiy-dinozavr-kak-strausy-v-predgoryakh-obosnovalis-1130724573.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

крым, севастополь, новые русские: иностранцы в крыму, авторы, сандро фонтана