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Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым
Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым
На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T07:26
2023-08-28T07:26
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крым
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сандро фонтана
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На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые руки. Будто жил тут с рождения. И зовут его Сандро – чем не южное имя. Только ударение на первый слог. И родом наш крымский фермер из чинной европейской Швейцарии.Мы переезжаем в Крым!- Я, когда начали строить ферму, в магазин в Орлином приходил за стройматериалами, все на пальцах объяснял, на бумажке писал, что мне надо, сколько, - рассказывает Сандро Фонтана, айтишник из-под Давоса.Объясняемся на дикой смеси русского, немецкого и английского. И еще жестами. Но прекрасно друг друга понимаем.В том, что он оказался в Крыму, виновата любовь. Десять лет назад познакомился по интернету с девушкой из России. Начали общаться, потом Сандро прилетел в Москву, затем Алена в Швейцарию. Поженились. Родили сына.- И я понял, что я не хочу такой жизни для своих детей, как у нас в Швейцарии. Да, там очень безопасно, очень стабильно, никаких внезапностей. Но нет свободы. Скучно. Этот порядок психологически давит. Вы представляете, после 10 вечера, если живешь в многоквартирном доме, нельзя смывать унитаз – чтобы не побеспокоить соседей.И тогда Алена и Сандро придумали, как им жить дальше. Решимости придала пандемия коронавируса, когда запретов стало еще больше. Составили план, все тщательно расписали. И поехали осуществлять мечты в Россию, в Крым.- Я мужу сказала, что в России поеду только в Крым, хотя я сама жила и в Москве, и в Забайкалье и еще в советское время в Приднестровье, и в Белгороде. А на западе Крыма я работала какое-то время еще студенткой, каждое лето. И родители мои тоже в Крыму жить хотели. Папа еще при Украине хотел приехать и даже продумывал это все. А потом ррраз – и Крым российский. И он говорит: "Классно, ничего придумывать с видом на жительство не надо, теперь Крым русский. Мы переезжаем".Алена тоже отмечает, что швейцарские порядки для русского смерть, хотя в Европе, признает она, очень высокий уровень жизни, хороший уровень дохода и высокая социальная защищенность.Ферма в горахМы сидим в беседке с видом на крымские горы, Сандро разводит руками, показывает свои владенья:- Здесь высадил 120 кустов фундука, по этой стенке – 50 грецких орехов. Это все уже не мне, это детям будет. И еще думаю высадить павловнию, - он с трудом вспоминает, как называется это дерево по-русски. - Растет быстро, а древесина у нее очень ценится. Из нее делают музыкальные инструменты и доски для сноуборда.Сандро знает, о чем говорит, ведь он жил рядом с альпийскими горнолыжными трассами.Основное дело русско-швейцарско-крымского семейства Фонтана – разведение страусов. Не на мясо, а выращивание птенцов для продажи.- Даже если птица смертельно травмируется, Садро очень ее жалко, приходится работников приглашать, чтоб страус не мучался, - говорит Алена.- Но я очень хочу! Только как сдать экзамен по русскому – не представляю! Думал, зимой буду учить язык, но и зимой на ферме всегда есть работа: то страус сломает загородку, надо чинить, то по дому что-то…Крымская ШвейцарияДвое сыновей Алены и Сандро – билингвы, а изначально будущие супруги общались на интернациональном английском. Потом, уже в Швейцарии, Алена выучила немецкий.- Я всегда старалась подтягивать разговорный английский, и наша переписка с Сандро была для меня хорошей практикой. Вот мы с ним общались, и я так двух зайцев убила - английский подтянула и мужа нашла, - улыбается Алена Фонтана.Родители Сандро уже приезжали сюда, в Крым, на ферму. Им понравилось. А еще Алена рассказывает, что совсем недавно сюда, в Орлиное, приезжала еще пара швейцарцев. Ехали присмотреться и проконсультироваться, как бы им тоже остаться на полуострове.Сандро одобрительно кивает, когда я замечаю, что Байдарскую долину, где расположено село Орлиное, называют "крымской Швейцарией".- Похоже. Но Швейцария разная: в сторону Женевы больше холмистая, есть виноградники. А мы жили возле Давоса, там высокие Альпы. Страна маленькая, но очень разнообразная пейзажами – как Крым.- Крым тоже очень разный: запад и юг полуострова сравнить нельзя – совершенно разные виды. Крым волшебный, - добавляет Алена.Вот моя деревня, вот мой дом родной- Мы каждый год уезжаем в Швейцарию на католическое Рождество (25 декабря – ред.), стараемся родителей Сандро навестить. И так получается, что и православное Рождество (7 января) мы тоже там отмечаем, - говорит Алена.Тем временем Сандро по традиции европейского мужчины не гонит свою женщину на кухню, а сам идет к плите, чтобы сварить нам кофе.- Мой муж очень хорошо готовит. Особенно итальянское блюда, ризотто. У него мама итальянка, - с гордостью рассказывает Алена."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград &gt;&gt;И тут я понимаю, почему что-то такое яркое и южное есть в Сандро Фонтана.С дымящимися чашками возвращается и сам Сандро.- Я еще хорошо хлеб пеку в духовке. Сам. Мне местный хлеб не нравится. Не то, чтобы он плохой, но не такой, к которому я привык с детства.Чуть выше Орлиного, по трассе на Южный берег Крыма, расположен знаменитый ресторан, где уже 60 лет делают чебуреки. Конечно же, мы и про них спрашиваем.- Первые сто штук мне нравились, потом нет, - шутит наш крымский швейцарец.- Люди в Крыму очень милые. Помогают. Нас тут почему-то все знают. Что здесь швейцарец и его страусы живут, - улыбается Сандро. – Это моя деревня.Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230822/ot-nemetskogo-biznesa-v-selo-zachem-yakhtsmen-poselilsya-v-glubinke-kryma-1130753782.html
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крым, севастополь, новые русские: иностранцы в крыму, авторы, сандро фонтана
Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым

Страусы, фундук и свобода – как айтишник из Швейцарии нашел себя в Крыму

07:26 28.08.2023
 
© РИА Новости КрымШвейцарец Сандро Фонтана вместе с женой выращивают страусов в Крыму
Швейцарец Сандро Фонтана вместе с женой выращивают страусов в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости Крым
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые руки. Будто жил тут с рождения. И зовут его Сандро – чем не южное имя. Только ударение на первый слог. И родом наш крымский фермер из чинной европейской Швейцарии.

Мы переезжаем в Крым!

- Я, когда начали строить ферму, в магазин в Орлином приходил за стройматериалами, все на пальцах объяснял, на бумажке писал, что мне надо, сколько, - рассказывает Сандро Фонтана, айтишник из-под Давоса.
Объясняемся на дикой смеси русского, немецкого и английского. И еще жестами. Но прекрасно друг друга понимаем.
В том, что он оказался в Крыму, виновата любовь. Десять лет назад познакомился по интернету с девушкой из России. Начали общаться, потом Сандро прилетел в Москву, затем Алена в Швейцарию. Поженились. Родили сына.
- И я понял, что я не хочу такой жизни для своих детей, как у нас в Швейцарии. Да, там очень безопасно, очень стабильно, никаких внезапностей. Но нет свободы. Скучно. Этот порядок психологически давит. Вы представляете, после 10 вечера, если живешь в многоквартирном доме, нельзя смывать унитаз – чтобы не побеспокоить соседей.
И тогда Алена и Сандро придумали, как им жить дальше. Решимости придала пандемия коронавируса, когда запретов стало еще больше. Составили план, все тщательно расписали. И поехали осуществлять мечты в Россию, в Крым.
© РИА Новости КрымАлена и Сандро Фонтана
Алена и Сандро Фонтана - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости Крым
Алена и Сандро Фонтана
- Я мужу сказала, что в России поеду только в Крым, хотя я сама жила и в Москве, и в Забайкалье и еще в советское время в Приднестровье, и в Белгороде. А на западе Крыма я работала какое-то время еще студенткой, каждое лето. И родители мои тоже в Крыму жить хотели. Папа еще при Украине хотел приехать и даже продумывал это все. А потом ррраз – и Крым российский. И он говорит: "Классно, ничего придумывать с видом на жительство не надо, теперь Крым русский. Мы переезжаем".
Алена тоже отмечает, что швейцарские порядки для русского смерть, хотя в Европе, признает она, очень высокий уровень жизни, хороший уровень дохода и высокая социальная защищенность.
- Там все очень сильно регламентировано, ты живешь постоянно в рамках, у государства под лупой. Даже мелочах: чтобы на озере порыбачить, нужно пройти специальный курс обучения и получить лицензию. Грибов больше двух кило на человека собирать нельзя. И, выходя с грибами из леса, идешь на специальный пункт контроля. Там эти грибы перебирают, оставляют только те, что считают нужным. У меня все грузди выбросили. Я говорю, а чего это вы их выбросили? А инспектор говорит они де несъедобные. Это они у вас несъедобные, а они у нас очень даже съедобные.

Ферма в горах

Мы сидим в беседке с видом на крымские горы, Сандро разводит руками, показывает свои владенья:
- Здесь высадил 120 кустов фундука, по этой стенке – 50 грецких орехов. Это все уже не мне, это детям будет. И еще думаю высадить павловнию, - он с трудом вспоминает, как называется это дерево по-русски. - Растет быстро, а древесина у нее очень ценится. Из нее делают музыкальные инструменты и доски для сноуборда.
Сандро знает, о чем говорит, ведь он жил рядом с альпийскими горнолыжными трассами.
Основное дело русско-швейцарско-крымского семейства Фонтана – разведение страусов. Не на мясо, а выращивание птенцов для продажи.
© РИА Новости Крым

Сандро Фонтана с семьей живет в селе Орлиное

Сандро Фонтана, швейцарец, выращивающий в Крыму страусов
1 из 5

Сандро Фонтана с семьей живет в селе Орлиное

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Байдарскую долину, где расположено село, называют "крымской Швейцарией".

Ферма Сандро Фонтана в Орлином (Байдарская долина)
2 из 5

Байдарскую долину, где расположено село, называют "крымской Швейцарией".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Семейство Фонтана занимается разведением страусов

Сандро Фонтана, швейцарец, выращивающий в Крыму страусов
3 из 5

Семейство Фонтана занимается разведением страусов

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Ферма получила грант в полтора миллиона рублей от правительства Севастополя

Сандро Фонтана, швейцарец, выращивающий в Крыму страусов
4 из 5

Ферма получила грант в полтора миллиона рублей от правительства Севастополя

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Сандро мечтает получить российское гражданство - осталось "подтянуть" русский язык, чтобы сдать экзамен

Сандро Фонтана
5 из 5

Сандро мечтает получить российское гражданство - осталось "подтянуть" русский язык, чтобы сдать экзамен

© РИА Новости Крым
1 из 5

Сандро Фонтана с семьей живет в селе Орлиное

© РИА Новости Крым
2 из 5

Байдарскую долину, где расположено село, называют "крымской Швейцарией".

© РИА Новости Крым
3 из 5

Семейство Фонтана занимается разведением страусов

© РИА Новости Крым
4 из 5

Ферма получила грант в полтора миллиона рублей от правительства Севастополя

© РИА Новости Крым
5 из 5

Сандро мечтает получить российское гражданство - осталось "подтянуть" русский язык, чтобы сдать экзамен

© РИА Новости Крым
- Даже если птица смертельно травмируется, Садро очень ее жалко, приходится работников приглашать, чтоб страус не мучался, - говорит Алена.
В Крыму ферма существует уже два года. Даже получили грант в полтора миллиона от правительства Севастополя на племенное разведение страусов. Все документы оформлены на супругу, так как у главы семейства пока российского гражданства нет.
- Но я очень хочу! Только как сдать экзамен по русскому – не представляю! Думал, зимой буду учить язык, но и зимой на ферме всегда есть работа: то страус сломает загородку, надо чинить, то по дому что-то…

Крымская Швейцария

Двое сыновей Алены и Сандро – билингвы, а изначально будущие супруги общались на интернациональном английском. Потом, уже в Швейцарии, Алена выучила немецкий.
- Я всегда старалась подтягивать разговорный английский, и наша переписка с Сандро была для меня хорошей практикой. Вот мы с ним общались, и я так двух зайцев убила - английский подтянула и мужа нашла, - улыбается Алена Фонтана.
Владимир Липп - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 06:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
От немецкого бизнеса в село: зачем яхтсмен поселился в глубинке Крыма
Родители Сандро уже приезжали сюда, в Крым, на ферму. Им понравилось. А еще Алена рассказывает, что совсем недавно сюда, в Орлиное, приезжала еще пара швейцарцев. Ехали присмотреться и проконсультироваться, как бы им тоже остаться на полуострове.
Сандро одобрительно кивает, когда я замечаю, что Байдарскую долину, где расположено село Орлиное, называют "крымской Швейцарией".
- Похоже. Но Швейцария разная: в сторону Женевы больше холмистая, есть виноградники. А мы жили возле Давоса, там высокие Альпы. Страна маленькая, но очень разнообразная пейзажами – как Крым.
- Крым тоже очень разный: запад и юг полуострова сравнить нельзя – совершенно разные виды. Крым волшебный, - добавляет Алена.

Вот моя деревня, вот мой дом родной

- Мы каждый год уезжаем в Швейцарию на католическое Рождество (25 декабря – ред.), стараемся родителей Сандро навестить. И так получается, что и православное Рождество (7 января) мы тоже там отмечаем, - говорит Алена.
Тем временем Сандро по традиции европейского мужчины не гонит свою женщину на кухню, а сам идет к плите, чтобы сварить нам кофе.
- Мой муж очень хорошо готовит. Особенно итальянское блюда, ризотто. У него мама итальянка, - с гордостью рассказывает Алена.
"Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>
И тут я понимаю, почему что-то такое яркое и южное есть в Сандро Фонтана.
С дымящимися чашками возвращается и сам Сандро.
- Я еще хорошо хлеб пеку в духовке. Сам. Мне местный хлеб не нравится. Не то, чтобы он плохой, но не такой, к которому я привык с детства.
Чуть выше Орлиного, по трассе на Южный берег Крыма, расположен знаменитый ресторан, где уже 60 лет делают чебуреки. Конечно же, мы и про них спрашиваем.
- Первые сто штук мне нравились, потом нет, - шутит наш крымский швейцарец.
А еще он, как многие другие иностранцы, не ест холодец, окрошку и потроха, но любит пельмени и борщ. А Алена даже научила готовить этот русский суп со свеклой свою свекровь.
- Люди в Крыму очень милые. Помогают. Нас тут почему-то все знают. Что здесь швейцарец и его страусы живут, - улыбается Сандро. – Это моя деревня.
Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
Страусиная ферма в селе Орлиное в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Вчера, 17:37Фотоленты
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольНовые русские: иностранцы в КрымуАвторыСандро Фонтана
 
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