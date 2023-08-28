Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым

На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые руки. Будто жил тут с рождения. И зовут его Сандро – чем не южное имя. Только ударение на первый слог. И родом наш крымский фермер из чинной европейской Швейцарии.Мы переезжаем в Крым!- Я, когда начали строить ферму, в магазин в Орлином приходил за стройматериалами, все на пальцах объяснял, на бумажке писал, что мне надо, сколько, - рассказывает Сандро Фонтана, айтишник из-под Давоса.Объясняемся на дикой смеси русского, немецкого и английского. И еще жестами. Но прекрасно друг друга понимаем.В том, что он оказался в Крыму, виновата любовь. Десять лет назад познакомился по интернету с девушкой из России. Начали общаться, потом Сандро прилетел в Москву, затем Алена в Швейцарию. Поженились. Родили сына.- И я понял, что я не хочу такой жизни для своих детей, как у нас в Швейцарии. Да, там очень безопасно, очень стабильно, никаких внезапностей. Но нет свободы. Скучно. Этот порядок психологически давит. Вы представляете, после 10 вечера, если живешь в многоквартирном доме, нельзя смывать унитаз – чтобы не побеспокоить соседей.И тогда Алена и Сандро придумали, как им жить дальше. Решимости придала пандемия коронавируса, когда запретов стало еще больше. Составили план, все тщательно расписали. И поехали осуществлять мечты в Россию, в Крым.- Я мужу сказала, что в России поеду только в Крым, хотя я сама жила и в Москве, и в Забайкалье и еще в советское время в Приднестровье, и в Белгороде. А на западе Крыма я работала какое-то время еще студенткой, каждое лето. И родители мои тоже в Крыму жить хотели. Папа еще при Украине хотел приехать и даже продумывал это все. А потом ррраз – и Крым российский. И он говорит: "Классно, ничего придумывать с видом на жительство не надо, теперь Крым русский. Мы переезжаем".Алена тоже отмечает, что швейцарские порядки для русского смерть, хотя в Европе, признает она, очень высокий уровень жизни, хороший уровень дохода и высокая социальная защищенность.Ферма в горахМы сидим в беседке с видом на крымские горы, Сандро разводит руками, показывает свои владенья:- Здесь высадил 120 кустов фундука, по этой стенке – 50 грецких орехов. Это все уже не мне, это детям будет. И еще думаю высадить павловнию, - он с трудом вспоминает, как называется это дерево по-русски. - Растет быстро, а древесина у нее очень ценится. Из нее делают музыкальные инструменты и доски для сноуборда.Сандро знает, о чем говорит, ведь он жил рядом с альпийскими горнолыжными трассами.Основное дело русско-швейцарско-крымского семейства Фонтана – разведение страусов. Не на мясо, а выращивание птенцов для продажи.- Даже если птица смертельно травмируется, Садро очень ее жалко, приходится работников приглашать, чтоб страус не мучался, - говорит Алена.- Но я очень хочу! Только как сдать экзамен по русскому – не представляю! Думал, зимой буду учить язык, но и зимой на ферме всегда есть работа: то страус сломает загородку, надо чинить, то по дому что-то…Крымская ШвейцарияДвое сыновей Алены и Сандро – билингвы, а изначально будущие супруги общались на интернациональном английском. Потом, уже в Швейцарии, Алена выучила немецкий.- Я всегда старалась подтягивать разговорный английский, и наша переписка с Сандро была для меня хорошей практикой. Вот мы с ним общались, и я так двух зайцев убила - английский подтянула и мужа нашла, - улыбается Алена Фонтана.Родители Сандро уже приезжали сюда, в Крым, на ферму. Им понравилось. А еще Алена рассказывает, что совсем недавно сюда, в Орлиное, приезжала еще пара швейцарцев. Ехали присмотреться и проконсультироваться, как бы им тоже остаться на полуострове.Сандро одобрительно кивает, когда я замечаю, что Байдарскую долину, где расположено село Орлиное, называют "крымской Швейцарией".- Похоже. Но Швейцария разная: в сторону Женевы больше холмистая, есть виноградники. А мы жили возле Давоса, там высокие Альпы. Страна маленькая, но очень разнообразная пейзажами – как Крым.- Крым тоже очень разный: запад и юг полуострова сравнить нельзя – совершенно разные виды. Крым волшебный, - добавляет Алена.Вот моя деревня, вот мой дом родной- Мы каждый год уезжаем в Швейцарию на католическое Рождество (25 декабря – ред.), стараемся родителей Сандро навестить. И так получается, что и православное Рождество (7 января) мы тоже там отмечаем, - говорит Алена.Тем временем Сандро по традиции европейского мужчины не гонит свою женщину на кухню, а сам идет к плите, чтобы сварить нам кофе.- Мой муж очень хорошо готовит. Особенно итальянское блюда, ризотто. У него мама итальянка, - с гордостью рассказывает Алена."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>И тут я понимаю, почему что-то такое яркое и южное есть в Сандро Фонтана.С дымящимися чашками возвращается и сам Сандро.- Я еще хорошо хлеб пеку в духовке. Сам. Мне местный хлеб не нравится. Не то, чтобы он плохой, но не такой, к которому я привык с детства.Чуть выше Орлиного, по трассе на Южный берег Крыма, расположен знаменитый ресторан, где уже 60 лет делают чебуреки. Конечно же, мы и про них спрашиваем.- Первые сто штук мне нравились, потом нет, - шутит наш крымский швейцарец.- Люди в Крыму очень милые. Помогают. Нас тут почему-то все знают. Что здесь швейцарец и его страусы живут, - улыбается Сандро. – Это моя деревня.Истории европейцев, выбравших жизнь на полуострове - в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"
На нем немного потрепанная шляпа с надписью "Черное море" на тулье. Он загорелый, живой, сухощавый и чернявый как настоящий крымчанин. У него рабочие мозолистые руки. Будто жил тут с рождения. И зовут его Сандро – чем не южное имя. Только ударение на первый слог. И родом наш крымский фермер из чинной европейской Швейцарии.
Мы переезжаем в Крым!
- Я, когда начали строить ферму, в магазин в Орлином приходил за стройматериалами, все на пальцах объяснял, на бумажке писал, что мне надо, сколько, - рассказывает Сандро Фонтана, айтишник из-под Давоса.
Объясняемся на дикой смеси русского, немецкого и английского. И еще жестами. Но прекрасно друг друга понимаем.
В том, что он оказался в Крыму, виновата любовь. Десять лет назад познакомился по интернету с девушкой из России. Начали общаться, потом Сандро прилетел в Москву, затем Алена в Швейцарию. Поженились. Родили сына.
- И я понял, что я не хочу такой жизни для своих детей, как у нас в Швейцарии. Да, там очень безопасно, очень стабильно, никаких внезапностей. Но нет свободы. Скучно. Этот порядок психологически давит. Вы представляете, после 10 вечера, если живешь в многоквартирном доме, нельзя смывать унитаз – чтобы не побеспокоить соседей.
И тогда Алена и Сандро придумали, как им жить дальше. Решимости придала пандемия коронавируса, когда запретов стало еще больше. Составили план, все тщательно расписали. И поехали осуществлять мечты в Россию, в Крым.
- Я мужу сказала, что в России поеду только в Крым, хотя я сама жила и в Москве, и в Забайкалье и еще в советское время в Приднестровье, и в Белгороде. А на западе Крыма я работала какое-то время еще студенткой, каждое лето. И родители мои тоже в Крыму жить хотели. Папа еще при Украине хотел приехать и даже продумывал это все. А потом ррраз – и Крым российский. И он говорит: "Классно, ничего придумывать с видом на жительство не надо, теперь Крым русский. Мы переезжаем".
Алена тоже отмечает, что швейцарские порядки для русского смерть, хотя в Европе, признает она, очень высокий уровень жизни, хороший уровень дохода и высокая социальная защищенность.
- Там все очень сильно регламентировано, ты живешь постоянно в рамках, у государства под лупой. Даже мелочах: чтобы на озере порыбачить, нужно пройти специальный курс обучения и получить лицензию. Грибов больше двух кило на человека собирать нельзя. И, выходя с грибами из леса, идешь на специальный пункт контроля. Там эти грибы перебирают, оставляют только те, что считают нужным. У меня все грузди выбросили. Я говорю, а чего это вы их выбросили? А инспектор говорит они де несъедобные. Это они у вас несъедобные, а они у нас очень даже съедобные.
Ферма в горах
Мы сидим в беседке с видом на крымские горы, Сандро разводит руками, показывает свои владенья:
- Здесь высадил 120 кустов фундука, по этой стенке – 50 грецких орехов. Это все уже не мне, это детям будет. И еще думаю высадить павловнию, - он с трудом вспоминает, как называется это дерево по-русски. - Растет быстро, а древесина у нее очень ценится. Из нее делают музыкальные инструменты и доски для сноуборда.
Сандро знает, о чем говорит, ведь он жил рядом с альпийскими горнолыжными трассами.
Основное дело русско-швейцарско-крымского семейства Фонтана – разведение страусов. Не на мясо, а выращивание птенцов для продажи.
- Даже если птица смертельно травмируется, Садро очень ее жалко, приходится работников приглашать, чтоб страус не мучался, - говорит Алена.
В Крыму ферма существует уже два года. Даже получили грант в полтора миллиона от правительства Севастополя на племенное разведение страусов. Все документы оформлены на супругу, так как у главы семейства пока российского гражданства нет.
- Но я очень хочу! Только как сдать экзамен по русскому – не представляю! Думал, зимой буду учить язык, но и зимой на ферме всегда есть работа: то страус сломает загородку, надо чинить, то по дому что-то…
Крымская Швейцария
Двое сыновей Алены и Сандро – билингвы, а изначально будущие супруги общались на интернациональном английском. Потом, уже в Швейцарии, Алена выучила немецкий.
- Я всегда старалась подтягивать разговорный английский, и наша переписка с Сандро была для меня хорошей практикой. Вот мы с ним общались, и я так двух зайцев убила - английский подтянула и мужа нашла, - улыбается Алена Фонтана.
Родители Сандро уже приезжали сюда, в Крым, на ферму. Им понравилось. А еще Алена рассказывает, что совсем недавно сюда, в Орлиное, приезжала еще пара швейцарцев. Ехали присмотреться и проконсультироваться, как бы им тоже остаться на полуострове.
Сандро одобрительно кивает, когда я замечаю, что Байдарскую долину, где расположено село Орлиное, называют "крымской Швейцарией".
- Похоже. Но Швейцария разная: в сторону Женевы больше холмистая, есть виноградники. А мы жили возле Давоса, там высокие Альпы. Страна маленькая, но очень разнообразная пейзажами – как Крым.
- Крым тоже очень разный: запад и юг полуострова сравнить нельзя – совершенно разные виды. Крым волшебный, - добавляет Алена.
Вот моя деревня, вот мой дом родной
- Мы каждый год уезжаем в Швейцарию на католическое Рождество (25 декабря – ред.), стараемся родителей Сандро навестить. И так получается, что и православное Рождество (7 января) мы тоже там отмечаем, - говорит Алена.
Тем временем Сандро по традиции европейского мужчины не гонит свою женщину на кухню, а сам идет к плите, чтобы сварить нам кофе.
- Мой муж очень хорошо готовит. Особенно итальянское блюда, ризотто. У него мама итальянка, - с гордостью рассказывает Алена.
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