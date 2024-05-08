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В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус" - РИА Новости Крым, 08.05.2024
В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
В Севастополе торжественно открыли после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю", который более известен под народным названием "Штык и парус". Об этом в РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T17:01
2024-05-08T17:01
2024-05-08T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе торжественно открыли после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю", который более известен под народным названием "Штык и парус". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.В создании текста, заложенного в капсулу, принимали участие три поколения севастопольцев. Старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее — молодежь Севастополя, написал губернатор.Во время церемонии капсулу передавали друг другу – это стало символом преемственности поколений.Монумент открыли в 1977 году на мысе Хрустальный — там, где после освобождения Севастополя был дан первый салют. Он был отреставрирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Реставрация стартовала в начале прошлого года, на проведение работ было выделено 731 миллион рублей. Средства планировали потратить на восстановление каменных элементов, барельефов и укрепление фундамента, в основании которого была большая трещина. Все восстановительные работы завершились в конце апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаВ Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
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В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"
В Севастополе торжественно открыли после реставрации визитную карточку города
17:01 08.05.2024 (обновлено: 17:02 08.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе торжественно открыли после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю", который более известен под народным названием "Штык и парус". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
"Открытие обелиска стало одним из центральных событий празднования годовщины освобождения города-героя. На верхней площадке мемориала сегодня в торжественной обстановке мы оставили послание для будущих поколений жителей города-героя".
В создании текста, заложенного в капсулу, принимали участие три поколения севастопольцев. Старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее — молодежь Севастополя, написал губернатор.
"Потомки откроют капсулу через 50 лет — в 2074 году. Для Севастополя это очень символическое и очень знаковое событие. Будущие поколения прочитают и поймут, чем мы жили сегодня, о чем мы думали, как мы чтили наших ветеранов, как мы благодарили тех, кто сегодня отстаивает вновь независимость и величие нашей Родины", - пояснил Михаил Развожаев символический смысл акции.
Во время церемонии капсулу передавали друг другу – это стало символом преемственности поколений.
Монумент открыли в 1977 году на мысе Хрустальный — там, где после освобождения Севастополя был дан первый салют.
Он был отреставрирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Реставрация стартовала
в начале прошлого года, на проведение работ было выделено 731 миллион рублей.
Средства планировали потратить на восстановление каменных элементов, барельефов и укрепление фундамента, в основании которого была большая трещина. Все восстановительные работы завершились
в конце апреля 2024 года.
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