https://crimea.ria.ru/20240508/v-sevastopole-otkryli-posle-restavratsii-monument-shtyk-i-parus-1137131409.html

В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"

В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус" - РИА Новости Крым, 08.05.2024

В Севастополе открыли после реставрации монумент "Штык и Парус"

В Севастополе торжественно открыли после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю", который более известен под народным названием "Штык и парус". Об этом в РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T17:01

2024-05-08T17:01

2024-05-08T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе торжественно открыли после реставрации обелиск "Городу-герою Севастополю", который более известен под народным названием "Штык и парус". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.В создании текста, заложенного в капсулу, принимали участие три поколения севастопольцев. Старшее представлял ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степанович Латоха, новое — участник специальной военной операции Иван Васильевич Комаров и младшее — молодежь Севастополя, написал губернатор.Во время церемонии капсулу передавали друг другу – это стало символом преемственности поколений.Монумент открыли в 1977 году на мысе Хрустальный — там, где после освобождения Севастополя был дан первый салют. Он был отреставрирован по поручению президента РФ Владимира Путина. Реставрация стартовала в начале прошлого года, на проведение работ было выделено 731 миллион рублей. Средства планировали потратить на восстановление каменных элементов, барельефов и укрепление фундамента, в основании которого была большая трещина. Все восстановительные работы завершились в конце апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаВ Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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