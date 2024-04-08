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"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена
"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена - РИА Новости Крым, 08.04.2024
"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена
В Керчи началась реставрация памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции. Об этом в понедельник сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T21:16
2024-04-08T21:16
2024-04-08T21:16
80 лет освобождения крыма
керчь
святослав брусаков
керченско-эльтигенская десантная операции
крым
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В Керчи началась реставрация памятника "Парус", посвященного подвигу героев Керченско-Эльтигенской десантной операции. Об этом в понедельник сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По его словам, верхнюю часть мемориала будут приводить в порядок с применением альпинистского снаряжения и специальной вышки. Работы ведет подрядная организация ООО "РСК". На реконструкцию памятника из местного бюджета выделено около 27 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планируется благоустройством прилегающей территории.Объекты культурного наследия, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны, заявлял ранее замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной войныМёд и яд: как реставрируют панораму обороны СевастополяНовый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе
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керчь, святослав брусаков, керченско-эльтигенская десантная операции, крым, история, память, памятники крыма
"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям Эльтигена
В Керчи началась реставрация памятника Героям Эльтигена "Парус" – мэр Брусаков