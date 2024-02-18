Рейтинг@Mail.ru
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240218/skolko-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavrirovano-v-krymu-1134980239.html
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
Объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T20:42
2024-02-18T20:42
минкульт крыма
радио "спутник в крыму"
александр жаворонков
мнения
память
история
памятники крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135015167_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0cf0d28c87152bc999951699811431b7.jpg
Санатории и памятники войны в Крыму требуют реставрации – Александр Жаворонков
Санатории и памятники войны в Крыму требуют реставрации – Александр Жаворонков
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков.По словам Жаворонкова, всего на территории Крыма свыше пяти тысяч памятников истории и культуры. А если расшифровать их объектный состав – и того больше, отметил он, потому что в некоторых случаях это ансамбли: например, Керченская крепость, где 121 объект.За 10 лет пребывания Крыма в составе России в республике отреставрированы 25 знаковых объектов культурного наследия (ОКН), к которым десятилетиями не прикасалась рука специалиста, подчеркнул Жаворонков.Среди них и такие известные на весь мир, как Ласточкино Гнездо в Гаспре, и небольшие, но знаковые и ценные, как особняк Динцера и караимская кенаса в Симферополе.Активные работы – большие, сложные, многодельные и разбитые на этапы – продолжаются и сегодня. Только в 2024 году общий объем средств, предусмотренных в бюджете на культуру и памятники Крыма, превысил шесть миллиардов рублей.Но даже при таких колоссальных ресурсных вливаниях и повышенном внимании со стороны властей к этой теме, в разных районах полуострова остается множество объектов, которые требуют средств, скорейшего внимания и серьезного восстановления, сказал представитель Минкульта.В частности, серьезной реставрации, по его словам, требует курортный санаторий в Белогорске.Также в этом списке многие медицинские объекты и объекты, распределенные по ведомствам, отметил Жаворонков."Собственник–ведомство должно изыскивать финансирование. Мы, естественно, поддерживаем, помогаем и будем помогать", – добавил он.Кроме того, по словам специалиста, большого внимание сегодня требуют памятники Великой Отечественной войны в Крыму. Что реставрируют в КрымуПо словам Жаворонкова, гарантийный срок, который дает подрядчик после выполнения работ, составляет как минимум 5 лет. Но в Крыму "весьма "агрессивная" природная среда: много солнца, но также много ветра и бывают очень сильные дожди", из-за чего некоторые элементы даже вскоре после реставрации могут разрушаться – приходится снова приводить их в порядок.Так было, например, с Митридатской лестницей в Керчи, сказал Жаворонков."Сложнейший объект, много раз переделанный. Она на склоне, "ползет". Были сложные решения", – отметил он.Сейчас работы на этом ОКН в очередной раз завершены. Также на горе Митридат восстановлен Обелиск Славы. А вот здание Романовской гимназии, также в Керчи, еще в работе.Также в работе керченский комплекс "Аджимушкай", мечеть хана Узбека, медресе в Старом Крыму и дача Стамболи в Феодосии. Зато картинную галерею Айвазовского обещают скоро открыть для гостей – объект закончен, отметил Жаворонков.Также он рассказал о сложной работе, которая ведется в Ханском дворце в Бахчисарае, где при реставрации стен мечети обнаружили замурованные кувшины для акустики.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника
https://crimea.ria.ru/20240217/novyy-tsvet-i-razmer-kak-izmenitsya-pamyatnik-totlebenu-v-sevastopole-1135015278.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/11/1135015167_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_82010255a313089dc6e191b6f528839a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкульт крыма, александр жаворонков, мнения, память, история, памятники крыма, культура
Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму

В Крыму за 10 лет отреставрированы 25 знаковых объектов культурного наследия

20:42 18.02.2024
 
© РИА Новости КрымСкульптуры бойцов в композиции памятника Э. Тотлебену в Севастополе
Скульптуры бойцов в композиции памятника Э. Тотлебену в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков.
Санатории и памятники войны в Крыму требуют реставрации – Александр Жаворонков
20:42
По словам Жаворонкова, всего на территории Крыма свыше пяти тысяч памятников истории и культуры. А если расшифровать их объектный состав – и того больше, отметил он, потому что в некоторых случаях это ансамбли: например, Керченская крепость, где 121 объект.
За 10 лет пребывания Крыма в составе России в республике отреставрированы 25 знаковых объектов культурного наследия (ОКН), к которым десятилетиями не прикасалась рука специалиста, подчеркнул Жаворонков.
Среди них и такие известные на весь мир, как Ласточкино Гнездо в Гаспре, и небольшие, но знаковые и ценные, как особняк Динцера и караимская кенаса в Симферополе.
Активные работы – большие, сложные, многодельные и разбитые на этапы – продолжаются и сегодня. Только в 2024 году общий объем средств, предусмотренных в бюджете на культуру и памятники Крыма, превысил шесть миллиардов рублей.
Но даже при таких колоссальных ресурсных вливаниях и повышенном внимании со стороны властей к этой теме, в разных районах полуострова остается множество объектов, которые требуют средств, скорейшего внимания и серьезного восстановления, сказал представитель Минкульта.

"Их много в санаториях, которые строились в послевоенный период. Материалы там были не самые лучшие, и сейчас все это приходит, конечно, в упадок. Нужно приводить в порядок", – сказал Жаворонков.

В частности, серьезной реставрации, по его словам, требует курортный санаторий в Белогорске.
Также в этом списке многие медицинские объекты и объекты, распределенные по ведомствам, отметил Жаворонков.
"Собственник–ведомство должно изыскивать финансирование. Мы, естественно, поддерживаем, помогаем и будем помогать", – добавил он.
Кроме того, по словам специалиста, большого внимание сегодня требуют памятники Великой Отечественной войны в Крыму.

"Это объекты, которые мы все должны привести в порядок, продлевать программу дальше и пытаться расширять ее на те объекты, которые сейчас под нее не подпадают, то есть не являются захоронениями, а являются памятными знаками", – заявил Жаворонков.

Что реставрируют в Крыму

По словам Жаворонкова, гарантийный срок, который дает подрядчик после выполнения работ, составляет как минимум 5 лет. Но в Крыму "весьма "агрессивная" природная среда: много солнца, но также много ветра и бывают очень сильные дожди", из-за чего некоторые элементы даже вскоре после реставрации могут разрушаться – приходится снова приводить их в порядок.
Так было, например, с Митридатской лестницей в Керчи, сказал Жаворонков.
"Сложнейший объект, много раз переделанный. Она на склоне, "ползет". Были сложные решения", – отметил он.
Сейчас работы на этом ОКН в очередной раз завершены. Также на горе Митридат восстановлен Обелиск Славы. А вот здание Романовской гимназии, также в Керчи, еще в работе.
Также в работе керченский комплекс "Аджимушкай", мечеть хана Узбека, медресе в Старом Крыму и дача Стамболи в Феодосии. Зато картинную галерею Айвазовского обещают скоро открыть для гостей – объект закончен, отметил Жаворонков.
Также он рассказал о сложной работе, которая ведется в Ханском дворце в Бахчисарае, где при реставрации стен мечети обнаружили замурованные кувшины для акустики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца
Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника
Строительные леса реставраторов на памятнике Э. Тотлебену в Севастополе, Исторический бульвар - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Вчера, 19:00
Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в Севастополе
 
Радио "Спутник в Крыму"Минкульт КрымаАлександр ЖаворонковМненияПамятьИсторияПамятники КрымаКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Главное за день: 18 февраля
20:42Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
20:20Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
19:44Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад
19:11В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами
18:37Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
18:01Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
17:24Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
17:11Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
16:44Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму
16:21Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
15:52К чему приведут попытки вернуть Россию к границам 1991 года
15:17Более 800 боевиков и десятки единиц боевой техники потеряли ВСУ за сутки
14:52Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасов
14:27Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали
14:06Войска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубь
13:52Путин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
13:3710 лет госперевороту на Украине: основные факты
13:12Водитель вылетевшего с дороги большегруза в Сочи погиб от травм
12:41В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
Лента новостейМолния