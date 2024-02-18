https://crimea.ria.ru/20240218/skolko-pamyatnikov-velikoy-otechestvennoy-voyny-otrestavrirovano-v-krymu-1134980239.html

Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму

Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму - РИА Новости Крым, 18.02.2024

Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму

Объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и... РИА Новости Крым, 18.02.2024

2024-02-18T20:42

2024-02-18T20:42

2024-02-18T20:42

минкульт крыма

радио "спутник в крыму"

александр жаворонков

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память

история

памятники крыма

культура

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Санатории и памятники войны в Крыму требуют реставрации – Александр Жаворонков Санатории и памятники войны в Крыму требуют реставрации – Александр Жаворонков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков.По словам Жаворонкова, всего на территории Крыма свыше пяти тысяч памятников истории и культуры. А если расшифровать их объектный состав – и того больше, отметил он, потому что в некоторых случаях это ансамбли: например, Керченская крепость, где 121 объект.За 10 лет пребывания Крыма в составе России в республике отреставрированы 25 знаковых объектов культурного наследия (ОКН), к которым десятилетиями не прикасалась рука специалиста, подчеркнул Жаворонков.Среди них и такие известные на весь мир, как Ласточкино Гнездо в Гаспре, и небольшие, но знаковые и ценные, как особняк Динцера и караимская кенаса в Симферополе.Активные работы – большие, сложные, многодельные и разбитые на этапы – продолжаются и сегодня. Только в 2024 году общий объем средств, предусмотренных в бюджете на культуру и памятники Крыма, превысил шесть миллиардов рублей.Но даже при таких колоссальных ресурсных вливаниях и повышенном внимании со стороны властей к этой теме, в разных районах полуострова остается множество объектов, которые требуют средств, скорейшего внимания и серьезного восстановления, сказал представитель Минкульта.В частности, серьезной реставрации, по его словам, требует курортный санаторий в Белогорске.Также в этом списке многие медицинские объекты и объекты, распределенные по ведомствам, отметил Жаворонков."Собственник–ведомство должно изыскивать финансирование. Мы, естественно, поддерживаем, помогаем и будем помогать", – добавил он.Кроме того, по словам специалиста, большого внимание сегодня требуют памятники Великой Отечественной войны в Крыму. Что реставрируют в КрымуПо словам Жаворонкова, гарантийный срок, который дает подрядчик после выполнения работ, составляет как минимум 5 лет. Но в Крыму "весьма "агрессивная" природная среда: много солнца, но также много ветра и бывают очень сильные дожди", из-за чего некоторые элементы даже вскоре после реставрации могут разрушаться – приходится снова приводить их в порядок.Так было, например, с Митридатской лестницей в Керчи, сказал Жаворонков."Сложнейший объект, много раз переделанный. Она на склоне, "ползет". Были сложные решения", – отметил он.Сейчас работы на этом ОКН в очередной раз завершены. Также на горе Митридат восстановлен Обелиск Славы. А вот здание Романовской гимназии, также в Керчи, еще в работе.Также в работе керченский комплекс "Аджимушкай", мечеть хана Узбека, медресе в Старом Крыму и дача Стамболи в Феодосии. Зато картинную галерею Айвазовского обещают скоро открыть для гостей – объект закончен, отметил Жаворонков.Также он рассказал о сложной работе, которая ведется в Ханском дворце в Бахчисарае, где при реставрации стен мечети обнаружили замурованные кувшины для акустики.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять из шестнадцати: как идет реставрация Бахчисарайского дворца Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника

https://crimea.ria.ru/20240217/novyy-tsvet-i-razmer-kak-izmenitsya-pamyatnik-totlebenu-v-sevastopole-1135015278.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минкульт крыма, александр жаворонков, мнения, память, история, памятники крыма, культура