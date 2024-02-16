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Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму
Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму
В стенах одного из самых важных сооружений Ханского дворца в Бахчисарае – Большой ханской мечети – при реставрации обнаружили замурованные кувшины, отвечавшие... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T07:21
2024-02-16T07:21
бахчисарай
радио "спутник в крыму"
александр жаворонков
история
культура
реставрация
минкульт крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В стенах одного из самых важных сооружений Ханского дворца в Бахчисарае – Большой ханской мечети – при реставрации обнаружили замурованные кувшины, отвечавшие за акустику: древнему культовому сооружению попытались вернуть "историческое звучание". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков.По словам Жаворонкова, кувшины обнаружили при реставрации стен. О том, что внутри них что-то может быть специально замуровано, никто не знал.Реставраторы "открыли их, докомпоновали горлышки и вывели" из стен, добавил он. Специалисты надеются, что теперь мечеть во время мероприятий "зазвучит", как это задумывалось столетия назад."Посмотрим теперь, какая будет акустика, как все это будет звучать. Предполагается, что здесь будут проходить религиозные мероприятия и будет музейная составляющая", – отметил Жаворонков.Ждали реставраторов и другие сюрпризы. В Персидском саду, за гаремным корпусом, были найдены археологические памятники, что задержало ход работ, поскольку удивительные находки необходимо было обследовать и законсервировать, чтобы потом показывать гостям. По словам Жаворонкова, в целом реставрационные работы в дворцовом комплексе можно назвать очень сложными. В самом дворце, например, пришлось проделывать буквально ювелирную работу по восстановлению элементов, уничтоженных временем и небрежным отношением к памятнику культуры на протяжении десятилетий.При этом львиная доля объема работ уже позади. Гарем и Соколиная башня тоже готовятся к сдаче. В Графском (светском) корпусе реставрационные мероприятия в самом разгаре."Очень много вопросов и решений по живописи. По ней много было споров. Где-то мы принимали решение по докомпоновкам, где-то поднимали, где-то консервировали", – сказал Жаворонков.Завершить все работы по реставрации Ханского дворца планируют до конца текущего года, если больше не возникнет никаких неожиданностей. В Ханском дворце завершили реставрацию десяти объектов из шестнадцати, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летомСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
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РИА Новости Крым
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бахчисарай, александр жаворонков, история, культура, реставрация, минкульт крыма
Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму

В стенах ханской мечети в Бахчисарае обнаружили замурованные кувшины для акустики

07:21 16.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРеставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая
Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В стенах одного из самых важных сооружений Ханского дворца в Бахчисарае – Большой ханской мечети – при реставрации обнаружили замурованные кувшины, отвечавшие за акустику: древнему культовому сооружению попытались вернуть "историческое звучание". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков.
По словам Жаворонкова, кувшины обнаружили при реставрации стен. О том, что внутри них что-то может быть специально замуровано, никто не знал.

"В стенах найдены кувшины, которые отвечали за акустику. Они были, наверное, в советский период замазаны, заделаны – их не было видно, и о них не знали", – рассказал представитель Минкульта.

Реставраторы "открыли их, докомпоновали горлышки и вывели" из стен, добавил он. Специалисты надеются, что теперь мечеть во время мероприятий "зазвучит", как это задумывалось столетия назад.
"Посмотрим теперь, какая будет акустика, как все это будет звучать. Предполагается, что здесь будут проходить религиозные мероприятия и будет музейная составляющая", – отметил Жаворонков.
Ждали реставраторов и другие сюрпризы. В Персидском саду, за гаремным корпусом, были найдены археологические памятники, что задержало ход работ, поскольку удивительные находки необходимо было обследовать и законсервировать, чтобы потом показывать гостям.
По словам Жаворонкова, в целом реставрационные работы в дворцовом комплексе можно назвать очень сложными. В самом дворце, например, пришлось проделывать буквально ювелирную работу по восстановлению элементов, уничтоженных временем и небрежным отношением к памятнику культуры на протяжении десятилетий.

"Серьезнейший объект. Его каркасная деревянная конструкция заполнена внутри наполнителем: она "живая", двигается и постоянно требует внимания. Плюс нагружена тяжелой кровлей, черепицей. Все это перебрали с очень внимательным отношением. Все сгнившие элементы поменяли, докомпоновали", – поделился Жаворонков.

При этом львиная доля объема работ уже позади. Гарем и Соколиная башня тоже готовятся к сдаче. В Графском (светском) корпусе реставрационные мероприятия в самом разгаре.
"Очень много вопросов и решений по живописи. По ней много было споров. Где-то мы принимали решение по докомпоновкам, где-то поднимали, где-то консервировали", – сказал Жаворонков.
Завершить все работы по реставрации Ханского дворца планируют до конца текущего года, если больше не возникнет никаких неожиданностей.

"Мы надеемся до конца 2024 года закончить. Но реставрация – вещь усложненная разными открытиями, которые периодически возникают. И приходится пересогласовывать документацию, решения", – подытожил специалист.

В Ханском дворце завершили реставрацию десяти объектов из шестнадцати, сообщалось ранее.
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Радио "Спутник в Крыму"БахчисарайАлександр ЖаворонковИсторияКультураРеставрацияМинкульт Крыма
 
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