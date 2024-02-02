Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом
Реконструкция набережной и очистных в Коктебеле не будет останавливаться летом - подрядчик
20:49 02.02.2024 (обновлено: 21:12 02.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Что сейчас происходит на объекте и могут ли работы быть приостановлены к курортному сезону - в материале РИА Новости Крым.
Что происходит на набережной Коктебеля
Сейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 15 единиц тяжелой техники и 37 специалистов компании-подрядчика.
"На объекте выполняются строительно-монтажные работы по устройству волноотбойной стены набережной, мостового перехода через балку Янтык, устройство железобетонной монолитной плиты под ливневые очистные сооружения, устройство временной бермы и противооползневых сооружений в районе горы Киловой", - перечислили текущие работы в подрядной организации.
По данным предприятия, реконструкция движется в строгом соответствии с проектными решениями, которые ранее были презентованы общественности. Ноябрьский шторм, размывший коктебельские пляжи и берегоукрепление, на работы никак не повлиял - корректировка проекта не выполнялась.
"Работы по устройству канализационного коллектора и реконструкции набережной синхронизированы, подрядные организации находятся в тесном взаимодействии. Строительство канализационного коллектора ведет "Трансстройиндустрия". Графики выполнения строительно-монтажных работ на набережной Коктебеля подрядными организациями соблюдаются", - уточняет подрядчик.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция набережной в Коктебеле
Что думают местные жители
Реконструкция набережной изначально вызывала множество вопросов у местных жителей. Сначала стройку откладывали из-за разногласий с собственниками коммерческих объектов. Потом общий язык нашли - предпринимателям пообещали компенсационные участки, около 30 расположенных на набережной кафе и магазинов решено выкупить за счет бюджета. Теперь оставшиеся на набережной предприятия просят не трогать центральную часть променада до конца лета.
Однако директор одного из главных объектов в центральной части коктебельской набережной - Дома Волошина - Наталья Мирошниченко отмечает, что строительство очистных сооружений и реконструкция набережной жизненно необходимы жителям поселка, и призвала предпринимателей искать варианты для работы.
"Не думаю, что риск потерять в данном случае больше, чем риск приобрести. Можно приспособиться, устроить подходы с тыльной стороны. Но вопросы канализирования и благоустройства поселка - это настолько наболевшее, что можно всем миром подождать", - убеждена Мирошниченко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция набережной в Коктебеле
Что говорит подрядчик
Заказчиком работ выступает "Инвестстрой" Крыма. Глава дирекции инженерных объектов компании Денис Курышев поясняет, что подрядчику поставлена задача выполнить максимальный объем работ в самые сжатые сроки, чтобы избежать проседания двух сезонов подряд.
"Но никакого запрета на работы летом, деклараций о том, что работы будут прекращаться и объект простоит сезон - такого нет. Мы не сможем это сделать просто технически. Поэтому реконструкция будет продолжаться без остановок. В том числе и в центре поселка, как только закончим мероприятия по ее краям", - констатирует Курышев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям Коктебеля перед началом курортного сезона обсудить с местными предпринимателями возможные риски, которые могут возникнуть в связи с проведением реконструкции набережной. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция набережной в Коктебеле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция набережной в Коктебеле
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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