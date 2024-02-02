https://crimea.ria.ru/20240202/naberezhnaya-koktebelya-kak-idet-rekonstruktsiya-i-chto-budet-letom-1134647789.html

Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом

Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом

В Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T20:49

2024-02-02T20:49

2024-02-02T21:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Что сейчас происходит на объекте и могут ли работы быть приостановлены к курортному сезону - в материале РИА Новости Крым.Что происходит на набережной КоктебеляСейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 15 единиц тяжелой техники и 37 специалистов компании-подрядчика.По данным предприятия, реконструкция движется в строгом соответствии с проектными решениями, которые ранее были презентованы общественности. Ноябрьский шторм, размывший коктебельские пляжи и берегоукрепление, на работы никак не повлиял - корректировка проекта не выполнялась."Работы по устройству канализационного коллектора и реконструкции набережной синхронизированы, подрядные организации находятся в тесном взаимодействии. Строительство канализационного коллектора ведет "Трансстройиндустрия". Графики выполнения строительно-монтажных работ на набережной Коктебеля подрядными организациями соблюдаются", - уточняет подрядчик.Что думают местные жителиРеконструкция набережной изначально вызывала множество вопросов у местных жителей. Сначала стройку откладывали из-за разногласий с собственниками коммерческих объектов. Потом общий язык нашли - предпринимателям пообещали компенсационные участки, около 30 расположенных на набережной кафе и магазинов решено выкупить за счет бюджета. Теперь оставшиеся на набережной предприятия просят не трогать центральную часть променада до конца лета.Однако директор одного из главных объектов в центральной части коктебельской набережной - Дома Волошина - Наталья Мирошниченко отмечает, что строительство очистных сооружений и реконструкция набережной жизненно необходимы жителям поселка, и призвала предпринимателей искать варианты для работы.Что говорит подрядчикЗаказчиком работ выступает "Инвестстрой" Крыма. Глава дирекции инженерных объектов компании Денис Курышев поясняет, что подрядчику поставлена задача выполнить максимальный объем работ в самые сжатые сроки, чтобы избежать проседания двух сезонов подряд.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям Коктебеля перед началом курортного сезона обсудить с местными предпринимателями возможные риски, которые могут возникнуть в связи с проведением реконструкции набережной. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа на 360 млн: в Коктебеле отремонтируют улично-дорожную сетьРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против" Лариса Долина рассказала, каким видит Коктебель через пять лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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