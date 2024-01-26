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Реконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил проработать риски - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Реконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил проработать риски
Реконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил проработать риски - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Реконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил проработать риски
Власти Коктебеля перед началом курортного сезона должны проработать с местными предпринимателями риски, которые могут возникнуть в связи с проведением... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T15:25
2024-01-26T15:32
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реконструкция набережной в коктебеле
набережная
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Власти Коктебеля перед началом курортного сезона должны проработать с местными предпринимателями риски, которые могут возникнуть в связи с проведением реконструкции набережной в поселке. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.Реконструкция набережной предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года."Поэтому руководству администрации муниципалитета необходимо заранее проработать с местными предпринимателями возможные в этом сезоне неудобства и риски", – подчеркнул Аксенов. Он также указал, что подрядчик должен выполнять работы с соблюдением технологического цикла и регламентов, четко по графику и без сбоев.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Кроме прогулочной зоны в поселке будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"Когда достроят канализационно-очистные сооружения в КоктебелеПодрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой
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крым, коктебель, реконструкция набережной в коктебеле, набережная, сергей аксенов, госпрограмма социально-экономического развития крыма, новости крыма, туризм в крыму, туризм
Реконструкция набережной Коктебеля – Аксенов поручил проработать риски

Аксенов поручил властям Коктебеля заранее проработать риски перед курортным сезоном

15:25 26.01.2024 (обновлено: 15:32 26.01.2024)
 
© РИА Новости КрымНабережная Коктебеля
Набережная Коктебеля - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Власти Коктебеля перед началом курортного сезона должны проработать с местными предпринимателями риски, которые могут возникнуть в связи с проведением реконструкции набережной в поселке. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.
Реконструкция набережной предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море. Как подчеркивал зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров, работы будут вестись поэтапно, чтобы не допустить срыва сезона в 2024 году. Окончательное завершение работ запланировано на июнь 2025 года.
"Поэтому руководству администрации муниципалитета необходимо заранее проработать с местными предпринимателями возможные в этом сезоне неудобства и риски", – подчеркнул Аксенов.
Он также указал, что подрядчик должен выполнять работы с соблюдением технологического цикла и регламентов, четко по графику и без сбоев.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Кроме прогулочной зоны в поселке будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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