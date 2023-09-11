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Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю
Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю
Активная фаза реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T21:14
2023-09-11T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление РК" Даниил Курышев.Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море.Он уточнил, что строительство на этих двух локациях должно быть завершено до начала следующего курортного сезона. После этого доступ к отремонтированным участкам пляжа откроют для отдыхающих, а центральную часть набережной наоборот – закроют для ремонта и прокладки коллектора.Ранее в ходе заседания рабочей группы зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров подчеркивал, что этапность работ необходима, чтобы не допустить срыва сезона."Что делается сейчас – это работа на будущее, когда обновленный и благоустроенный курортный поселок будет удобен для жизни коктебельцев и отдыха всех, кому дорог этот уникальный уголок Крыма", - подчеркнул Назаров.В свою очередь депутат поселкового совета Коктебеля Артем Мельниченко отметил, что соблюдение этапности работ позволит местным предпринимателям работать в сезон и перечислять налоги в бюджет.Мнение общественности и галькаПредставитель "Инвестстроя" отметил, что будет реализован ранее утвержденный экспертизой проект реконструкции. Его предоставляли общественности для ознакомления в июле."При этом, если в процессе у местных жителей возникнут пожелания по внесению точечных изменений, например, не понравится цветовое решение или форма малых архитектурных форм (лавочек, урн и т.д.) или что-то подобное, данное мнение будет учтено", – заверил Курышев.Он также подчеркнул, что жители Коктебеля смогут сами отобрать материал для отсыпки пляжей. Проектом предусмотрено, что это должна быть галька, размером фракции 2,5 см.Кто будет ремонтировать набережную КоктебеляРеконструкцию набережной Коктебеля несколько раз переносили, поэтому особый интерес общественности вызывает подрядчик, которому доверили вести работы."У подрядчика достаточно строительной техники и специалистов. Кроме того, по мере активизации работ их число будет увеличено", – сказал Курышев.Он также подчеркнул, предприятие имеет серьезный опыт в строительстве аналогичных объектов. В частности, этой компании достался один из самых громких долгостроев региона – набережная Терешковой в Евпатории, они же выполняли работы на морской набережной в Саках и набережной Сакского лечебного озера.Кроме того, Курышев отметил, что в настоящее время подрядчик ведет подготовительные работы за пределами прогулочной части набережной. А после начала активной фазы работы будут синхронизированы со строительством очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке. Сам коллектор проложат "в теле" набережной.Как идет выкуп недвижимостиСогласно проекту реконструкции, около 30 расположенных на набережной кафе и магазинов будут выкуплены у собственников за счет бюджета. На сегодняшний день почти все предприниматели предоставили необходимые документы.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор и головотяпство — эксперт ОНФ о стоках на пляже в ЩелкиноРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"
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Элеонора Павловская
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, коктебель, реконструкция набережной в коктебеле, общество, новости крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, крымский бизнес, инвестиционно-строительное управление крыма, даниил курышев
Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю

Подрядчик приступит к первой за 100 лет реконструкции набережной Коктебеля 17 сентября

21:14 11.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоктебель
Коктебель - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление РК" Даниил Курышев.
Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море.
"Как и было оговорено с активом жителей поселка, активная фаза работ по реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, – сообщил Курышев. – Работы будут вестись на двух площадках: у Киловой горки, где уже проведен подготовительный этап работ, и у холма Юнге, где начнется строительство локальных очистных сооружений".
Он уточнил, что строительство на этих двух локациях должно быть завершено до начала следующего курортного сезона. После этого доступ к отремонтированным участкам пляжа откроют для отдыхающих, а центральную часть набережной наоборот – закроют для ремонта и прокладки коллектора.
Ранее в ходе заседания рабочей группы зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров подчеркивал, что этапность работ необходима, чтобы не допустить срыва сезона.
"Что делается сейчас – это работа на будущее, когда обновленный и благоустроенный курортный поселок будет удобен для жизни коктебельцев и отдыха всех, кому дорог этот уникальный уголок Крыма", - подчеркнул Назаров.
В свою очередь депутат поселкового совета Коктебеля Артем Мельниченко отметил, что соблюдение этапности работ позволит местным предпринимателям работать в сезон и перечислять налоги в бюджет.

Мнение общественности и галька

Представитель "Инвестстроя" отметил, что будет реализован ранее утвержденный экспертизой проект реконструкции. Его предоставляли общественности для ознакомления в июле.
"При этом, если в процессе у местных жителей возникнут пожелания по внесению точечных изменений, например, не понравится цветовое решение или форма малых архитектурных форм (лавочек, урн и т.д.) или что-то подобное, данное мнение будет учтено", – заверил Курышев.
Он также подчеркнул, что жители Коктебеля смогут сами отобрать материал для отсыпки пляжей. Проектом предусмотрено, что это должна быть галька, размером фракции 2,5 см.
"Будем действовать в рамках достигнутых договоренностей. Привезем гальку из нескольких карьеров и представим активистам. Таким образом, общественники сами выберут материал и определят карьер, с которого он будет поставлен", – уточнил собеседник.

Кто будет ремонтировать набережную Коктебеля

Реконструкцию набережной Коктебеля несколько раз переносили, поэтому особый интерес общественности вызывает подрядчик, которому доверили вести работы.
"У подрядчика достаточно строительной техники и специалистов. Кроме того, по мере активизации работ их число будет увеличено", – сказал Курышев.
Он также подчеркнул, предприятие имеет серьезный опыт в строительстве аналогичных объектов. В частности, этой компании достался один из самых громких долгостроев региона – набережная Терешковой в Евпатории, они же выполняли работы на морской набережной в Саках и набережной Сакского лечебного озера.
Кроме того, Курышев отметил, что в настоящее время подрядчик ведет подготовительные работы за пределами прогулочной части набережной. А после начала активной фазы работы будут синхронизированы со строительством очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке. Сам коллектор проложат "в теле" набережной.

Как идет выкуп недвижимости

Согласно проекту реконструкции, около 30 расположенных на набережной кафе и магазинов будут выкуплены у собственников за счет бюджета. На сегодняшний день почти все предприниматели предоставили необходимые документы.
"В настоящее время ведется работа по формированию соглашений. Во второй половине сентября собственникам разошлют соглашения с отчетами об оценке (стоимости недвижимости), указанием цены и договорами на выкуп", – пояснил Курышев. После этого предприниматели смогут получить выплаты.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Проект обустройства набережной в Коктебеле
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