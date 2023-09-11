https://crimea.ria.ru/20230911/rekonstruktsiya-naberezhnoy-v-koktebele-nachnetsya-cherez-nedelyu-1131323469.html

Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю

Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Реконструкция набережной в Коктебеле начнется через неделю

Активная фаза реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T21:14

2023-09-11T21:14

2023-09-11T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Активная фаза реконструкции набережной Коктебеля начнется после 17 сентября, работы должны быть завершены к началу сезона 2024 года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор дирекции инженерных объектов "Инвестиционно-строительное управление РК" Даниил Курышев.Реконструкция предусматривает переустройство почти двух километров набережной курортного поселка. В ходе работ строители расширят прогулочную зону до 30 метров, а пляжи – от 35 до 50 метров. Также будут демонтированы многочисленные торговые палатки, которые перекрывают вид на море.Он уточнил, что строительство на этих двух локациях должно быть завершено до начала следующего курортного сезона. После этого доступ к отремонтированным участкам пляжа откроют для отдыхающих, а центральную часть набережной наоборот – закроют для ремонта и прокладки коллектора.Ранее в ходе заседания рабочей группы зампредседателя Совмина РК Михаил Назаров подчеркивал, что этапность работ необходима, чтобы не допустить срыва сезона."Что делается сейчас – это работа на будущее, когда обновленный и благоустроенный курортный поселок будет удобен для жизни коктебельцев и отдыха всех, кому дорог этот уникальный уголок Крыма", - подчеркнул Назаров.В свою очередь депутат поселкового совета Коктебеля Артем Мельниченко отметил, что соблюдение этапности работ позволит местным предпринимателям работать в сезон и перечислять налоги в бюджет.Мнение общественности и галькаПредставитель "Инвестстроя" отметил, что будет реализован ранее утвержденный экспертизой проект реконструкции. Его предоставляли общественности для ознакомления в июле."При этом, если в процессе у местных жителей возникнут пожелания по внесению точечных изменений, например, не понравится цветовое решение или форма малых архитектурных форм (лавочек, урн и т.д.) или что-то подобное, данное мнение будет учтено", – заверил Курышев.Он также подчеркнул, что жители Коктебеля смогут сами отобрать материал для отсыпки пляжей. Проектом предусмотрено, что это должна быть галька, размером фракции 2,5 см.Кто будет ремонтировать набережную КоктебеляРеконструкцию набережной Коктебеля несколько раз переносили, поэтому особый интерес общественности вызывает подрядчик, которому доверили вести работы."У подрядчика достаточно строительной техники и специалистов. Кроме того, по мере активизации работ их число будет увеличено", – сказал Курышев.Он также подчеркнул, предприятие имеет серьезный опыт в строительстве аналогичных объектов. В частности, этой компании достался один из самых громких долгостроев региона – набережная Терешковой в Евпатории, они же выполняли работы на морской набережной в Саках и набережной Сакского лечебного озера.Кроме того, Курышев отметил, что в настоящее время подрядчик ведет подготовительные работы за пределами прогулочной части набережной. А после начала активной фазы работы будут синхронизированы со строительством очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке. Сам коллектор проложат "в теле" набережной.Как идет выкуп недвижимостиСогласно проекту реконструкции, около 30 расположенных на набережной кафе и магазинов будут выкуплены у собственников за счет бюджета. На сегодняшний день почти все предприниматели предоставили необходимые документы.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 35 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор и головотяпство — эксперт ОНФ о стоках на пляже в ЩелкиноРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"

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