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Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой
Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой
В Евпатории завершается ремонт набережной имени Валентины Терешковой, к этому времени готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил председатель Совета... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T19:36
2023-11-23T19:36
крым
евпатория
реконструкция набережной терешковой в евпатории
набережная терешковой
юрий гоцанюк
совет министров рк
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. В Евпатории завершается ремонт набережной имени Валентины Терешковой, к этому времени готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.Работы на набережной"Проверил ход работ по реконструкции набережной им. В. Терешковой. На сегодня процент готовности объекта составляет около 90%", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.По его словам, из-за нарушений при облицовке парапета, допущенных прошлым подрядчиком, новому пришлось демонтировать некачественно уложенную шпаклевку. Сейчас нарушения устранены.История реконструкцииПроект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиРеконструкция набережной Коктебеля: мнения жителей "за" и "против"
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, реконструкция набережной терешковой в евпатории, набережная терешковой, юрий гоцанюк, совет министров рк, общество, новости крыма
Подрядчик устранил нарушения при реконструкции набережной Терешковой

В Евпатории готовность набережной Терешковой достигла 90% - Гоцанюк

19:36 23.11.2023
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаРеконструкция набережной Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной Терешковой в Евпатории
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя -РИА Новости Крым. В Евпатории завершается ремонт набережной имени Валентины Терешковой, к этому времени готовность объекта составляет 90%. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам выезда на объект.

Работы на набережной

"Проверил ход работ по реконструкции набережной им. В. Терешковой. На сегодня процент готовности объекта составляет около 90%", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за нарушений при облицовке парапета, допущенных прошлым подрядчиком, новому пришлось демонтировать некачественно уложенную шпаклевку. Сейчас нарушения устранены.

"Количество людей и темпы хорошие. В декабре реконструкция объекта будет завершена, а также проведены пуско-наладочные работы", - пообещал глава крымского Совмина.

История реконструкции

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкция должна была завершиться в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
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КрымЕвпаторияРеконструкция набережной Терешковой в ЕвпаторииНабережная ТерешковойЮрий ГоцанюкСовет министров РКОбществоНовости Крыма
 
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