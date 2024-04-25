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В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус" - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус"
В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус" - РИА Новости Крым, 25.04.2024
В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус"
В Севастополе накануне майских праздников завершили реставрацию монумента "Городу-герою Севастополю", более известного под неофициальным названием "Штык и... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:22
2024-04-25T20:23
севастополь
михаил развожаев
память
городская среда
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе накануне майских праздников завершили реставрацию монумента "Городу-герою Севастополю", более известного под неофициальным названием "Штык и парус". Об этом в эфире СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Обелиск на мысе Хрустальном, в месте, где был дан первый салют в честь освобождения Севастополя, был открыт в 1977 году. Он символизирует единство армии и флота страны.Реставрация мемориала "Штык и парус" стартовала в начале прошлого года, на проведение работ было выделено 731 миллион рублей. Львиную долю этой суммы планировали потратить на восстановление каменных элементов, барельефов и укрепление фундамента, в основании которого была большая трещина. На протяжении многих лет в нее попадала влага, отчего конструкции деформировались.Все работы планировалось завершить до конца 2023 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Весь комплекс работ по проекту, который разрабатывался на основе архивных материалов, включал не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но и благоустройство территории. У обелиска были установлены копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаВ Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковТри на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
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севастополь, михаил развожаев, память, городская среда, крым, новости крыма
В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус"

В Севастополе завершили реставрацию знаменитого монумента "Штык и парус" к 1 мая

20:22 25.04.2024 (обновлено: 20:23 25.04.2024)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВиды Балаклавы и Севастополя
Виды Балаклавы и Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе накануне майских праздников завершили реставрацию монумента "Городу-герою Севастополю", более известного под неофициальным названием "Штык и парус". Об этом в эфире СТВ сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Мы завершили реставрацию "Штыка и паруса", одного из самых значимых обелисков в городе. Привели в порядок полностью, сделали освещение. Все барельефы восстановлены и так далее. Планируем перед праздником этот обелиск официально открыть".
Обелиск на мысе Хрустальном, в месте, где был дан первый салют в честь освобождения Севастополя, был открыт в 1977 году. Он символизирует единство армии и флота страны.
Реставрация мемориала "Штык и парус" стартовала в начале прошлого года, на проведение работ было выделено 731 миллион рублей. Львиную долю этой суммы планировали потратить на восстановление каменных элементов, барельефов и укрепление фундамента, в основании которого была большая трещина. На протяжении многих лет в нее попадала влага, отчего конструкции деформировались.
Все работы планировалось завершить до конца 2023 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Весь комплекс работ по проекту, который разрабатывался на основе архивных материалов, включал не только восстановление исторического облика монумента и всей архитектурной группы, но и благоустройство территории. У обелиска были установлены копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны.
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